Программа «Молодая семья»: как получить субсидию на жилье
Госпрограмма «Молодая семья» позволяет нуждающимся гражданам получить выплату на покупку, строительство жилья или погашение ипотеки. Действует она до конца 2025 года, однако власти обещали ее продлить.
Рассказываем, кто может претендовать на льготу и как ее оформить.
Кто может получить субсидию
Претендовать на господдержку в виде выплаты могут семьи:
- с детьми и без них;
- с одним и более ребенком, если один из супругов не является гражданином РФ;
- родители-одиночки с одним ребенком и более.
Вместе с тем они должны соответствовать ряду критериев:
- Возраст каждого супруга или родителя-одиночки на момент включения в программу не превышает 35 лет.
- Семья нуждается в жилом помещении (о том, по каким основаниям можно получить этот статус, расскажем ниже).
- У семьи достаточный доход, чтобы оплатить оставшуюся стоимость жилья или погашать ипотеку.
- Наличие регистрации в том регионе, где планируется использовать выплату.
Кого могут признать нуждающимися в жилых помещениях
Основания для предоставления такого статуса прописаны в статье 51 Жилищного кодекса РФ. Гражданами, нуждающимися в жилых помещениях, признаются:
- Те, у кого нет ни своего жилья, ни от государства.
- У кого есть свое жилье или от государства, но его площадь меньше учетной нормы.
- Живущие в непригодном для проживания помещении.
- Если в семье есть больной с тяжелой формой хронического заболевания, при которой проживание с ним в одной квартире невозможно, и при этом у граждан нет другой недвижимости.
Автоматически такой статус не присваивается, для этого нужно обратиться в МФЦ или соцзащиту. Список необходимых документов стоит уточнить там же, поскольку от региона к региону он различается. В некоторых из них подобная услуга доступна на портале госуслуг.
Что такое учетная норма
Простыми словами, это минимальная площадь, необходимая для проживания гражданам. По ней определяют, насколько человек обеспечен жильем, чтобы поставить или не поставить на учет в качестве нуждающегося.
Учетную норму устанавливает муниципалитет, и она не может быть больше нормы предоставления. Например, в Москве учетная норма — 10 кв. м на человека и 15 кв. м для квартир, жилые помещения в которых предоставлены разным семьям (например, в судебном порядке). То есть молодая семья из трех человек для получения статуса нуждающейся в жилье должна проживать на площади менее 30 «квадратов».
При оценке обеспеченности жильем учитываются все объекты в собственности семьи, а также жилплощадь, предоставленная государством.
Если субсидию планируется использовать для погашения кредита на жилье или процентов по нему, то эту недвижимость брать в расчет не будут.
В Санкт-Петербурге учетная норма — 9 кв. м на человека в отдельной квартире, 15 кв. м — в коммунальной.
Понятия учетной нормы и нормы предоставления следует отличать. Первую используют для постановки на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Вторую — чтобы определить площадь жилья для выдачи квартиры по договору социального найма.
На что можно направить субсидию
Государство оказывает помощь молодым семьям, выдавая специальное свидетельство — о праве на получение социальной выплаты. Эти деньги предназначены для улучшения жилищных условий. И с использованием этой субсидии семьи могут:
- Купить жилье (квартиру и дом) на первичном и вторичном рынках.
- Построить дом с помощью подрядчика (не собственными силами).
- Внести последний платеж за кооперативную квартиру (больше остатка задолженности льгота быть не может).
- Оплатить первый взнос по ипотеке на строительство дома и приобретение квартиры, в том числе по ДДУ и переуступке.
- Погасить основной долг по ипотеке или его часть, а также проценты по кредиту (субсидия ограничивается суммой остатка задолженности).
Выплату нельзя потратить на:
- покупку жилья у близких родственников (супруга, супруги, дедушки, бабушки, внуков, родителей, детей, братьев и сестер);
- погашение штрафов и пеней за просрочку ипотеки.
На какую сумму могут рассчитывать молодые семьи
Согласно правилам программы, размер выплаты должен быть не менее:
- 30% от стоимости жилья — для семей без детей;
- 35% от стоимости жилья — для семей с одним ребенком и более, для родителей-одиночек с одним ребенком и более.
Под стоимостью понимается не цена квартиры или дома по договору, а средняя расчетная. Она определяется так: норматив стоимости 1 кв. м жилья по муниципалитету умножаем на общую площадь жилья, установленную правилами программы. От полученного значения находим 30-35% — это и будет минимальный размер субсидии.
Норматив стоимости 1 кв. м для расчета субсидии устанавливают местные власти, но он не может быть больше средней рыночной стоимости по региону, который регулярно утверждает Минстрой.
Общая площадь жилья составляет:
- 42 «квадрата» — для семьи из двух человек (молодые супруги или один молодой родитель и ребенок);
- по 18 «квадратов» на одного человека — для семьи из трех и более человек.
Семья из трех человек проживает в Москве — значит, ей положено 54 «квадрата» (18 кв. м*3). Средняя цена 1 квадратного метра жилья в четвертом квартале там составляет 177 976 руб.
Теперь 177 976 руб. умножаем на 54 «квадрата» и на 0,35%. Получается 3 363 746,4 руб. — именно такая субсидия положена семье.
Как стать участником программы «Молодая семья»
Для того чтобы получить субсидию, придется пройти несколько этапов. Некоторые из них, прямо скажем, могут затянуться, поэтому стоит запастись терпением. Итак, что же нужно сделать?
Собрать документы
Но для начала следует уточнить их список, так как требования в регионах могут различаться. Сделать это можно, обратившись в местную администрацию или МФЦ.
Федеральный же пакет такой:
- Заявление в двух экземплярах (при личном обращении).
- Копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи (паспорта и свидетельства о рождении).
- Копия свидетельства о браке (не нужна для неполной семьи).
- Документ о признании молодой семьи нуждающейся в жилье.
- Подтверждение доходов или накоплений для доплаты за жилье.
- Копия СНИЛС каждого члена семьи.
Если субсидию планируется потратить на погашение ипотеки, дополнительно в зависимости от ситуации понадобятся:
- Выписка из ЕГРН о праве на квартиру или договор строительного подряда на дом.
- Копия ДДУ или уступки прав требований.
- Копия кредитного договора.
- Справка из банка об остатке долга — основного и по процентам.
Подать документы в администрацию
Их проверят и в течение пяти рабочих дней примут решение об участии молодой семьи в программе. О нем сообщат письменно или через «Госуслуги» в течение еще трех рабочих дней.
Гражданам могут отказать в участии в программе, если:
- они не соответствуют требованиям программы;
- предоставили не все необходимые документы;
- в документах содержатся недостоверные сведения;
- они ранее получали другие виды господдержки на улучшение жилищных условий (исключение — маткапитал и федеральная выплата в 450 тыс. руб.).
Ждать включения в список на субсидию
Сроки, в течение которых семья попадает в перечень тех, кому перечислят выплату в ближайший год, не обозначены. Они зависят от числа желающих получить субсидию, и ждать предоставления льготы можно несколько лет.
Если на момент включения в этот список кому-то из супругов исполнилось больше 35 лет, семью снимут с программы.
Также стоит учитывать, что есть категории, которые могут получить выплату без очереди: граждане, которых поставили в очередь на жилье до 1 марта 2005 года и многодетные семьи.
Оформить свидетельство
Как только очередь семьи на выплату подойдет, власти ей об этом сообщат, а также попросят предоставить тот же пакет документов, что при подаче заявления. Сделать это необходимо в течение 15 дней с момента получения уведомления.
Документы еще раз проверят, и, если с ними все в порядке, выдадут свидетельство о праве на получение социальной выплаты. Оно действует семь месяцев.
При этом в банк семья должна предъявить этот сертификат в течение месяца с момента получения. Тот, в свою очередь, откроет специальный счет, куда зачислится субсидия. После этого деньги можно направить на покупку или строительство дома и другие цели, предусмотренные программой, о которых мы писали выше.
Получить наличными субсидию не получится. Все расчеты происходят только через банк.
Для того чтобы с помощью льготы купить жилье, нужно предоставить в банк подтверждающие покупку документы. Например, договор купли-продажи квартиры, ипотечного кредита и так далее. Конкретный перечень зависит от цели использования льготы.
При этом следует учесть сроки — в среднем процесс выплаты занимает около 15 рабочих дней: в течение пяти дней банк проверяет документы и затем направляет заявку на перечисление бюджетных денег, еще семь дней местные власти рассматривают заявку и переводят средства. И уже потом — в течение трех дней — деньги перечисляют на оплату жилья, погашения ипотеки и так далее — в зависимости от цели использования субсидии.
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Здравствуйте, скажите пожалуйста, стою в очереди как молодая семья примерно год, когда мне исполнится 35 нас что снимут с очереди?
Юлия И.здравствуйте! Для решения вопроса рекомендуем обратиться напрямую в местную администрацию вашего региона или в МФЦ.
Здравствуйте подскажите пожалуйста мне 36лет у меня 2 детей несовершеннолетних мужа нет дома нет что делать
Ольга О.здравствуйте! Для решения вопроса рекомендуем обратиться напрямую в местную администрацию вашего региона или в МФЦ.
Могут признать,нуждающаяся молодая семья, если нет прописки, являюсь круглой сиротой,живём в съёмной квартире в Московской обл. Красногорск, прописка у сестры в другом регионе, работаю официально 3 года в клинике .
Артем Ф.здравствуйте! Для решения вопроса рекомендуем обратиться напрямую в местную администрацию вашего региона или в МФЦ.
Здравствуйте, могу я претендовать на субсидию, если я в разводе и есть ребенок 5 лет
Екатерина Ф.здравствуйте! Для решения вопроса рекомендуем обратиться напрямую в местную администрацию вашего региона или в МФЦ.