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Центробанк начнёт вводить ограничения по ипотеке с экстремально низкими ставками с 30 мая

Дата публикации: 11 апр 2023
Центробанк начнёт вводить ограничения по ипотеке с экстремально низкими ставками с 30 мая

Центробанк России начнёт ограничивать ипотеку с экстремально низкими ставками с 30 мая 2023 года.

«С 30 мая 2023 года по таким ссудам, выданным после 15 марта 2023 года, банкам необходимо будет формировать дополнительные резервы. При этом у них остаётся достаточно возможностей для рыночного снижения ставок», — говорится в сообщении регулятора.

В Центробанке напомнили, что ставки по «ипотеке от застройщика» вплоть до 0,1% достигаются за счёт завышения цены приобретаемой квартиры на 20–30%.

«Эту разницу застройщик затем в виде комиссии платит банку для компенсации его выпадающих доходов. Такие программы несут риски для заемщиков, банков, а также искажают общую статистику, что в итоге мешает принятию взвешенных решений всеми участниками. Регулирование Банка России будет ограничивать распространение таких схем и способствовать снижению рисков», — пояснили в ЦБ.

Под повышенное резервирование подпадают ипотечные кредиты, полная стоимость которых существенно ниже рыночного уровня. Резерв увеличивается на 30%, если полная стоимость кредита ниже рыночной более чем на 1/5, и на 50%, если ниже более чем на 1/2.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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