Показатель долговой нагрузки и кредитная история: влияние на ипотеку и способы улучшения
При рассмотрении ипотечной заявки банк принимает во внимание два ключевых аспекта — показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика и состояние его кредитной истории.
Эти два фактора определяют финансовую стабильность заявителя и его способность обслуживать кредит, что имеет огромное значение при принятии решения о выдаче ипотеки. Давайте разберемся, что это за показатели и как их можно улучшить, чтобы повысить шансы на одобрение.
Что такое ПДН и как он влияет на вашу ипотеку
Показатель долговой нагрузки (ПДН) — это отношение ежемесячных платежей по всем действующим кредитам, включая тот, на который подается заявка, к среднемесячному доходу заемщика.
Если ваш ПДН слишком высок, это может стать причиной отказа в выдаче ипотеки, поскольку банк видит в вас заемщика с повышенным риском невозврата кредита. Согласно указанию Банка России от 17.04.2023 №6411-У, если ПДН превышает 80%, банк не может принять положительное решение по заявке на кредит.
Если вы ежемесячно платите 20 000 рублей по потребительскому кредиту и планируете взять ипотеку с платежом 25 000 рублей, среднемесячная сумма выплат по кредитам составит 45 000 рублей.
Если ваш средний доход — 55 000 рублей в месяц, то ПДН будет равен 81,8% (45 000 / 55 000 * 100). В данном случае банк не может одобрить ипотеку, поскольку долговая нагрузка слишком высока.
Как снизить ПДН
- Закрыть текущие кредиты и снизить лимит по кредитным картам. Погашение задолженности по действующим займам, закрытие кредитных карт или снижение лимитов по ним помогает уменьшить долговую нагрузку.
- Привлечь созаемщика с низким ПДН. Это поможет улучшить ситуацию, так как доходы созаемщика также будут учитываться при расчете долговой нагрузки.
- Изменить параметры ипотеки. Вы можете снизить запрошенную сумму, увеличить срок кредитования и/или внести больший первоначальный взнос. Все это позволит сократить сумму ежемесячного платежа.
- Использовать дополнительные источники дохода. Если у вас есть дополнительный заработок, например, доход от сдачи жилья в аренду или работа по договорам ГПХ, это увеличит вашу платежеспособность и поможет снизить ПДН. Не забудьте официально подтвердить такие доходы для банка.
Что такое кредитная история и как она влияет на ипотеку
Кредитная история — это досье, в котором хранится история кредитных отношений заемщика с финансовыми организациями. Другими словами — это информация о том, сколько у вас было кредитов и как вы по ним платили.
БКИ (бюро кредитных историй) — это организация, которая хранит сведения о ваших кредитных обязательствах. Банки при рассмотрении заявки на ипотеку делают запрос в БКИ, чтобы оценить вашу финансовую надежность.
Кредитная история влияет на ваш кредитный рейтинг — показатель, который отражает вашу способность вовремя платить по займам. Чем выше рейтинг, тем выше шанс на получение кредита.
Как проверить свою кредитную историю
- Через Сбербанк Онлайн, в разделе «Кредиты»
- Запросить отчет в одном из бюро кредитных историй — это можно сделать бесплатно дважды в год. Чтобы узнать, в каком из БКИ хранится ваше досье, нужно сделать запрос в разделе «Налоги и финансы» на портале Госуслуг.
Как улучшить свою кредитную историю
- Оплачивайте кредиты вовремя. Даже маленькие просрочки могут сильно снизить ваш рейтинг.
- Оформите кредитную карту или небольшой потребительский кредит, который вы будете аккуратно и точно в срок выплачивать. Свежая история своевременных платежей улучшит вашу репутацию в глазах новых кредиторов.
- Погашайте старые долги. Если у вас есть просрочки, постарайтесь договориться с кредиторами о реструктуризации или оплате долга, чтобы поправить свою кредитную историю.
- Не подавайте слишком много заявок на кредиты. Частые запросы могут снизить ваш рейтинг, так как это сигнализирует о возможных финансовых проблемах.
- Регулярно проверяйте свою кредитную историю и устраняйте возможные ошибки.
Заключение
Знание собственного уровня долговой нагрузки и состояния кредитной истории — важный шаг на пути к получению ипотеки. Эти два фактора помогают банкам оценить ваш финансовый потенциал и готовность справляться с новыми долгами.
Если ваш ПДН слишком высок, и в прошлом у вас были проблемы с погашением кредитов, не отчаивайтесь: есть много способов исправить ситуацию, что значительно повысит ваши шансы на одобрение ипотеки.
Сотрудники банков, особенно техподдержек и колл-центров не понимают как этот ПДН рассчитывается и ссылаются на систему, программы и ИИ в случае его превышения, посылают клиентов разбираться самому. Зато потом, когда сам разберешься, то выясняется, что не каждый банк передает информацию в БКИ в установленные сроки и в самих БКИ разная информация (их 3-4 самых основных) по твоей кредитной истории. Потом и выясняется, что закрытые кредитки месяцами могут висеть за объектами (это мы люди-человеки), хотя они давно были закрыты. Причем это грешат банки с гос.участием. Выходит, что на сделку на ипотеку нужно выходить миним за 2 месяца после решения и разборок с банками
Алексей К.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.