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Новости
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Узнать о будущих соседях теперь можно на Домклик

Дата публикации: 26 мар 2025
Узнать о будущих соседях теперь можно на Домклик

Покупателям недвижимости на Домклик стала доступна информация о потенциальных соседях по многоквартирному дому. Она отображается в карточке объявления о продаже жилья на вторичном рынке.

Что можно узнать о соседях

Возраст, пол и средний доход. Такая информация даст общее представление об образе и уровне жизни будущих соседей и позволит выбрать жилье в комфортной для вас среде.

Наличие детей и животных. Этот признак может сказать не только об укладе жизни людей, но еще и оценить уровень шума в доме.

Размер платы за жилищно-коммунальные услуги. Зная, какие счета за ЖКХ приходят жителям дома, вы будете понимать, сколько придется платить за коммуналку вам.

Наличие автомобиля. Это позволит определить, насколько загруженной может быть парковка во дворе жилого комплекса.

Информация о жильцах получена на основе данных клиентов Сбербанка от СберАналитики.

Выбрать квартиру на Домклик

Новости
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
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Комментарии3
Е
Екатерина К.
2 дня назад

Супер! Очень важная! Спасибо

В
Вячеслав Ш.
2 дня назад

Несодержательная статья. В итоге, как узнать соседей?

Домклик
16 часов назад

Вячеслав Ш.здравствуйте! Сожалеем, что у вас сложилось такое впечатление.

Уточним, информация соседях отображается в карточке объявления о продаже жилья на вторичном рынке на витрине Домклик.

Спасибо, что поделились своим мнением.

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