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Показатель долговой нагрузки и кредитная история: влияние на ипотеку и способы улучшения

Ипотека
Дата публикации: 03 дек 2024
1K
Показатель долговой нагрузки и кредитная история: влияние на ипотеку и способы улучшения
Содержание

При рассмотрении ипотечной заявки банк принимает во внимание два ключевых аспекта — показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика и состояние его кредитной истории.

Эти два фактора определяют финансовую стабильность заявителя и его способность обслуживать кредит, что имеет огромное значение при принятии решения о выдаче ипотеки. Давайте разберемся, что это за показатели и как их можно улучшить, чтобы повысить шансы на одобрение.

Что такое ПДН и как он влияет на вашу ипотеку

Показатель долговой нагрузки (ПДН) — это отношение ежемесячных платежей по всем действующим кредитам, включая тот, на который подается заявка, к среднемесячному доходу заемщика.

Если ваш ПДН слишком высок, это может стать причиной отказа в выдаче ипотеки, поскольку банк видит в вас заемщика с повышенным риском невозврата кредита. Согласно указанию Банка России от 17.04.2023 №6411-У, если ПДН превышает 80%, банк не может принять положительное решение по заявке на кредит.

Пример расчета ПДН

Если вы ежемесячно платите 20 000 рублей по потребительскому кредиту и планируете взять ипотеку с платежом 25 000 рублей, среднемесячная сумма выплат по кредитам составит 45 000 рублей.

Если ваш средний доход — 55 000 рублей в месяц, то ПДН будет равен 81,8% (45 000 / 55 000 * 100). В данном случае банк не может одобрить ипотеку, поскольку долговая нагрузка слишком высока.

Как снизить ПДН

  1. Закрыть текущие кредиты и снизить лимит по кредитным картам. Погашение задолженности по действующим займам, закрытие кредитных карт или снижение лимитов по ним помогает уменьшить долговую нагрузку.
  2. Привлечь созаемщика с низким ПДН. Это поможет улучшить ситуацию, так как доходы созаемщика также будут учитываться при расчете долговой нагрузки.
  3. Изменить параметры ипотеки. Вы можете снизить запрошенную сумму, увеличить срок кредитования и/или внести больший первоначальный взнос. Все это позволит сократить сумму ежемесячного платежа.
  4. Использовать дополнительные источники дохода. Если у вас есть дополнительный заработок, например, доход от сдачи жилья в аренду или работа по договорам ГПХ, это увеличит вашу платежеспособность и поможет снизить ПДН. Не забудьте официально подтвердить такие доходы для банка.

Что такое кредитная история и как она влияет на ипотеку

Кредитная история — это досье, в котором хранится история кредитных отношений заемщика с финансовыми организациями. Другими словами — это информация о том, сколько у вас было кредитов и как вы по ним платили.

БКИ (бюро кредитных историй) — это организация, которая хранит сведения о ваших кредитных обязательствах. Банки при рассмотрении заявки на ипотеку делают запрос в БКИ, чтобы оценить вашу финансовую надежность.

Кредитная история влияет на ваш кредитный рейтинг — показатель, который отражает вашу способность вовремя платить по займам. Чем выше рейтинг, тем выше шанс на получение кредита.

Как проверить свою кредитную историю

  1. Через Сбербанк Онлайн, в разделе «Кредиты»
  2. Запросить отчет в одном из бюро кредитных историй — это можно сделать бесплатно дважды в год. Чтобы узнать, в каком из БКИ хранится ваше досье, нужно сделать запрос в разделе «Налоги и финансы» на портале Госуслуг. 

Как улучшить свою кредитную историю

  1. Оплачивайте кредиты вовремя. Даже маленькие просрочки могут сильно снизить ваш рейтинг.
  2. Оформите кредитную карту или небольшой потребительский кредит, который вы будете аккуратно и точно в срок выплачивать. Свежая история своевременных платежей улучшит вашу репутацию в глазах новых кредиторов.
  3. Погашайте старые долги. Если у вас есть просрочки, постарайтесь договориться с кредиторами о реструктуризации или оплате долга, чтобы поправить свою кредитную историю.
  4. Не подавайте слишком много заявок на кредиты. Частые запросы могут снизить ваш рейтинг, так как это сигнализирует о возможных финансовых проблемах.
  5. Регулярно проверяйте свою кредитную историю и устраняйте возможные ошибки.

Заключение

Знание собственного уровня долговой нагрузки и состояния кредитной истории — важный шаг на пути к получению ипотеки. Эти два фактора помогают банкам оценить ваш финансовый потенциал и готовность справляться с новыми долгами.

Если ваш ПДН слишком высок, и в прошлом у вас были проблемы с погашением кредитов, не отчаивайтесь: есть много способов исправить ситуацию, что значительно повысит ваши шансы на одобрение ипотеки.

Заявка на ипотеку
Ипотека
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
А вы часто проверяете свою кредитную историю?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии2
А
Алексей К.
5 дней назад

Сотрудники банков, особенно техподдержек и колл-центров не понимают как этот ПДН рассчитывается и ссылаются на систему, программы и ИИ в случае его превышения, посылают клиентов разбираться самому. Зато потом, когда сам разберешься, то выясняется, что не каждый банк передает информацию в БКИ в установленные сроки и в самих БКИ разная информация (их 3-4 самых основных) по твоей кредитной истории. Потом и выясняется, что закрытые кредитки месяцами могут висеть за объектами (это мы люди-человеки), хотя они давно были закрыты. Причем это грешат банки с гос.участием. Выходит, что на сделку на ипотеку нужно выходить миним за 2 месяца после решения и разборок с банками

Домклик
4 дня назад

Алексей К.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

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