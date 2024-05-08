Белоусов ожидает снижения ключевой ставки до 6-7% к 2027 году
Ключевая ставка Банка России в ближайшие годы останется высокой, но к 2027 году она должна снизиться до 6-7%. Об этом заявил исполняющий обязанности первого вице-премьера РФ Андрей Белоусов.
«Высокая ключевая ставка так или иначе у нас сохранится. Но она будет, мы все надеемся, снижаться вслед за снижением инфляции, тем не менее будет повышенной. Где-то в район 6-7% она должна выйти к 2027 году», — сказал он на выставке-форуме «Россия».
Совет директоров Банка России 26 апреля третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Тогда глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что базовый сценарий предполагает снижение показателя во втором полугодии, однако она не исключила и возможного повышения.
Согласно прогнозу ЦБ, средняя ключевая ставка в этом году будет 15-16%, в 2025-м — 10-12%.
вовремя мы в 2018 году взяли квартиру, хоть и в ипотеку, но то, что сейчас творится немыслимо, как народу вообще жить, за какие деньги брать ипотеку, только копить и надеяться на снижение цен или процентов, потому что с зп 30-40 тыс, даже вдвоём работая, ничего сейчас не купить, не взять.
Очень жаль что это будет только 2027г. Цены на квартиры заоблачные, ипотека под бешеные проценты. А если и брать ипотеку платеж в мес.80т. а на что жить???