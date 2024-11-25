Домклик назвал районы Москвы с самыми низкими ценами на новостройки
Наиболее бюджетное жилье на первичном рынке продается в Новой Москве — в районах Щербинка и Филимонковский. Средняя стоимость квартиры там — 7,7 млн руб. Таковы данные аналитического центра Домклик.
Аналитики отмечают стабильный спрос на новостройки столицы: с августа число ипотечных сделок держится на уровне 1,5 тыс. в месяц, что выше значений начала года. Их доля в общем количестве ипотечных выдач не опускается ниже 40%.
Чтобы сориентировать потенциальных покупателей при выборе новостройки, аналитики Домклик подготовили тепловую карту цен, где указана стоимость стандартной «однушки» площадью 35 кв. м для каждого района Москвы.
Как считали
Для каждого района эксперты посчитали медианную стоимость 1 кв. м и умножили полученное значение на площадь стандартной квартиры (35 кв. м). Данные основаны на анализе объявлений на сайте Домклик, которые актуальны на середину ноября 2024 года.
Так, на третьей строчке рейтинга — после Щербинки и Филимонковского — район Крюково со средней ценой квартиры 8 млн руб. В топ-5 также оказались Бибирево (8,4 млн руб.) и Молжаниновский (8,6 млн руб.).
Во второй пятерке — Внуково, где квартира обойдется в 8,8 млн руб., Косино-Ухтомский (9 млн руб.), Южное Бутово (9,3 млн руб.), Силино и Северный (9,7 млн руб.) Столько же — 9,7 млн руб. — стоит жилье в Коммунарке. Эксперты отметили, что в других районах Москвы медианная стоимость квартиры площадью 35 кв. м — более 10 млн руб.
По данным аналитиков, несмотря на удаленность от центра, количество объявлений в перечисленных районах значительное: на них приходится около 30% всех предложений по Москве. Лидируют по числу выставленных лотов Коммунарка, Внуково и Филимонковский.
Районы с высокими ценами на новостройки
Наиболее дорогими районами Москвы, как выяснили эксперты, являются Якиманка, Арбат и Тверской. Квартира площадью 35 кв. м обойдется в 95 млн руб., 91 млн руб. и 84,3 млн руб. соответственно. В пятерку лидеров по стоимости также вошли Хамовники (56,4 млн руб.) и Дорогомилово (36,4 млн руб.).
Эти районы сильно уступают локациям Новой Москвы по объему предложения: здесь сконцентрировано менее 1% от общего количества выставленных лотов. Как подчеркивают аналитики, это неудивительно: Центральный административный округ — один из самых «застроенных», поэтому запуск многокорпусных ЖК здесь затруднителен.
Как за полгода изменился рынок предложения
Эксперты также сравнили полученные данные с результатами аналогичного исследования, проведенного в июне этого года. Таким образом они пришли к выводу, что активнее всего цены росли в районах ЦАО и на западе Москвы. Лидерами стали Фили-Давыдково, Якиманка и Донской, где стоимость «квадрата» увеличилась примерно в два раза.
Наибольший прирост также отмечен в районах Пресненский (+55%), Замоскворечье (+33%), Хамовники (+31%) и Дорогомилово (+26%). Аналитики связывают эти изменения с ростом числа премиальных проектов. Статистика сайта Домклик это подтверждает: с июня количество лотов элитного сегмента увеличилось на 16%.
Снижение цен отмечено преимущественно в отдаленных районах: Западное Дегунино (-19%), Нагатино-Садовники (-17%), Южное Бутово (-14%), Молжаниновский (-14%).
Новостройки дорожают, а цены на вторичке готовы к снижению: исследование СберИндекс и Домклик
Вы можете оставить первый.