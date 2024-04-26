В Центробанке не исключили сохранение текущего уровня ставки до конца 2024 года
Ключевая ставка Центробанка может остаться на уровне 16% вплоть до конца 2024 года, если дезинфляция будет происходить медленно. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на заседании по ставке и кредитно-денежной политике.
В пятницу, 16 апреля, Совет директоров Центробанка снова сохранил ключевую ставку на текущем уровне — 16% годовых.
Исходя из складывающейся ситуации в экономике, в базовом сценарии мы повысили оценку роста ВВП до 2,5%-2,3% на текущий год, сохранив прогноз на уровне 1,2% на следующий. В этом сценарии экономика со второго квартала начнёт переходить к более сбалансированным темпам роста. Разрыв между спросом и предложением будет постепенно сокращаться, поддерживая замедление ценовой динамики.
В этом случае накопленного повышения ключевой ставки будет достаточно, чтобы вернуть инфляцию к уровням, близким к цели, уже к концу этого года. Такое развитие событий предполагает начало снижения ключевой ставки во втором полугодии. Когда конкретно это произойдёт, зависит от скорости замедления текущего роста цен.
При слишком медленной дезинфляции не исключаем сохранение текущей ключевой ставки до конца года.
Глава ЦБ также не исключила вероятность повышения ставки, если рост спроса на товары и услуги будет значительно превышать темпы расширения производства. Но такой сценарий обсуждается в качестве альтернативного, подчеркнула она.
Сигнализровать о таком перегреве будут быстрое расширение потребительской активности и кредитования, усиление жёсткости рынка труда. Все это скажется на динамике инфляции и инфляционных ожиданий.
В итоге, если процесс дезинфляции остановится, мы не исключаем повышение ключевой ставки. Подчеркну, что этот сценарий не является базовым.
Вы можете оставить первый.