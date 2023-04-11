Центробанк начнёт вводить ограничения по ипотеке с экстремально низкими ставками с 30 мая
Центробанк России начнёт ограничивать ипотеку с экстремально низкими ставками с 30 мая 2023 года.
«С 30 мая 2023 года по таким ссудам, выданным после 15 марта 2023 года, банкам необходимо будет формировать дополнительные резервы. При этом у них остаётся достаточно возможностей для рыночного снижения ставок», — говорится в сообщении регулятора.
В Центробанке напомнили, что ставки по «ипотеке от застройщика» вплоть до 0,1% достигаются за счёт завышения цены приобретаемой квартиры на 20–30%.
«Эту разницу застройщик затем в виде комиссии платит банку для компенсации его выпадающих доходов. Такие программы несут риски для заемщиков, банков, а также искажают общую статистику, что в итоге мешает принятию взвешенных решений всеми участниками. Регулирование Банка России будет ограничивать распространение таких схем и способствовать снижению рисков», — пояснили в ЦБ.
Под повышенное резервирование подпадают ипотечные кредиты, полная стоимость которых существенно ниже рыночного уровня. Резерв увеличивается на 30%, если полная стоимость кредита ниже рыночной более чем на 1/5, и на 50%, если ниже более чем на 1/2.