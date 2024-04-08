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Более половины молодых семей в России хотят улучшить жилищные условия

Дата публикации: 08 апр 2024
Более половины молодых семей в России хотят улучшить жилищные условия

У каждой второй (52%) опрошенной молодой семьи в РФ есть потребность в улучшении жилищных условий. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ.

Примерно столько же (55%) респондентов рассказали о планах улучшить жилищные условия: 35% намерены сделать это в ближайшие пять лет, и у них есть на это нужная сумма. 15% из них собираются приобрести квартиру, еще 9% — купить или построить дом.

Идеальной квартирой молодые семьи считают «двушку» или «трешку» площадью 55-80 кв. м. Так ответили 83% из тех, кто планирует купить квартиру в ближайшие пять лет. А идеальный дом респонденты представляют так: кирпичный (48%), двухэтажный (61%), с четырьмя и более комнатами и площадью 110-125 «квадратов» (80%).

Также опрос показал, что три четверти (73%) молодых семей в России живут в квартире, 23% — в доме. У большинства из них (79%) это жилье находится в личной собственности или в собственности семьи. Еще 17% арендуют его. При этом в своем доме хотели бы жить почти в три раза больше семей — 67%.

Читайте также: Материнский капитал на улучшение жилищных условий в 2024 году

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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