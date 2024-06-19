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Новости
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Cбер улучшит условия по ипотеке на новостройки

Дата публикации: 19 июн 2024
Cбер улучшит условия по ипотеке на новостройки

В июле, после сворачивания массовой льготной ипотечной программы «Господдержка», Сбербанк значительно улучшит условия по ипотеке на первичную недвижимость в качестве меры поддержки рынка. Об этом сообщил Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка в ходе своего выступления на Domclick Digital Day в Санкт-Петербурге.

Что изменится

Во-первых, у всех застройщиков РФ появится возможность сохранить для своих клиентов привычную ставку 8% на первые годы пользования кредитом (от 1 до 5 лет) за счёт субсидии. Сейчас минимальный уровень ставки в рамках программы «Субсидирование на короткий срок» составляет 11,5%.

Во-вторых, Сбербанк снизит ставки в рамках комплексного предложения для объектов с финансированием Сбера: минимальная ставка на период строительства в рамках программы составит 12,2% за счёт увеличенного дисконта 6 п.п. Сейчас размер дисконта составляет 3,8 п.п., а минимальная ставка — 14,4%.

Также Сбербанк предложит скидку в размере 0,3% на ставку по рыночным программам (без государственной поддержки), ипотека по которым оформляется свыше установленных лимитов.

Новостройки
Новости
Курс недвижимости
Domclick Digital Day
Недвижимость
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
Комментарии34
Н
Наталья С.
15 окт 2024

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если мы хотим приобрести новостройку в ипотеку, то какой % по ипотеке мы будем платить?

Домклик
16 окт 2024

Наталья С.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.

А
Алия А.
08 июл 2024

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какой будет размер субсидии для застройщика? На сколько разница по сумме в комиссии в зависимости от срока? То есть какой размер субсидии, если срок льготной ставки 8% на 2 года и на 5 лет?

Домклик
08 июл 2024

Алия А.здравствуйте. Застройщику нужно самостоятельно уточнять размер комиссии банку. Например, с помощью менеджера по сопровождению партнера.

Если ваш вопрос касается стоимости квартиры с учетом субсидирования, то нужно обратиться к застройщику.

Г
Гузалия Н.
07 июл 2024

Что будет с ипотекой под строительство дома на своем земельном участке?

Домклик
08 июл 2024

Гузалия Н.здравствуйте. Если в контексте новости про новостройки, то подобного с ИЖС пока не планируется. Если будут какие-то нововведения — мы обязательно расскажем в журнале и социальных сетях.

А
Анастасия К.
06 июл 2024

Что будет с уже одобренной семейной ипотекой??? Новая заявка???? Или если все условия соблюдены дети и ТД можно оформлять сделку?

Домклик
08 июл 2024

Анастасия К.здравствуйте. Заявки будут пересмотрены по новым условиям, как только они будут определены.

О
Оксана П.
06 июл 2024

Добрый день 🌸, обновление семейной ипотеки,пока,нет?Какая ставка будет,если есть дети ,11и 7 лет.?

Домклик
08 июл 2024

Оксана П.добрый день! Пока новых условий нет. Как только появится конкретика — мы обязательно расскажем в журнале Домклик и социальных сетях 🤗

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