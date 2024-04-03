Около 4,5 млн семей в России переехали в новое жилье в 2023 году
Жилищные условия в прошлом году улучшили порядка 4,5 млн российских семей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Свои условия проживания улучшили почти 4,5 млн семей», — сказал он, выступая с отчетом о работе правительства в Госдуме.
Примерно 1 млн семей купили жилье с помощью льготных ипотечных программ. Мишустин напомнил, что в 2023-м «Семейную ипотеку» расширили на семьи с двумя несовершеннолетними детьми, а «Дальневосточную» — в том числе на педагогов и медицинских работников.
По данным премьер-министра, материнский капитал на улучшение жилищных условий в прошлом году направили 670 тыс. семей. На первого ребенка выплата составляет более 630 тыс. руб., на второго — свыше 830 тыс. руб.
Кроме этого, Мишустин привел цифры по расселению аварийного жилья. Так, в 2023 году из непригодных для проживания домов переехали почти 200 тыс. человек. С 2020-го расселили около 670 тыс. человек.
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