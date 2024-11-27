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Что изменится в декабре 2024 года для собственников и покупателей недвижимости

Новости
Дата публикации: 27 нояб 2024
9K
Что изменится в декабре 2024 года для собственников и покупателей недвижимости
Содержание

Декабрь, как правило, — подготовительный месяц перед наступающим новым годом, когда изменений в законодательстве действительно будет много (о них мы обязательно расскажем позже). Тем не менее, есть несколько событий, о которых важно знать собственникам и покупателям жилья. Рассказываем о них вместе с экспертами.

Пени за долги по ЖКУ могут увеличить

В конце декабря заканчивается период, когда пени за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг взымались по фиксированной ставке — 9,5% (Постановление Правительства «О некоторых особенностях регулирования жилищных отношений в 2022-2024 годах»).

Если Правительство не продлит данные антикризисные меры поддержки, то пени начнут рассчитываться по ключевой ставке Центрального банка. На сегодняшний день она составляет 21%. То есть размер пени может увеличиться в 2 и более раза. Но это не означает, что во столько же раз увеличится основной долг.

Решение о продлении льготной ставки могут принять или не принять в ближайшее время.

Фото эксперта
Анастасия Асабина
юрист Юридической группы «Яковлев и Партнёры»

Заказать выписки ЕГРН ещё можно будет по прежним ценам

В декабре граждане ещё могут успеть заказать выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) по прежним ценам. Уже с 1 января 2025 года плата за выписки увеличится в два раза — впервые за несколько лет, отмечает Анастасия Асабина.

Заплатить гражданам придётся 920 руб. за бумажную выписку об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, 580 рублей вместо текущих 290 руб. — за электронную. Бумажная копия межевого плана или кадастрового плана территории будет стоить уже 3 480 рублей.

«Скидка в 50% за предоставление документов из реестра станет доступна для льготных категорий граждан: инвалидам, многодетным семьям и ветеранам боевых действий», — добавила юрист.

Помимо этого, со следующего года оформление недвижимости тоже обойдётся дороже. Размер госпошлины за совершение регистрационных действий с недвижимостью вырастет и будет зависеть от кадастровой стоимости объекта. Минимальный размер госпошлины составит 4 000 руб. (ранее — 2 000 руб.). Кроме того, будет введена новая пошлина за постановку на кадастровый учет созданного (образованного) объекта недвижимости — 2 000 руб.

Подробнее о том, как изменятся госпошлины за действия с недвижимостью в 2025 году:
Как изменятся госпошлины за действия с недвижимостью в 2025 году
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Некоторые категории граждан быстрее получат выплаты по госпрограмме «Молодая семья»

Правительство России внесло новые положения в правила программы «Молодая семья». Она предполагает предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья.

«Нововведение позволит молодым семьям участников специальной военной операции получить выплаты в первоочередном порядке», — пояснила Анастасия Асабина.

Льгота предоставляется при соблюдении ряда условий:

  • возраст каждого из супругов или одинокого родителя с одним или несколькими детьми не превышает 35 лет;
  • молодая семья в установленном законом порядке признана нуждающейся в улучшении жилищных условий;
  • ⁠семья сможет оплатить оставшуюся стоимость жилья или погашать ипотеку.

Размер выплаты для семей без детей составляет 30% расчетной стоимости жилья, а для семей, у которых есть дети, — 35%.

Подробнее о программе в журнале Домклик:
Программа «Молодая семья»: как получить субсидию на жилье
12K

Новости
Курс недвижимости
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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Комментарии4
В
Виктор Ч.
30 нояб 2024

Всё дорожает.

Домклик
6 дней назад

Виктор Ч.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

А
Андрей А.
29 нояб 2024

да уж

Домклик
6 дней назад

Андрей А.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

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