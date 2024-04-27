Центробанк дал прогноз по ключевой ставке на 2024-2025 годы
Центробанк России повысил среднегодовой прогноз по ключевой ставке на 2024-2025 годы. В 2024 году она будет на уровне 15-16% годовых. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании по ставке и кредитно-денежной политике.
Принятые в прошлом году решения по повышению ключевой ставки позволили заметно снизить устойчивое инфляционное давление. Под их явлением инфляция снизится до 4,3-4,8% к концу текущего года. Мы готовы удерживать ставку на высоких уровнях столько времени, сколько потребуется для устойчивого возвращения инфляции к цели.
Среднегодовой прогноз ключевой ставки на 2024-2025 годы повышен: она будет находиться в диапазоне 15-16% годовых в этом году и 10-12% годовых в следующем году.
В пятницу, 16 апреля, Совет директоров Центробанка снова сохранил ключевую ставку. Она остаётся на уровне 16% годовых с декабря 2023 года.
Будет ли снижение ставки по ипотеке в 2024 году?
Ольга П.здравствуйте. Прогнозы Центрального банка мы как раз описали в новости)
Эти ставки для жителей России, у которых доход больше ста тысяч, а у простых граждан мизерные зарплаты 20-35т.р.
Задумайтесь пожалуйста Эльвира Набиулина, как нам оплачивать и где жить на ваши огромнейшие процентные ставки!!!
Татьяна Е.добрый день. Благодарим, что поделились своим мнением.
К сожалению, стандный инстинкт вижу и по комментариям. Народ, а вы не задумываетесь, что ваша низкая ставка по ипотеке уже закладывается в стоимость жилья? Ну неужели так сложно мыслить шире, чем ежемесячный платеж?
Пользовательздравствуйте. Благодарим, что поделились своим мнением.
Хотелось чтобы снизили
Вы повышаете такие ставки, а вы не думаете, что люди у которых нет своего жилья, и с такой высокой ставкой нет возможности приобрести, потому что зарплаты очень маленькие и нет возможности платить такие огромные ежемесячные платежи. Для чего так делать? Мы просим снизить ставку. Как людям быть, что делать, платежи такие огромные
Пользовательздравствуйте! Сожалеем, но размер ставок по ипотеке зависит от выбранной ипотечной программы, а так же от ставки ЦБ. Повлиять на это мы не можем.
Как получить скидку на ставку при оформлении ипотеки рассказали в нашей статье: https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/kak-poluchit-skidku-na-stavku-pri-oformlenii-ipoteki
Отслеживать актуальные условия по ипотечным программам можно на сайте по ссылке: https://domclick.ru/ipoteka/programs
Пользовательставку понижать нельзя. При низкой ставке спекулянты начинают скупать квартиры, недвижимость будет сильно дорожать. В конце концов надуется пузырь, который однажды лопнет и будет очень плохо всем. Будет что-то типа кризиса 2008 года, поэтому правительство между замедлением экономики и лопанием пузыря всегда выберет первое. Низкая ставка - это когда хорошо сейчас (низкий ежемесячный платёж), но очень, очень плохо потом.