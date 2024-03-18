Как узнать остаток материнского капитала
- Как регулируется алгоритм выплат
- Зачем нужна справка о размере материнского капитала
- Как получить информацию об остатке
- Как узнать остаток материнского капитала на сайте Социального фонда
- Как получить справку через Госуслуги
- Как получить выписку в приложении СберБанк Онлайн
- Как получить справку при личном посещении Социального фонда
- Если вам нужна информация об остатке, а справка — нет
- Рассчитать ипотеку
С начала запуска программы государственной материальной поддержки семьям с детьми прошло уже больше 15 лет. За это время происходила индексация с увеличением выплаты. Правительство разрешило гражданам использовать эти деньги постепенно, то есть не всю сумму сразу.
Отсюда возникает путаница: как определить остаток, положенный к выплате. Давайте разберёмся вместе.
Как регулируется алгоритм выплат
Существует закон, регламентирующий порядок выдачи и использования материнского капитала: № 256-ФЗ. Согласно ему, молодая семья может расходовать деньги на определённые цели. Например, на образование или улучшение жилищных условий (в том числе можно использовать как первоначальный взнос по ипотеке).
Зачем нужна справка о размере материнского капитала
Представьте, что вы покупаете квартиру, а в качестве первоначального взноса решили использовать материнский капитал. Справка поможет вам избежать возможных неприятных сюрпризов и узнать точную сумму денежных средств, находящихся на счёте.
Как получить информацию об остатке
На сегодняшний день есть несколько способов:
- оформить заявку на сайте Социального фонда
- заказать справку на сайте «Госуслуги»
- заказать выписку об остатке в СберБанк Онлайн
- обратиться в СФР лично
Как узнать остаток материнского капитала на сайте Социального фонда
В личном кабинете на сайте Социального фонда есть отдельный раздел для формирования и получения справки.
Необходимо авторизоваться в личном кабинете, зайти в раздел «Гражданам». Далее найти строчку «Материнский (семейный) капитал — МСК» и нажать «Заказать справку (выписку)».
Выписка выгружается в личный кабинет на сайте Социального фонда. Также вы можете получить её на электронную почту, поставив галочку напротив строчки «Направить копию сформированного документа на электронную почту».
СФР подписывает эту справку с помощью УКЭП (усиленная квалифицированная электронная подпись). Такая подпись имеет ту же юридическую силу, что и «живая».
❗️Cправка имеет срок действия — 30 дней.
Как получить справку через Госуслуги
Ещё один удобный способ получения справки — заказать её в личном кабинете через портал «Госуслуги». Но ждать нужно чуть дольше, потому что сначала портал направляет запрос в СФР, а после его обработки загружает результат.
Авторизуйтесь на портале Госуслуг → в строке поиска напишите «Справка о размере материнского капитала» → из предложенных вариантов выберите «Заказать на Госуслугах».
Справка будет в таком же виде, что и при заказе через сайт Социального фонда, также подписана электронной подписью.
Как получить выписку в приложении СберБанк Онлайн
С помощью СберБанк Онлайн вы также можете получить справку об остатке материнского капитала. Рассказываем пошагово, как это сделать:
1. Заходите в раздел «Сервисы» → «Услуги» → выбираете «Маткапитал» (узнать об остатке).
Или просто введите в поиске «Выписка об остатке материнского капитала».
2. Нажимаете «Получить выписку» → проходите авторизацию через «Госуслуги» (это обязательно, данные об остатке Сбер получит от портала госуслуг ) → в течение нескольких минут сформируется выписка, подписанная электронной подписью.
Выписку вы можете сохранить на смартфон или отправить на электронную почту либо в мессенджер.
Как получить справку при личном посещении Социального фонда
Если вам удобнее посетить отделение СФР лично, то такая возможность тоже есть. Обратиться можно в отделение как по адресу прописки, так и по адресу фактического проживания. Рекомендуем позвонить в отделение заранее и узнать часы приёма, а также уточнить о необходимости предварительной записи.
Обратите внимание, что сразу в отделении справку получить не удастся. Сначала сотрудник фонда составляет заявление, а после его рассмотрения в течение нескольких дней нужно прийти повторно и забрать выписку.
Как записаться в отделение
Запись происходит после авторизации на сайте, в разделе «Запись на приём». Так как предварительно вы уже авторизовались, данные вводить повторно не потребуется. Выбирайте удобное вам отделение СФР и тему приёма «Справки и выписки».
Дальше нужно выбрать дату и время приёма, согласиться на обработку персональных данных и нажать кнопку «Записаться на приём».
❗️При личном посещении не забудьте паспорт и сертификат на материнский капитал.
Если вам нужна информация об остатке, а справка — нет
Бывают ситуации, когда действительно нужно знать только остаток: например, семья оплачивала образование детей с помощью маткапитала или получала разовые/регулярные выплаты из этой суммы.
В таком случае поможет запрос данных через сайт Социального фонда или портал Госуслуг. Если расходовались средства с материнского капитала, в справке вы увидите их движение: на что и когда они были потрачены.
Автор: Анна Красинская