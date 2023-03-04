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Сбер запустит новые продукты для поддержки спроса на новостройки на фоне ограничений «околонулевой» ипотеки

Дата публикации: 04 мар 2023
Сбер запустит новые продукты для поддержки спроса на новостройки на фоне ограничений «околонулевой» ипотеки

СберБанк разрабывает новые продукты, которые поддержат спрос на ипотеку на фоне ограничений ипотеки от застройщика с экстремально низкими ставками. Запустить новые решения Сбер планирует весной 2023 года. Об этом сообщил исполнительный директор по работе с партнерами на первичном рынке дивизиона «Домклик» Алексей Чапик.

«Сейчас многие обсуждают, как быть, когда инструмент субсидирования застройщиков уходит <…>. На самом деле мы много подготовили релизов по продуктам для поддержки спроса на март, апрель. Будем пилотировать, запускать», — сказал Чапик на конференции в рамках Российской строительной недели (цитата по ТАСС).

Меры ЦБ против ипотеки с низкими ставками и кешбэком

Ранее в ЦБпояснили, что, хотя объем ипотеки динамично растет, ухудшаются стандарты кредитования. Например, кредитование заемщиков с долговой нагрузкой свыше 80% выросло до 44%, а доля ипотеки с низким первым взносом выросла в четвертом квартале 2022 года до 53%. Регулятор уже анонсировал меры против ипотеки от застройщика с экстремально низкими ставками, которые достигаются за счет завышения стоимости квартир до 30%. Они начнут действовать с 1 мая 2023 года.Позднее стало известно, что застройщики запускают новые нестандартные предложения на рынке ипотеки для привлечения покупателей. Например, с возвратом первого взноса в размере 15% от стоимости квартиры. При этом цена недвижимости становится на 10–15% выше, чем при обычной покупке.На фоне появления таких схем от застройщиков в Центробанке заявили, что рассмотрят вопрос о запрете подобных схем на законодательном уровне и введении стандартизированной схемы ипотечного кредитования, которой не будут присущи риски, свойственные «нестандартным»практикам.

Читайте также: Ипотека от 1% и ниже: как застройщики субсидируют ставку банка

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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