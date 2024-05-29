Что будет с льготной ипотекой после 1 июля
В России действует семь федеральных льготных программ, которые позволяют взять кредит на покупку или строительство жилья по низкой ставке. Три из них — «Господдержка», «Семейная ипотека» и «IT-ипотека» — должны завершиться в этом году. Однако «Семейную ипотеку» решили продлить на новых условиях, судьба же двух других пока под вопросом.
Разбираемся, как могут измениться льготные программы, а какие из них и вовсе перестанут действовать.
«Господдержка»
Запуск: 17 апреля 2020 года
Окончание: 1 июля 2024 года
Основные условия, утвержденные правительством: кредит под 8% выдается на покупку квартиры в новостройке, дома, а также на его строительство; первоначальный взнос — 30%; максимальная сумма кредита — 6 млн руб. для всех регионов.
Это так называемая массовая льготная ипотека, которая доступна фактически каждому жителю России. Программу запустили в апреле 2020 года, чтобы поддержать граждан и строительную отрасль в условиях коронавируса. Изначально по «Господдержке» можно было взять льготный кредит только на покупку квартиры в новостройке.
Ставку тогда установили на уровне 6,5%, а минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости жилья. Размер займа был ограничен:
- 8 млн руб. в Москве и Санкт-Петербурге;
- 3 млн руб. в остальных регионах.
Позже этот лимит увеличили до 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 6 млн руб. для других регионов.
Действие «Господдержки» должно было завершиться 1 ноября 2020 года, однако с тех пор программу несколько раз продлевали. Кроме того, неоднократно менялись и ее условия.
Как менялись условия «Господдержки»: основное
Льготные кредиты оказались популярной и эффективной мерой поддержки россиян, о чем говорил и президент Владимир Путин, и правительство. Так, за полгода действия программы банки выдали 220 тыс. кредитов на 630 млрд руб. На нее тогда приходилось свыше 90% всех ипотечных займов на новостройки.
Поэтому «Господдержку» продлили, в первый раз — до 1 июля 2021 года. Вместе с тем власти снизили размер первоначального взноса до 15%. Когда срок подходил к концу, программу снова пролонгировали — до 1 июля 2022 года, повысив ставку до 7%.
С осени 2021 года у россиян появилась возможность получить «Господдержку» на покупку частного дома и его строительство с привлечением подрядчика. А с июня 2022-го кредит разрешили брать и на самостоятельное возведение дома.
В этот период программу в очередной раз продлили — до конца 2022-го. Тогда же начались и первые активные дискуссии о судьбе «Господдержки».
Центробанк, например, выступал за сворачивание программы, поскольку она, по заявлениям регулятора, создавала разрыв цен на первичном и вторичном рынках жилья. Вместе с тем в ЦБ опасались, что резкое прекращение выдач льготных кредитов будет серьезным ударом для строительной отрасли, и говорили о том, что этот вопрос нужно хорошо проработать.
В Минфине заявляли, что не видят необходимости в продлении «Господдержки». А вот строительный блок правительства придерживался другой позиции: он высказывался за сохранение программы как минимум на 2023 год.
Тогда «Господдержку» на ипотечном рынке все же оставили — до 1 июля 2024 года, подняв ставку до 8%. Остальные условия остались прежними. Вместе с тем президент объявил о планах постепенно сворачивать эту программу.
На фоне быстрого роста кредитования и повышения цен на жилье в декабре 2023 года правительство ужесточило условия льготных ипотечных программ, в том числе и «Господдержки». Первоначальный взнос по ней увеличили до 30%, а максимальную сумму кредита сделали единой для всех регионов — 6 млн руб.
Что думают об очередном продлении «Господдержки» власти
Льготные программы, в том числе «Господдержка», действительно стали востребованы у населения — об этом говорит, в частности, статистика Минфина. Так, в 2020 году банки выдали 347,5 тыс. льготных кредитов, в 2021-м — 341,4 тыс., в 2022-м — 289,9 тыс., в 2023-м — 417,8 тыс.
Однако, по мнению ведомства, «Господдержка» свои задачи выполнила, а именно поддержала россиян и строительную отрасль в пандемию. Поэтому продлевать ее не планируется даже для определенных категорий граждан. Об этом в апреле говорил директор департамента финполитики Минфина Алексей Яковлев.
При этом еще в конце 2023 года такая возможность не исключалась: вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что массовую льготную ипотеку продлевать не будут, но могут оставить в регионах с невысоким спросом на недвижимость.
В Центробанке же неоднократно отмечали, что действие безадресной программы, то есть «Господдержки», должно завершиться к 1 июля 2024 года. Слишком высокий спрос на нее, в том числе со стороны граждан, которые покупают недвижимость в качестве инвестиции, разгоняет цены на новостройки и увеличивает ценовой разрыв между «первичкой» и «вторичкой».
ЦБ поддерживает только адресные льготные программы: по мнению регулятора, кредиты по низкой ставке должны получать только те, кому действительно нужна помощь в покупке жилья. В Банке России рассчитывают, что переход от безадресных к адресным программам приведет к более сбалансированному и здоровому развитию ипотечного рынка.
Мы выступаем за адресные программы льготной ипотеки. Ипотека с господдержкой, по нашему мнению, должна распространяться на людей, которым нужна помощь в финансировании покупки жилья — исходя из общих социально-экономических целей или в рамках программ развития отдельных регионов.
В Минстрое придерживаются похожей позиции. «При модификации льготных ипотечных программ в складывающихся социально-экономических условиях целесообразно повышать их адресность.
Вместе с тем указанный вопрос требует дополнительной проработки совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями, в том числе на площадке правительства Российской Федерации. В этой связи говорить о конкретных условиях реализации программ преждевременно», — заявили Домклик в пресс-службе министерства.
Таким образом, сейчас все говорит о том, что «Господдержка» планово завершится этим летом. Хотя все еще остается возможность, что программу решат продлить в последний момент.
«Семейная ипотека»
Запуск: 1 января 2018 года
Окончание: 1 июля 2024 года, в планах продление до 2030 года
Основные условия, утвержденные правительством: кредит под 6% выдается на покупку квартиры в новостройке, дома с участком, а также на его строительство; на приобретение «вторички» в сельских поселениях в ДФО; первоначальный взнос — 20%; максимальная сумма кредита — 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, 6 млн руб. — в остальных регионах.
«Семейную ипотеку» запустили в 2018 году для того, чтобы семьи с детьми могли улучшить жилищные условия. В рамках программы можно было взять кредит на покупку квартиры в новостройке и дома с участком, а также рефинансировать действующий по ставке 6%. Эту льготу распространили на семьи, в которых с 1 января 2018-го по 31 декабря 2022-го родятся второй и последующие дети.
Сниженная ставка в первом случае сохранялась на три года, во втором — на пять лет. Максимальная сумма кредита составляла 8 млн руб. для Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти, 3 млн руб. для остальных регионов. Для получения займа нужно было внести не менее 20% от стоимости жилья.
Как менялись условия «Семейной ипотеки»
Спустя полгода после запуска программы ее действие продлили до 1 марта 2023-го, а лимит кредита увеличили до 12 млн руб. и 6 млн руб. соответственно.
В апреле 2019 года власти ввели ставку по льготной ипотеке в 6% на весь срок кредитования, объяснив такой шаг недостаточной востребованностью программы у граждан. Кроме того, у россиян появилась возможность взять «Семейную ипотеку» на «вторичку» в сельских поселениях в Дальневосточном федеральном округе.
В 2020-2021 годах ставку по программе снизили до 15% и разрешили брать такие кредиты семьям с одним ребенком, у которого есть инвалидность. Тогда же «Семейную ипотеку» расширили на строительство частных домов и приобретение земельных участков, но при условии, что объект возводят компании или индивидуальные предприниматели по договору подряда. Чуть позже кредиты стали доступны семьям с одним ребенком, рожденным после 1 января 2018 года.
Летом 2021-го «Семейную ипотеку» продлили до конца 2023 года, а затем — до 1 июля 2024 года. В 2022 году право воспользоваться программой получили семьи с двумя детьми до 18 лет вне зависимости от года их рождения. В 2023-м условия снова изменили, дав возможность семьям с детьми с инвалидностью брать ипотеку на «вторичку» в регионах, где невозможно приобрести жилье в новостройках. А первоначальный взнос по программе повысили с 15% до 20%.
При этом выдачи «Семейной ипотеки» с каждым годом только росли. По данным Минфина, в 2021 году россияне оформили 86,5 тыс. кредитов на 471,9 млрд руб., в 2022-м — 152,4 тыс. (848,3 млрд руб.), в 2023-м — 409,1 тыс. (2,1 трлн руб.). Результаты же января-февраля 2024-го показывают некоторое снижение спроса: за это время банки выдали 46,3 тыс. кредитов на 251,1 млрд руб.
Обсуждения вокруг «Семейной ипотеки»
С момента запуска программы с ее помощью улучшили жилищные условия более 900 тыс. семей. Такие цифры привел президент, анонсируя продление «Семейной ипотеки» до 2030 года. Однако пролонгировать ее планируется на новых условиях — прежнюю ставку в 6% хотят оставить только для семей с детьми до 6 лет.
Что касается остальных заемщиков, для них параметры скорректируют. Например, Минфин предложил повысить ставку для семей с детьми старше 6 лет до 12%. «Мы предлагали для тех семей, которые сейчас подпадают под "Семейную ипотеку" и которые не подпадут в будущем (у кого дети старше 6 лет), повышение ставки до 12%», — заявлял в мае замглавы ведомства Иван Чебесков.
В пресс-службе Минфина сообщили, что пока никаких решений по этому вопросу нет.
Решение о повышении ставки по «Семейной ипотеке» для семей с детьми старше 6 лет правительством РФ не принималось. В настоящий момент идет обсуждение с экспертами и ведомствами
Кроме того, в министерстве думают над исключением из «Семейной ипотеки» заемщиков с высокими зарплатами. По словам замминистра финансов Ивана Чебескова, речь, например, о доходах в 500 тыс. руб.: «Мы также обсуждаем возможность введения некоего ограничения по зарплате для тех, кто использует эту программу. Например, если у человека зарплата 500 тыс. руб. в месяц, нужна ли ему льготная ипотека, или он может и так заплатить рыночную ставку?».
ЦБ, в свою очередь, выступает за сохранение адресной «Семейной ипотеки», но уточняет, что конкретные параметры программы должно утвердить правительство.
«Что касается льготной ипотеки, наша позиция, что одна широкая безадресная программа должна исчерпать свое действие летом и не возобновляться. Адресные программы, в том числе "Семейную ипотеку", мы всегда поддерживали. Но прерогатива здесь за правительством, как эти программы будут сконструированы», — говорила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Более широко и предметно обсуждение условий «Семейной ипотеки» власти не комментируют. И на данный момент можно сказать только то, что в нынешнем виде программа будет доступна меньшему числу граждан.
«Дальневосточная ипотека»
Запуск: 1 декабря 2019 года
Окончание: 31 декабря 2030 года
Основные условия, утвержденные правительством: кредит под 2% выдается на покупку квартиры и дома с участком на первичном рынке, строительство дома на Дальнем Востоке; приобретение «вторички» в сельских населенных пунктах, на Чукотке и в Магаданской области, а также в моногородах; первоначальный взнос — 20%, максимальная сумма кредита — 6-9 млн руб. в зависимости от площади жилья.
Программу запустили в декабре 2019 года, и планировалось, что действовать она будет до конца 2024-го. «Дальневосточная ипотека» позволила брать кредит под 2% годовых на покупку жилья на Дальнем Востоке и на строительство дома на участке, предоставленном по программе «Дальневосточный гектар», а также на приобретение «вторички» в сельских населенных пунктах.
Срок кредита ограничили 20 годами, максимальную сумму — 6 млн руб., а первый взнос установили на уровне 20%. Изначально такие займы были доступны молодым семьям (не старше 35 лет) и родителям-одиночкам, воспитывающим несовершеннолетнего ребенка, которые живут на Дальнем Востоке.
А осенью 2020 года «Дальневосточную ипотеку» разрешили брать не только местным жителям, но и людям, которые переезжают в ДФО в рамках региональных программ повышения трудовой мобильности. Предполагалось, что это станет хорошим стимулом для привлечения высококвалифицированных специалистов.
Тогда же правительство позволило покупать в рамках этой льготной программы «вторичку» на Чукотке и в Магаданской области, но ограничило такую возможностью декабрем 2021 года. А чуть позже «Дальневосточную ипотеку» распространили на вторичное жилье и в моногородах ДФО. Такой шаг был связан с недостатком новостроек в этих населенных пунктах.
Летом 2022 года условия «Дальневосточной ипотеки» снова изменили. С тех пор взять ее могут еще и педагоги и медики, проработавшие на Дальнем Востоке не меньше пяти лет (недавно это требование отменили). В то же время кабмин продлил возможность получения такого кредита для покупки «вторички» на Чукотке и Магаданской области до конца 2024 года.
Немного позже действие «Дальневосточной ипотеки» пролонгировали до 31 декабря 2030 года.
А с ноября 2023 года льготные кредиты в рамках «Дальневосточной ипотеки» могут получить жители городов и поселков Арктической зоны России.
Условия для заемщиков те же: ставка — 2%, максимальная сумма кредита — 6 млн руб. Получить деньги можно на строительство или покупку жилья. Такие займы доступны:
- педагогам и медикам, работающим в Арктической зоне России;
- молодым супругам не старше 35 лет;
- одиноким родителям, воспитывающим ребенка в возрасте до 18 лет включительно;
- гражданам, получившим земельные участки по программе «Гектар»;
- участникам региональных программ трудовой мобильности.
В конце 2023 года максимальную сумму кредита по «Дальневосточной» и «Арктической» ипотеке подняли с 6 млн руб. до 9 млн руб., но только для покупки или строительства жилья больше 60 «квадратов».
Как могут измениться условия «Дальневосточной ипотеки»
Число выданных кредитов по «Дальневосточной ипотеке» из года в год тоже увеличивается: в 2021 году граждане оформили 17,6 тыс. займов, в 2022-м — 25,1 тыс., в 2023-м — 35,4 тыс.
О том, чтобы завершить программу досрочно, речи не идет. Однако весной появились сообщения Минфина о том, что власти думают над увеличением ставки по «Дальневосточной ипотеке». И министерство предлагает делать это поэтапно, а именно поднимать ставку на 1% в год, начиная с 2025-го, чтобы в 2030 году она зафиксировалась на 8%.
«Идет дискуссия по "Дальневосточной ипотеке" с точки зрения возможного повышения ставки по этой программе. Сейчас она находится на уровне 2%, и мы видим, что задачи, которые стояли перед программой, выполнены, то есть с точки зрения запуска строительства. А 2% — все-таки очень низкая минимальная ставка», — говорил замглавы Минфина Иван Чебесков.
Идет ли речь о повышении ставки по «Арктической ипотеке», неизвестно.
В Минстрое заявили, что говорить о конкретных условиях реализации программы пока рано. Центробанк по поводу «Дальневосточной ипотеки» не высказывался.
«IT-ипотека»
Запуск: 1 мая 2022 года
Окончание: 31 декабря 2024 года
Основные условия, утвержденные правительством: кредит под 5% выдается на покупку квартиры, таунхауса, дома на первичном рынке, а также на его строительство; первоначальный взнос — 20%, максимальная сумма кредита — 18 млн руб. в регионах-миллионниках, 9 млн руб. — в других субъектах.
Эту льготную программу запустили в мае 2022 года для поддержки IT-сектора и создания комфортных условий для айтишников. Она предполагает выдачу кредитов под 5% годовых на покупку квартир, таунхаусов, домов на первичном рынке, а также на их строительство. Максимальный размер займа в регионах-миллионниках — 18 млн руб., в других субъектах — 9 млн. руб.
Первый взнос изначально составлял 15%, но в сентябре 2023-го его увеличили до 20%. Действует «IT-ипотека» до конца 2024 года — такой срок власти установили сразу и не меняли его. А вот требования к заемщикам несколько раз корректировали.
Сначала льготные кредиты были доступны специалистам, работающим в аккредитованных IT-компаниях, в возрасте от 22 до 45 лет. При этом их зарплата должна была быть не ниже:
- 150 тыс. руб. в месяц (до вычета НДФЛ) в регионах-миллионниках (позже их заменили городами-миллионниками);
- 100 тыс. руб. — в остальных субъектах.
А для того, чтобы не потерять низкую ставку, специалисты должны были работать в IT-компании, пока выплачивают кредит.
С января 2023 года «IT-ипотеку» разрешили брать специалистам 18-50 лет и смягчили требования к их минимальной зарплате. Ее снизили до:
- 120 тыс. руб. в городах-миллионниках;
- 70 тыс. руб. — в остальных населенных пунктах.
Для айтишников в Москве этот порог остался прежним — 150 тыс. руб. В сентябре того же года минимальную зарплату исключили из списка требований для заемщиков до 35 лет (включительно).
Кроме этого, правительство уменьшило необходимый срок работы в IT-компании до 5 лет. Если специалист уволится раньше, льготная ставка будет действовать еще полгода.
Что будет с «IT-ипотекой»
Как таковых дискуссий относительно завершения программы в инфополе пока нет. Но были отдельные комментарии представителей министерств. Так, в конце прошлого года в Минцифры заявили, что обсуждают продление «IT-ипотеки» после 2024-го. На тот момент, то есть за полтора года действия программы, россияне оформили по ней 38,5 тыс. кредитов на 337 млрд руб.
Вместе с тем в апреле этого года представитель Министерства финансов Алексей Яковлев сообщил, что ведомство выступает за плановое завершение всех льготных ипотечных программ, кроме «Семейной ипотеки». То есть речь идет в том числе и о кредитах для IT-специалистов.
Что в итоге
Программу «Господдержка», которая завершается 1 июля, скорее всего, не продлят. А «Семейная ипотека» продолжит действовать на новых условиях. Что касается «Дальневосточной» и «IT-ипотеки», выводы относительно корректировки параметров пока делать рано. Хотя у последней есть все шансы следовать плану и завершиться в конце 2024 года.
Здравствуйте, если ипотека была получена под льготную программу с господдержкой в 7,3% (страхование в Сбербанке) , не успели подать документы по истечению 12 месяца так как брали ипотеку на строительство дома своими силами и я в мае этого года родила третьего ребёнка,
% ставку подняли до 16,5% , что для меня очень тяжело в плане выплачивания (78 тысячи), было 85 т. р внесли субсидию 450 т, но всё равно сумма не посильна в моём регионе Астраханской области заработная плата низкая, я в декрете по уходу за детьми до трёх лет, возможно ли рефинансировать ипотеку ранее выданную под 7,3% которая выросла до 16,5 % под семейную для детей младше 6 лет? Где% ставка будет 6% ? Могу я рассчитывать на поддержку от государства?
Галия М.здравствуйте! На сегодняшний момент лимиты по программе «Семейная ипотека» исчерпаны, точные условия программы будут известны после того, как произойдет возобновление лимитов и записей на сделку.
Добрый день!
Что значит "субсидирование от застройщика", у вас на сайте есть несколько ЖК с данной отметкой. Кто подходит под условия данной ипотеки? Какой процент по ней?
Пользовательздравствуйте! О субсидировании ипотечных ставок рассказали в статье: https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/kak-zastrojshiki-subsidiruyut-lgotnye-programmy-ipoteki?ysclid=m16g2btgwb962004302.
А что же остается обычной женщине воспитывающей одного ребенка дошкольника родившегося в декабре 2017 года, под милионные проценты брать ипотеку? чтобы обеспечить себя жильем. Работаю официально, зп белая, не на одну выплату по детским пособиям не прохожу, якобы достаток, все налоги плачу, ничего лишнего себе не позволяю и не могу позволить с зарплатой в 40 тыс., и где поддержка от государства для таких как я ?!?! а так я смотрю поддержка только если ты удачно вышла замуж, нарожала кучу детей, сидишь в декрете без дохода или самозанятость оформляют некоторые, получают на каждого ребенка по прожиточному минимуму, и все льготы для них и ипотека семейная, и другие льготы, ой даже не хочу больше продолжать... Я люблю свою родину вроде БЫ.
Анастасия Н.здравствуйте! Сожалеем, что условия программ не подходят. Программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У Банка таких полномочий нет.
Спасибо, что поделились своим мнением.
Вы можете воспользоваться материнским капиталом для покупки жилья. Как приобрести квартиру с использованием маткапитала, рассказали в статье: https://blog.domclick.ru/nedvizhimost/post/kak-priobresti-kvartiru-s-ispolzovaniem-materinskogo-kapitala?ysclid=m0f5k79j5q772035831
Домкликблагодарю за ответ, но к сожалению материнский капитал не положен ребенку рожденному ранее 1 января 2020 года. А второго ребенка рожать ради льгот от государства лично я не готова, хотя знаю очень много семей которые рожают ради пособий и льгот, а растут эти дети сами абы как воспитываясь на улице. Вот таким и взращивает государство будущее поколение.
Анастасия Н.здравствуйте! Сожалеем, что ни одна ипотечная программа не подходит.
Спасибо, что поделились своим мнением.
Здравствуйте! Планирую приобрести квартиру по ипотеке господдержки, подскажите на вторичном рынке у физ лица вообще не реально взять, п Малошуйка не является сельским поселением, но и новостроек у нас не строят. Я живу и работаю в Малошуйка Онежский район. У меня ребенок-инвалид и возраст до 36??
Спасибо!!!
Сусанна А.здравствуйте! В СберБанке семья с ребенком-инвалидом может купить недвижимость на вторичном рынке от юридического лица по всей территории России. Также по программе можно купить квартиру или жилой дом по договору долевого участия или по договору купли-продажи от застройщика, либо построить дом с аккредитованным в СберБанке подрядчиком с применением эскроу-счёта.
Подробнее о новых условиях программы рассказали в статье: https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/novye-usloviya-programmy-semejnaya-ipoteka-chto-izmenitsya.