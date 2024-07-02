Что такое сотка земли и сколько это в метрах
В России площадь помещений принято измерять в квадратных метрах, а размеры земельных участков — в сотках. Такие обозначения указываются, в том числе и при размещении объявлений о продаже недвижимости.
Но если человек ранее не сталкивался с мерами вычисления площади земли и далёк от дачного хозяйства, то по такому описанию сходу трудно получить представление о масштабе территории.
Как перевести сотки в квадратные метры и определить площадь участка в этих величинах — рассказываем в статье.
Что такое сотка земли и как появился такой термин
Всё просто: ответ есть в самом названии. Сотка — это величина измерения площади земли, которая равна 100 квадратным метрам.
В Российской империи использовались различные системы измерения земельных участков, включая десятины, десятки, аршины, сажени. В 1917 году страна перешла на метрическую систему, в результате чего была введена единица измерения — ар. Так называли участки размером 10х10 метров площадью 100 кв. м.
Позже, уже в советское время ары всё чаще стали называть сотками и последнее обозначение прочно укоренилось в русском языке. Сегодня термин «сотка» используется повсеместно при описании земельных участков. Если площадь земли превышает 100 соток, то такие наделы принято измерять в гектарах.
В 60–70-е годы прошлого века для улучшения продовольственной ситуации среди населения власти страны приняли решение выделять гражданам земельные участки под дачное хозяйство.
В соответствии с нормативами считалось, что урожая, собранного с пяти соток, будет достаточно для обеспечения овощами и фруктами семьи из четырёх человек. Ещё одна сотка отводилась под строительство дачного домика или хозпостроек.
Именно поэтому многие участки сегодня имеют стандартную площадь 6 соток.
Как перевести сотки в квадратные метры
Если вам известна площадь участка в сотках, достаточно умножить это значение на 100.
То есть, если в описании объекта указаны те же типовые 6 соток, это значит, что площадь земли составляет 600 квадратных метров.
Другие величины измерения площади земли
В России для обозначения этой величины, кроме соток и квадратных метров, также могут использоваться гектары и квадратные километры.
- 1 гектар — это 100 соток или 10 000 кв. м
- 1 кв. км — это 1 000 000 кв. м
В этих единицах обычно измеряют большие территории — посевные площади сельскохозяйственных культур, леса, заповедные зоны.
Как узнать площадь участка в сотках
Самый простой способ — проверить информацию в выписке из ЕГРН. В документе размер надела будет указан в квадратных метрах.
Также можно воспользоваться Публичной кадастровой картой. В строке поиска введите адрес или кадастровый номер участка, и в описании объекта будет указано значение в кв. м. Чтобы перевести площадь в сотки, нужно разделить величину на 100.
При отсутствии доступа к этой информации, можно провести замеры самостоятельно.
Если надел правильной квадратной или прямоугольной формы, определить его размеры не составит труда.
- Измерьте стороны участка рулеткой. Если это неудобно — по углам вбейте колышки, натяните между ними верёвку и измерьте её длину.
- Умножьте длину на ширину.
По результатам замеров длина составила 35 м, ширина — 19 м. Значит, площадь такого участка равна 665 кв.м.
Если нужно определить значение этого показателя в сотках, то делим полученное число на 100. То есть, перед вами участок в 6,65 соток.
Для определения площади участка необычной формы или с перепадами высот лучше воспользоваться услугами специалиста из геодезической организации.
Вы можете оставить первый.