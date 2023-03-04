Сбер запустит новые продукты для поддержки спроса на новостройки на фоне ограничений «околонулевой» ипотеки
СберБанк разрабывает новые продукты, которые поддержат спрос на ипотеку на фоне ограничений ипотеки от застройщика с экстремально низкими ставками. Запустить новые решения Сбер планирует весной 2023 года. Об этом сообщил исполнительный директор по работе с партнерами на первичном рынке дивизиона «Домклик» Алексей Чапик.
«Сейчас многие обсуждают, как быть, когда инструмент субсидирования застройщиков уходит <…>. На самом деле мы много подготовили релизов по продуктам для поддержки спроса на март, апрель. Будем пилотировать, запускать», — сказал Чапик на конференции в рамках Российской строительной недели (цитата по ТАСС).
Меры ЦБ против ипотеки с низкими ставками и кешбэком
Ранее в ЦБпояснили, что, хотя объем ипотеки динамично растет, ухудшаются стандарты кредитования. Например, кредитование заемщиков с долговой нагрузкой свыше 80% выросло до 44%, а доля ипотеки с низким первым взносом выросла в четвертом квартале 2022 года до 53%. Регулятор уже анонсировал меры против ипотеки от застройщика с экстремально низкими ставками, которые достигаются за счет завышения стоимости квартир до 30%. Они начнут действовать с 1 мая 2023 года.Позднее стало известно, что застройщики запускают новые нестандартные предложения на рынке ипотеки для привлечения покупателей. Например, с возвратом первого взноса в размере 15% от стоимости квартиры. При этом цена недвижимости становится на 10–15% выше, чем при обычной покупке.На фоне появления таких схем от застройщиков в Центробанке заявили, что рассмотрят вопрос о запрете подобных схем на законодательном уровне и введении стандартизированной схемы ипотечного кредитования, которой не будут присущи риски, свойственные «нестандартным»практикам.