История сделок: как продавцы, покупатели и агенты могут узнать реальные цены купли-продажи жилья
Домклик запустил историю сделок — теперь продавцы, покупатели и агенты по недвижимости могут узнавать реальные суммы проведенных сделок в конкретных домах. В материале расскажем, чем полезна история сделок и как узнать реальные цены в сделках купли-продажи недвижимости в конкретном доме.
Чем полезна история сделок
С помощью просмотра истории сделок и реальных цен пользователи смогут более четко оценить недвижимость и принять верное решение о покупке или продаже жилья. История сделок показывает общую информацию о сделках купли-продажи квартир, оформленных через СберБанк.
Как найти историю сделок в конкретном доме
1. Зайдите в поиск, выберите нужный вам дом и нажмите «Подробнее о доме».
2. В открывшемся окне нажмите «История сделок».
3. После нажатия на значок «История сделок» вы увидите все сделки в доме, оформленные через СберБанк, с реальными ценами.
Найти дом и узнать историю цен
Также найти историю сделок в доме можно из объявления о продаже конкретной квартиры. Для этого в карточке объявления нажмите «Подробнее о доме», вы перейдете на станицу дома, где нужно нажать на значок «История сделок».
Что делать, если в интересующем вас доме нет истории сделок
Если в доме, который вы выбрали, еще нет истории сделок, значит, сделок купли-продажи квартир, оформленных через СберБанк, в доме пока не было. Как в этом случае узнать реальные цены на недвижимость? Поможет бесплатный сервис Домклик по оценке жилья. Умный алгоритм использует при расчете настоящие сделки купли-продажи недвижимости Сбера.
При расчете учитывается более 40 параметров — данные о квартире, доме, районе, инфраструктуре, а также ситуация на рынке недвижимости. Информация полезна как продавцам, так и покупателям недвижимости — обоснованная оценка может быть использована при покупке и продаже жилья.