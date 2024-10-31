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Что изменится для собственников и покупателей недвижимости в ноябре 2024 года

Новости
31 окт 2024
17K
Что изменится для собственников и покупателей недвижимости в ноябре 2024 года
Содержание

В ноябре собственников и покупателей жилья ждёт пара полезных изменений. Рассказываем, что поменяется в сфере недвижимости в ноябре.

Изменятся правила назначения компенсаций за ЖКУ

Правительство России уточнило порядок выплаты компенсаций на оплату ЖКУ. Раньше в ней могли отказать, если у жителя были задолженности за коммунальные услуги. При этом было неважно — погашены они или нет.

Теперь в законе прописано: «при принятии решения о предоставлении или об отказе в предоставлении компенсации используются сведения о наличии у граждан подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, образовавшейся не более чем за три последних года, которые содержатся в ГИС ЖКХ (государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства), по состоянию на первое число месяца, в котором принимается указанное решение».

То есть теперь будет учитываться только непогашенная задолженность. Отказать в компенсации не смогут, даже если у человека есть невзысканный через суд долг, или по нему истек трехлетний срок исковой давности.

Компенсации расходов на ЖКУ делятся на федеральные, региональные и муниципальные. Обычно их дают ветеранам труда, многодетным семьям, пенсионерам или детям-сиротам.

Узнать подробнее о льготах и субсидиях при оплате ЖКУ:
Как получить субсидию и льготу на оплату ЖКУ
16 окт 2024
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«Дачная амнистия» распространится на хозпостройки и дома блокированной застройки

Россияне смогут оформить в собственность дома на несколько семей и хозяйственные постройки по упрощенной схеме. Такой закон вступит в силу в ноябре.

В первом случае речь идет о домах блокированной застройки, возведенных до 14 мая 1998 года, до вступления в силу Градостроительного кодекса. Такие объекты состоят из нескольких частей — у каждой свой вход и свои хозяева, но одна крыша и стена. Дома были распространены 60-70-е годы, жилье там предоставляли сразу двум или трем семьям.

Из-за того, что у таких строений общие коммуникации и участок, при оформлении собственности возникали проблемы, и владельцам недвижимости приходилось обращаться в суд. Теперь же зарегистрировать ее можно будет в упрощенном порядке.

Также этот механизм расширили на хозпостройки, например, бани, сараи, теплицы, погреба и колодцы. Сведения о них будут вносить в ЕГРН на основании техпаспортов или оценочной документации. При этом объекты должны быть включены в технический или государственный реестр домовладения до 1 января 2013 года, а у собственника должно быть право на соответствующий земельный участок.

Упрощенный порядок не будет распространяться на постройки, которые признали самовольными, подлежащими сносу.

Узнать больше о «дачной амнистии»
Дачная амнистия: что это такое и как воспользоваться
18 июн 2024
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Домклик с партнёрами дарит скидки на ипотеку и покупку недвижимости в Зелёный день

С 7 по 21 ноября 2024 года пройдёт самый выгодный в году Зелёный день — день рождения Сбера.

В честь праздника на Домклик будут действовать скидки на покупку квартиры в новостройках и строительство своего дома в ипотеку. Кроме того, клиенты смогут оформить ипотеку по сниженной ставке.

Следите за новостями в нашем телеграм-канале, чтобы первыми узнать о подробностях акции, и сохраняйте эту статью — информация будет дополняться.

Новости
Курс недвижимости
Комментарии2
Е
Екатерина П.
3 дня назад

Здравствуйте. Мы не успеваем заключить сделку до первого понедельника ноября. В дом клик сказали, что дальше процент по ипотекам на вторичку сново увеличивается - это происходит уже каждую неделю. В данной статье пишут про скидки, какая информация считается правдивой?

Домклик
2 дня назад

Екатерина П.здравствуйте! В статье представлена вся актуальная информация.

Напишите, пожалуйста, на эл. почту realty@domclick.ru: ваши ФИО, контактный номер телефона и ваш вопрос. Наши специалисты свяжутся с вами!

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