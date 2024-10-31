Что изменится для собственников и покупателей недвижимости в ноябре 2024 года
В ноябре собственников и покупателей жилья ждёт пара полезных изменений. Рассказываем, что поменяется в сфере недвижимости в ноябре.
Изменятся правила назначения компенсаций за ЖКУ
Правительство России уточнило порядок выплаты компенсаций на оплату ЖКУ. Раньше в ней могли отказать, если у жителя были задолженности за коммунальные услуги. При этом было неважно — погашены они или нет.
Теперь в законе прописано: «при принятии решения о предоставлении или об отказе в предоставлении компенсации используются сведения о наличии у граждан подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, образовавшейся не более чем за три последних года, которые содержатся в ГИС ЖКХ (государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства), по состоянию на первое число месяца, в котором принимается указанное решение».
То есть теперь будет учитываться только непогашенная задолженность. Отказать в компенсации не смогут, даже если у человека есть невзысканный через суд долг, или по нему истек трехлетний срок исковой давности.
Компенсации расходов на ЖКУ делятся на федеральные, региональные и муниципальные. Обычно их дают ветеранам труда, многодетным семьям, пенсионерам или детям-сиротам.
«Дачная амнистия» распространится на хозпостройки и дома блокированной застройки
Россияне смогут оформить в собственность дома на несколько семей и хозяйственные постройки по упрощенной схеме. Такой закон вступит в силу в ноябре.
В первом случае речь идет о домах блокированной застройки, возведенных до 14 мая 1998 года, до вступления в силу Градостроительного кодекса. Такие объекты состоят из нескольких частей — у каждой свой вход и свои хозяева, но одна крыша и стена. Дома были распространены 60-70-е годы, жилье там предоставляли сразу двум или трем семьям.
Из-за того, что у таких строений общие коммуникации и участок, при оформлении собственности возникали проблемы, и владельцам недвижимости приходилось обращаться в суд. Теперь же зарегистрировать ее можно будет в упрощенном порядке.
Также этот механизм расширили на хозпостройки, например, бани, сараи, теплицы, погреба и колодцы. Сведения о них будут вносить в ЕГРН на основании техпаспортов или оценочной документации. При этом объекты должны быть включены в технический или государственный реестр домовладения до 1 января 2013 года, а у собственника должно быть право на соответствующий земельный участок.
Упрощенный порядок не будет распространяться на постройки, которые признали самовольными, подлежащими сносу.
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