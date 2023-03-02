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Центробанк прогнозирует рост ипотеки в России на 15% в 2023 году

Дата публикации: 02 мар 2023
Центробанк прогнозирует рост ипотеки в России на 15% в 2023 году

Объем ипотеки в России в 2023 году вырастет на 15%, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.«По итогам года мы ждем рост ипотеки на уровне 15%. Это неплохие темпы. <...> Будем следить за качеством ипотеки. Темпы роста любой ценой здесь недопустимы», — сказала она на встрече с Ассоциацией банков России.В 2022 году Сбер выдал рекордный объем льготной ипотеки: новое жилье с помощью ипотечных госпрограмм приобрели более 249 тыс. человек. Общая сумма льготных жилищных кредитов составила 1 трлн рублей. Уже в феврале Домклик зафиксировал рекордный спрос на ипотеку: за сутки, 27 февраля, россияне подали более 20,2 тыс. заявок на ипотеку Сбера на общую сумму 64,4 млрд рублей. Это максимальное количество заявок за всю историю банка. Аналитики Домклик объясняют такой результат сезонным оживлением рынка недвижимости, реализацией отложенного спроса после долгих выходных и высокой привлекательностью ипотечных программ банка.По их прогнозам, в феврале СберБанк выдаст более 77 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 250 млрд рублей — на 45% больше, чем в январе, как в количественном, так и в денежном выражениях.

Меры ЦБ против ипотеки с низкими ставками и кешбэком

Ранее в ЦБ пояснили, что, хотя объем ипотеки динамично растет, ухудшаются стандарты кредитования. Например, кредитование заемщиков с долговой нагрузкой свыше 80% выросло до 44%, а доля ипотеки с низким первым взносом выросла в четвертом квартале 2022 года до 53%. Регулятор уже анонсировал меры против ипотеки от застройщика с экстремально низкими ставками, которые достигаются за счет завышения стоимости квартир до 30%. Они начнут действовать с 1 мая 2023 года.Позднее стало известно, что застройщики запускают новые нестандартные предложения на рынке ипотеки для привлечения покупателей. Например, с возвратом первого взноса в размере 15% от стоимости квартиры. При этом цена недвижимости становится на 10–15% выше, чем при обычной покупке.На фоне появления таких схем от застройщиков в Центробанке заявили, что рассмотрят вопрос о запрете подобных схем на законодательном уровне и введении стандартизированной схемы ипотечного кредитования, которой не будут присущи риски, свойственные «нестандартным»практикам.

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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