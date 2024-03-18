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Недвижимость
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Как узнать остаток материнского капитала

Дата публикации: 18 мар 2024
Как узнать остаток материнского капитала
Содержание

С начала запуска программы государственной материальной поддержки семьям с детьми прошло уже больше 15 лет. За это время происходила индексация с увеличением выплаты. Правительство разрешило гражданам использовать эти деньги постепенно, то есть не всю сумму сразу.

Отсюда возникает путаница: как определить остаток, положенный к выплате. Давайте разберёмся вместе.

Как регулируется алгоритм выплат

Существует закон, регламентирующий порядок выдачи и использования материнского капитала: № 256-ФЗ. Согласно ему, молодая семья может расходовать деньги на определённые цели. Например, на образование или улучшение жилищных условий (в том числе можно использовать как первоначальный взнос по ипотеке).

Как узнать остаток материнского капитала №1

Зачем нужна справка о размере материнского капитала

Представьте, что вы покупаете квартиру, а в качестве первоначального взноса решили использовать материнский капитал. Справка поможет вам избежать возможных неприятных сюрпризов и узнать точную сумму денежных средств, находящихся на счёте.

Как получить информацию об остатке

На сегодняшний день есть несколько способов: 

Как узнать остаток материнского капитала на сайте Социального фонда

В личном кабинете на сайте Социального фонда есть отдельный раздел для формирования и получения справки.

Необходимо авторизоваться в личном кабинете, зайти в раздел «Гражданам». Далее найти строчку «Материнский (семейный) капитал — МСК» и нажать «Заказать справку (выписку)».

Выписка выгружается в личный кабинет на сайте Социального фонда. Также вы можете получить её на электронную почту, поставив галочку напротив строчки «Направить копию сформированного документа на электронную почту».

СФР подписывает эту справку с помощью УКЭП (усиленная квалифицированная электронная подпись). Такая подпись имеет ту же юридическую силу, что и «живая».

❗️Cправка имеет срок действия — 30 дней.

Как получить справку через Госуслуги

Ещё один удобный способ получения справки — заказать её в личном кабинете через портал «Госуслуги». Но ждать нужно чуть дольше, потому что сначала портал направляет запрос в СФР, а после его обработки загружает результат. 

Авторизуйтесь на портале Госуслуг → в строке поиска напишите «Справка о размере материнского капитала» → из предложенных вариантов выберите «Заказать на Госуслугах».

Справка будет в таком же виде, что и при заказе через сайт Социального фонда, также подписана электронной подписью.

Как получить выписку в приложении СберБанк Онлайн

С помощью СберБанк Онлайн вы также можете получить справку об остатке материнского капитала. Рассказываем пошагово, как это сделать:

1. Заходите в раздел «Сервисы»«Услуги» → выбираете «Маткапитал» (узнать об остатке).

Или просто введите в поиске «Выписка об остатке материнского капитала».

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2. Нажимаете «Получить выписку» → проходите авторизацию через «Госуслуги» (это обязательно, данные об остатке Сбер получит от портала госуслуг ) → в течение нескольких минут сформируется выписка, подписанная электронной подписью.

Выписку вы можете сохранить на смартфон или отправить на электронную почту либо в мессенджер.

Как узнать остаток материнского капитала №2

Как получить справку при личном посещении Социального фонда

Если вам удобнее посетить отделение СФР лично, то такая возможность тоже есть. Обратиться можно в отделение как по адресу прописки, так и по адресу фактического проживания. Рекомендуем позвонить в отделение заранее и узнать часы приёма, а также уточнить о необходимости предварительной записи. 

Обратите внимание, что сразу в отделении справку получить не удастся. Сначала сотрудник фонда составляет заявление, а после его рассмотрения в течение нескольких дней нужно прийти повторно и забрать выписку.

Как записаться в отделение

Запись происходит после авторизации на сайте, в разделе «Запись на приём». Так как предварительно вы уже авторизовались, данные вводить повторно не потребуется. Выбирайте удобное вам отделение СФР и тему приёма «Справки и выписки».

Дальше нужно выбрать дату и время приёма, согласиться на обработку персональных данных и нажать кнопку «Записаться на приём».

❗️При личном посещении не забудьте паспорт и сертификат на материнский капитал.

Если вам нужна информация об остатке, а справка — нет

Бывают ситуации, когда действительно нужно знать только остаток: например, семья оплачивала образование детей с помощью маткапитала или получала разовые/регулярные выплаты из этой суммы. 

В таком случае поможет запрос данных через сайт Социального фонда или портал Госуслуг. Если расходовались средства с материнского капитала, в справке вы увидите их движение: на что и когда они были потрачены.

Автор: Анна Красинская

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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