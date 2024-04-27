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Новости
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Центробанк дал прогноз по ключевой ставке на 2024-2025 годы

Дата публикации: 27 апр 2024
Центробанк дал прогноз по ключевой ставке на 2024-2025 годы

Центробанк России повысил среднегодовой прогноз по ключевой ставке на 2024-2025 годы. В 2024 году она будет на уровне 15-16% годовых. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании по ставке и кредитно-денежной политике.

Принятые в прошлом году решения по повышению ключевой ставки позволили заметно снизить устойчивое инфляционное давление. Под их явлением инфляция снизится до 4,3-4,8% к концу текущего года. Мы готовы удерживать ставку на высоких уровнях столько времени, сколько потребуется для устойчивого возвращения инфляции к цели.

Среднегодовой прогноз ключевой ставки на 2024-2025 годы повышен: она будет находиться в диапазоне 15-16% годовых в этом году и 10-12% годовых в следующем году.

Фото эксперта
Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка Российской Федерации

В пятницу, 16 апреля, Совет директоров Центробанка снова сохранил ключевую ставку. Она остаётся на уровне 16% годовых с декабря 2023 года.

Новости
Курс недвижимости
Ключевая ставка
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
А как вы думаете, на каком уровне будет ставка в этом и следующем году?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии36
О
Ольга П.
15 мая 2024

Будет ли снижение ставки по ипотеке в 2024 году?

Домклик
17 мая 2024

Ольга П.здравствуйте. Прогнозы Центрального банка мы как раз описали в новости)

Т
Татьяна Е.
02 мая 2024

Эти ставки для жителей России, у которых доход больше ста тысяч, а у простых граждан мизерные зарплаты 20-35т.р.

Задумайтесь пожалуйста Эльвира Набиулина, как нам оплачивать и где жить на ваши огромнейшие процентные ставки!!!

Домклик
03 мая 2024

Татьяна Е.добрый день. Благодарим, что поделились своим мнением.

П
Пользователь
01 мая 2024

К сожалению, стандный инстинкт вижу и по комментариям. Народ, а вы не задумываетесь, что ваша низкая ставка по ипотеке уже закладывается в стоимость жилья? Ну неужели так сложно мыслить шире, чем ежемесячный платеж?

Домклик
02 мая 2024

Пользовательздравствуйте. Благодарим, что поделились своим мнением.

П
Пользователь
30 апр 2024

Хотелось чтобы снизили

П
Пользователь
30 апр 2024

Вы повышаете такие ставки, а вы не думаете, что люди у которых нет своего жилья, и с такой высокой ставкой нет возможности приобрести, потому что зарплаты очень маленькие и нет возможности платить такие огромные ежемесячные платежи. Для чего так делать? Мы просим снизить ставку. Как людям быть, что делать, платежи такие огромные

Домклик
30 апр 2024

Пользовательздравствуйте! Сожалеем, но размер ставок по ипотеке зависит от выбранной ипотечной программы, а так же от ставки ЦБ. Повлиять на это мы не можем.

Как получить скидку на ставку при оформлении ипотеки рассказали в нашей статье: https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/kak-poluchit-skidku-na-stavku-pri-oformlenii-ipoteki

Отслеживать актуальные условия по ипотечным программам можно на сайте по ссылке: https://domclick.ru/ipoteka/programs

Г
Григорий Х.
01 мая 2024

Пользовательставку понижать нельзя. При низкой ставке спекулянты начинают скупать квартиры, недвижимость будет сильно дорожать. В конце концов надуется пузырь, который однажды лопнет и будет очень плохо всем. Будет что-то типа кризиса 2008 года, поэтому правительство между замедлением экономики и лопанием пузыря всегда выберет первое. Низкая ставка - это когда хорошо сейчас (низкий ежемесячный платёж), но очень, очень плохо потом.

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