Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать

Домклик назвал районы Москвы с самыми низкими ценами на новостройки

Новости
Дата публикации: 25 нояб 2024
15K
Домклик назвал районы Москвы с самыми низкими ценами на новостройки
Содержание

Наиболее бюджетное жилье на первичном рынке продается в Новой Москве — в районах Щербинка и Филимонковский. Средняя стоимость квартиры там — 7,7 млн руб. Таковы данные аналитического центра Домклик.

Аналитики отмечают стабильный спрос на новостройки столицы: с августа число ипотечных сделок держится на уровне 1,5 тыс. в месяц, что выше значений начала года. Их доля в общем количестве ипотечных выдач не опускается ниже 40%.

Чтобы сориентировать потенциальных покупателей при выборе новостройки, аналитики Домклик подготовили тепловую карту цен, где указана стоимость стандартной «однушки» площадью 35 кв. м для каждого района Москвы.

Как считали

Для каждого района эксперты посчитали медианную стоимость 1 кв. м и умножили полученное значение на площадь стандартной квартиры (35 кв. м). Данные основаны на анализе объявлений на сайте Домклик, которые актуальны на середину ноября 2024 года.

Так, на третьей строчке рейтинга — после Щербинки и Филимонковского — район Крюково со средней ценой квартиры 8 млн руб. В топ-5 также оказались Бибирево (8,4 млн руб.) и Молжаниновский (8,6 млн руб.).

Во второй пятерке — Внуково, где квартира обойдется в 8,8 млн руб., Косино-Ухтомский (9 млн руб.), Южное Бутово (9,3 млн руб.), Силино и Северный (9,7 млн руб.) Столько же — 9,7 млн руб. — стоит жилье в Коммунарке. Эксперты отметили, что в других районах Москвы медианная стоимость квартиры площадью 35 кв. м — более 10 млн руб.

По данным аналитиков, несмотря на удаленность от центра, количество объявлений в перечисленных районах значительное: на них приходится около 30% всех предложений по Москве. Лидируют по числу выставленных лотов Коммунарка, Внуково и Филимонковский.

Районы с высокими ценами на новостройки

Наиболее дорогими районами Москвы, как выяснили эксперты, являются Якиманка, Арбат и Тверской. Квартира площадью 35 кв. м обойдется в 95 млн руб., 91 млн руб. и 84,3 млн руб. соответственно. В пятерку лидеров по стоимости также вошли Хамовники (56,4 млн руб.) и Дорогомилово (36,4 млн руб.).

Эти районы сильно уступают локациям Новой Москвы по объему предложения: здесь сконцентрировано менее 1% от общего количества выставленных лотов. Как подчеркивают аналитики, это неудивительно: Центральный административный округ — один из самых «застроенных», поэтому запуск многокорпусных ЖК здесь затруднителен.

Как за полгода изменился рынок предложения

Эксперты также сравнили полученные данные с результатами аналогичного исследования, проведенного в июне этого года. Таким образом они пришли к выводу, что активнее всего цены росли в районах ЦАО и на западе Москвы. Лидерами стали Фили-Давыдково, Якиманка и Донской, где стоимость «квадрата» увеличилась примерно в два раза.

Наибольший прирост также отмечен в районах Пресненский (+55%), Замоскворечье (+33%), Хамовники (+31%) и Дорогомилово (+26%). Аналитики связывают эти изменения с ростом числа премиальных проектов. Статистика сайта Домклик это подтверждает: с июня количество лотов элитного сегмента увеличилось на 16%.

Снижение цен отмечено преимущественно в отдаленных районах: Западное Дегунино (-19%), Нагатино-Садовники (-17%), Южное Бутово (-14%), Молжаниновский (-14%).

Материалы по теме:

Новостройки дорожают, а цены на вторичке готовы к снижению: исследование СберИндекс и Домклик

Аналитика Домклик
Новости
Курс недвижимости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
В каком районе вы бы купили квартиру?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии
Комментариев к статье пока нет.
Вы можете оставить первый.
Рекомендуем
Эксперты назвали среднюю цену квадратного метра в новостройках России — почти 170 000 рублей
596
Что ждет рынок недвижимости в конце 2024 года
33K
В России могут узаконить понятие рассрочки при покупке квартиры
1K
Ипотека под 0% и квартиры в рассрочку: правда или обман
13K
Актуальное
Большинство россиян заявили о необходимости ремонта в своем жилье
сегодня 10:00
80
Почти половина россиян ничего не слышали о ключевой ставке — опрос
вчера 10:00
414
Главное за неделю со 2 по 6 декабря 2024 года
06 дек 2024
6K
Исследование Домклик: к ноябрю процент льготной ипотеки стабилизировался на уровне 40-50%
06 дек 2024
1K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Перейти в канал
  • Главная
  • Новости