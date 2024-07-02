Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать

Что такое сотка земли и сколько это в метрах

Недвижимость
02 июл 2024
27K
Что такое сотка земли и сколько это в метрах
Содержание

В России площадь помещений принято измерять в квадратных метрах, а размеры земельных участков — в сотках. Такие обозначения указываются, в том числе и при размещении объявлений о продаже недвижимости.

Но если человек ранее не сталкивался с мерами вычисления площади земли и далёк от дачного хозяйства, то по такому описанию сходу трудно получить представление о масштабе территории.

Как перевести сотки в квадратные метры и определить площадь участка в этих величинах — рассказываем в статье.

Что такое сотка земли и как появился такой термин

Всё просто: ответ есть в самом названии. Сотка — это величина измерения площади земли, которая равна 100 квадратным метрам.

В Российской империи использовались различные системы измерения земельных участков, включая десятины, десятки, аршины, сажени. В 1917 году страна перешла на метрическую систему, в результате чего была введена единица измерения — ар. Так называли участки размером 10х10 метров площадью 100 кв. м.

Позже, уже в советское время ары всё чаще стали называть сотками и последнее обозначение прочно укоренилось в русском языке. Сегодня термин «сотка» используется повсеместно при описании земельных участков. Если площадь земли превышает 100 соток, то такие наделы принято измерять в гектарах.

В 60–70-е годы прошлого века для улучшения продовольственной ситуации среди населения власти страны приняли решение выделять гражданам земельные участки под дачное хозяйство.

В соответствии с нормативами считалось, что урожая, собранного с пяти соток, будет достаточно для обеспечения овощами и фруктами семьи из четырёх человек. Ещё одна сотка отводилась под строительство дачного домика или хозпостроек.

Именно поэтому многие участки сегодня имеют стандартную площадь 6 соток.

Как перевести сотки в квадратные метры

Если вам известна площадь участка в сотках, достаточно умножить это значение на 100.

То есть, если в описании объекта указаны те же типовые 6 соток, это значит, что площадь земли составляет 600 квадратных метров.

Другие величины измерения площади земли

В России для обозначения этой величины, кроме соток и квадратных метров, также могут использоваться гектары и квадратные километры.

  • 1 гектар — это 100 соток или 10 000 кв. м
  • 1 кв. км — это 1 000 000 кв. м

В этих единицах обычно измеряют большие территории — посевные площади сельскохозяйственных культур, леса, заповедные зоны.

Как узнать площадь участка в сотках

Самый простой способ — проверить информацию в выписке из ЕГРН. В документе размер надела будет указан в квадратных метрах.

Также можно воспользоваться Публичной кадастровой картой. В строке поиска введите адрес или кадастровый номер участка, и в описании объекта будет указано значение в кв. м. Чтобы перевести площадь в сотки, нужно разделить величину на 100.

При отсутствии доступа к этой информации, можно провести замеры самостоятельно.

Если надел правильной квадратной или прямоугольной формы, определить его размеры не составит труда.

  1. Измерьте стороны участка рулеткой. Если это неудобно — по углам вбейте колышки, натяните между ними верёвку и измерьте её длину.
  2. Умножьте длину на ширину.
Пример

По результатам замеров длина составила 35 м, ширина — 19 м. Значит, площадь такого участка равна 665 кв.м.

Если нужно определить значение этого показателя в сотках, то делим полученное число на 100. То есть, перед вами участок в 6,65 соток.

Для определения площади участка необычной формы или с перепадами высот лучше воспользоваться услугами специалиста из геодезической организации.

Загородная недвижимость: строительство и покупка
Курс недвижимости
Автор статьи Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
Как считаете, какая площадь участка будет оптимальной для строительства своего дома?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии
Комментариев к статье пока нет.
Вы можете оставить первый.
Рекомендуем
Как мы сами посадили газон на участке и что из этого вышло: личный опыт
28 мая 2024
31K
Как избавиться от сорняков на участке
07 июн 2024
23K
Что нужно знать об СНТ при покупке участка
20 апр 2024
56K
Что такое коттеджный поселок: особенности управления, плюсы и минусы
06 июн 2024
4K
Актуальное
Что такое кадастровая стоимость недвижимости, как ее узнать и как определяется
вчера 16:00
41K
Не приходит налоговый вычет: что делать
вчера 11:00
45K
Кто за что платит на сделке купли-продажи недвижимости
30 окт 2024
117K
Как оплачивать ЖКХ без комиссии 
30 окт 2024
1K
Письмо

Рассылка Журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Перейти в канал