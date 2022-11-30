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Недвижимость
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Как выбрать подрядчика для строительства дома

Дата публикации: 30 нояб 2022
Как выбрать подрядчика для строительства дома
Содержание

Найти строительную компанию — задача несложная. Можно изучить сайты подрядчиков или даже посетить тематическую выставку, где представлены образцы домов от разных застройщиков.

Другое дело — выбрать из этого множества надёжную подрядную организацию, которой вы готовы доверить в буквальном смысле самое дорогое. Рассказываем, на что нужно обратить внимание при выборе подрядчика для строительства, чтобы в итоге получить дом мечты. 

Репутация 

Первый этап отбора — это проверка репутации компании. Сотрудничество с частными бригадами в этом контексте даже не рассматривается, потому что отношения с такими работниками практически не регулируются, и это всегда авантюра.

Чтобы составить самостоятельное мнение о компании, мало полагаться на одни отзывы, нужно посмотреть уже завершенные фирмой объекты, оценить объемы работ, а также выяснить, с какими технологиями строительства она работает. Слишком большое количество направлений должно насторожить — обычно фирма специализируется по 2-3 технологиям, доводя свой уровень до максимума.

Узнайте, сколько лет подрядная организация работает на рынке, с кем сотрудничает, проверьте наличие разрешительных документов, сертификатов и лицензии на строительство. Изучите отзывы из разных источников, просмотрите форумы по строительству.

Если в настоящий момент подрядчик работает над каким-то проектом, съездите на стройку. Даже если вы не разбираетесь в тонкостях процесса, просто обратите внимание, в каком виде содержится строительная площадка, как ведут себя рабочие. Если повсюду разбросан мусор, материалы свалены как попало, а строители слоняются без дела, то это показатель неорганизованности и безответственного отношения к работе.

И наоборот, если всё сложено аккуратно, на площадке поддерживается порядок, а рабочие одеты в униформу и заняты делом, то можно смело продложать знакомство с этой компанией.

Опытные подрядчики следуют действующим строительным нормам, имеют налаженные отношения с поставщиками и предлагают конкурентоспособные цены на строительные и расходные материалы. Такая компания не только качественно выполнит работы по возведению дома, но и сделает это вовремя.

Выбрать проект дома от проверенных подрядчиков

Услуги и цены

Расценки, указанные на сайте компании или на её странице в соцсетях, не всегда отражают реальную стоимость строительства

«Построим дом за 3 млн рублей» — за предложениями такого плана зачастую скрывается лишь маркетинговый ход, а часть работ не входит в указанную цену. Например, столько может стоить лишь возведение коробки (без крыши, окон, облицовки фасада и подключения коммуникаций). Ещё вариант — цена отражает только стоимость работ, а материалы нужно покупать отдельно.

Все эти моменты необходимо уточнить при обращении в строительную компанию. Перед заключением договора убедитесь, что стоимость не будет меняться по завершению строительства.

Уточните, какие специалисты входят в команду, как разграничены зоны их ответственности. Обговорите сроки начала и завершения строительства, стоимость дополнительных услуг, если они вам нужны (подключение коммуникаций, устройство забора, возведение хозпостроек), а также порядок и условия оплаты.

Если подрядчик запрашивает 100% предоплату, лучше поискать другую компанию. Обычно оплата осуществляется поэтапно после приёмки каждого отдельного вида работ. Также вместе с договором составляется подробная смета строительства, в которой будет указана стоимость каждого этапа.

Форма отчётности

Полноценная, регулярная отчётность по ходу выполнения проекта — критерий, который позволяет контролировать качество работы, отслеживать результат и не сливать бюджет впустую. Уточните у подрядчика, как он отчитывается за выполненные задачи, есть ли возможность предоставлять видео отчёт по каждому этапу.

Как выбрать подрядчика для строительства дома №1

Договор подряда

Запросите у исполнителя типовой договор подряда. В соглашение должны быть включены следующие пункты:

  • Предмет договора
  • Сроки строительства ( в том числе сроки завершения каждого этапа)
  • Фиксация стоимости договора на всех этапах
  • Этапы оплаты в привязке к этапам строительства
  • Условия для строительства (где будет жить строительная бригада, какие коммуникации нужны, кто отвечает за уборку мусора)
  • Порядок приёмки готового дома, как выглядит акт приемки (операционный лист)
  • Гарантия на все элементы дома (фундамент, стены, коммуникации, материалы, работы)

Смета

Смета должна содержать стоимость строительства для каждого конструктивного элемента в отдельности: фундамента, «коробки», инженерного оборудования и отделки.

Задачи которые выполняет смета:

  • Фиксирует объём и стоимость работ и материалов. Исполнитель не сможет внезапно повысить расценки или добавить новые услуги без обсуждения с заказчиком. Таким образом, смета защищает заказчика от внезапных, безосновательных изменений стоимости строительных работ.
  • Даёт юридические гарантии. На основе сметы суды в спорах между заказчиком и исполнителем выносят решения.
  • Даёт инструмент контроля. По смете вы сможете определить, что происходит на объекте. Легко сравнить то, что на бумаге, с тем, что сделано по факту.

Перед началом работ смету должны утвердить обе стороны. Все изменения в смете должны согласовываться с заказчиком.

Гарантия 

Уточните, какие гарантийные обязательства берёт на себя подрядчик. Срок гарантии должен составлять не менее 5 лет. Именно столько времени по закону даётся заказчику на обнаружение недостатков. Если срок гарантии на строительство меньше 5 лет — это повод усомниться в надёжности подрядчика.

Контроль за стройкой

При заключении договора вы можете настоять на том, чтобы приёмка работ осуществлялась поэтапно. Точки контроля между этапами также лучше указать в соглашении. Это могут быть фотоотчёты подрядчика, личные визиты на стройку. Но без строительных знаний оценить качество работ довольно сложно.

Что можно сделать:

  • Нанять своего инженера для технадзора. Этот вопрос нужно согласовать с заказчиком.
  • Уточнить, есть ли в компании внутренний контроль качества. Если есть, то нужно выяснить, как он осуществляется и какими документами подтверждается.

Если подрядчик не допускает постронних к приёмке и не имеет внутреннего технадзора, это тревожный сигнал. Ответственным исполнителям скрывать нечего, и они готовы сделать всё, чтобы не допустить брака при строительстве.

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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