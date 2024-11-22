Главное за неделю с 18 — 22 ноября 2024 года
- Правительство России попросили увеличить лимиты по «Семейной ипотеке»
- Новостройки в России дорожают, а цены на вторичке готовы снижаться
- Клиенты Сбера получат до 7% кешбэка за досрочный платёж по ипотеке
- В России могут узаконить понятие «рассрочка» при покупке квартиры
- Набиуллина рассказала о снижении ключевой ставки в 2025 году
- Быстровозводимые дома от 7 дней — на Домклик
- В России изменят условия получения новых квартир при расселении аварийного жилого фонда
1. Правительство России попросили увеличить лимиты по «Семейной ипотеке»
Группа депутатов Госдумы попросила Правительство России увеличить лимиты по «Семейной ипотеке». Письмо на имя главы кабмина Михаила Мишустина направили первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и ещё ряд парламентариев.
Для семьи с двумя или тремя детьми нужна трёхкомнатная квартира, а она сейчас стоит гораздо дороже, чем 6 млн рублей. Молодые родители и многодетные семьи не в состоянии потянуть такую разницу без поддержки государства. И разговоры об экономической нецелесообразности такой помощи считаю вредными.
В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили, что обращение будет рассмотрено в установленном порядке.
Что стало с льготной ипотекой в 2024 году, почему вводят ограничения и как это отразилось на рынке — мы рассказали в этой статье ➜
2. Новостройки в России дорожают, а цены на вторичке готовы снижаться
СберИндекс и Домклик провели иследование о том, как отличаются цены на жильё в объявлениях и реальных сделках.
Как показали результаты нашего исследования, стоимость жилья в объявлениях заметно отличается от цен, по которым недвижимость реально продаётся. Это касается как первичного, так и вторичного рынка. При этом цены предложений отличаются большей волатильностью по сравнению с ценами сделок. Анализ расхождения этих показателей оказывается намного более надёжной метрикой, предсказывающей будущее движение рыночных цен.
Тем не менее снижение спроса, последовавшее после изменения программ господдержки, как и ожидалось, привело к дальнейшему снижению цен. Пока первыми признаками будущей динамики является не столько падение цен сделок, сколько сокращение разрыва между ценами предложения и реальных сделок, обычно предшествующее началу понижающейся динамики.
По данным СберИндекса, в октябре средняя стоимость кв. м на первичном рынке России составила 169,3 тыс. рублей. С большим отрывом лидируют Москва и Санкт-Петербург (347,8 тыс. и 245,6 тыс. соответственно). Уровень цен выше общероссийского также отмечен в Московской области и Татарстане. Средняя цена предложения по объявлениям на сайте Домклик — 188,4 тыс. рублей. Это на 11,3% больше, чем по ипотечным сделкам.
На рынке готовых квартир «квадрат» в среднем стоил 110 тыс. рублей. По данным из объявлений Домклик — 128,1 тыс. Разница составляет 16,5%. Это больше, чем на рынке строящегося жилья. Такой разрыв говорит о том, что продавцы вторички часто идут навстречу покупателям, снижая цены.
Больше о динамике цен на жильё в России и о том, как они будут меняться по прогнозам Сбера — читайте в полном тексте исследования ➜
3. Клиенты Сбера получат до 7% кешбэка за досрочный платёж по ипотеке
До 19 декабря 2024 года в Сбербанке будет действовать акция с кешбэком при частичном или полном досрочном погашении ипотеки. Клиенты могут вернуть до 7% бонусами Спасибо.
Бонусы можно потратить у партнёров программы «СберСпасибо». Это не только офлайн-точки продаж, но и интернет-магазины с доставкой по всей стране.
Кроме того, бонусы можно обменять на рубли, а также авиа и ж/д билеты или перевести другому участнику программы. 1 бонус Спасибо = 1 рубль.
4. В России могут узаконить понятие «рассрочка» при покупке квартиры
Понятие «рассрочка» при покупке жилья в новостройках нужно закрепить в законе. С такой инициативой выступил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
Я буду точно выходить с предложением в Думу и в Совет Федерации ввести закон о праве рассрочки от застройщика.
По его словам, сейчас застройщики активно предоставляют рассрочки покупателям жилья, однако их права в законе никак не прописаны.
О том, как работает ипотека под 0% и покупка квартиры в рассрочку, правда это или обман — узнайте в нашей статье ➜
5. Набиуллина рассказала о снижении ключевой ставки в 2025 году
Центробанк начнёт постепенное снижение ключевой ставки в 2025 году при условии, что не будет внешних шоков.
Мы считаем, что наша политика позволит снизить инфляцию до 4-4,5% в следующем году, затем её стабилизировать на уровне вблизи 4%.
И по мере её торможения мы будем рассматривать и постепенное снижение ключевой ставки. Если, конечно, никаких дополнительных шоков не будет внешних, снижение начнётся в следующем году.
Текущая ключевая ставка в России — 21% годовых. Следующее заседание Центробанка по ставке запланировано на 20 декабря.
Что говорят эксперты о ситуации на рынке недвижимости в условиях высокой ключевой ставки, способах покупки жилья в конце 2024 года — читайте в нашей статье ➜
6. Быстровозводимые дома от 7 дней — на Домклик
Теперь на Домклик можно заказать строительство быстровозводимых домов по панельно-каркасной технологии c гарантией от подрядчика. Готовые домокомплекты, состоящие из панелей стен, перекрытий и кровли, производятся компанией «Технониколь». На стройплощадке дом из них собирают буквально за несколько дней.
Заказать строительство быстровозводимого дома сейчас можно в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
7. В России изменят условия получения новых квартир при расселении аварийного жилого фонда
Правила расселения аварийных домов планируют изменить в России. Получить новую квартиру взамен той, что снесли, смогут только собственники единственного жилья. Остальным государство будет выплачивать денежную компенсацию.
Ключевая мысль здесь: без помощи государства никто не останется, однако сама помощь должна быть ранжирована в зависимости от реальных потребностей людей. Если в аварийном доме находится ваша единственная квартира, то, естественно, вы получите сопоставимые возможности для проживания.
Однако если речь идет не о вашей единственной жилой недвижимости, а об арендной квартире, на которой вы просто получаете дополнительный доход, то, разумеется, государство вправе более эффективно тратить свои средства.
По его словам, для этого подготовлены поправки в Жилищный кодекс, закон о Фонде развития территорий и несколько других законов.
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