Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Недвижимость
2 мин
69K

История сделок: как продавцы, покупатели и агенты могут узнать реальные цены купли-продажи жилья

Дата публикации: 15 мая 2024
История сделок: как продавцы, покупатели и агенты могут узнать реальные цены купли-продажи жилья
Содержание

Домклик запустил историю сделок — теперь продавцы, покупатели и агенты по недвижимости могут узнавать реальные суммы проведенных сделок в конкретных домах. В материале расскажем, чем полезна история сделок и как узнать реальные цены в сделках купли-продажи недвижимости в конкретном доме.

Чем полезна история сделок

С помощью просмотра истории сделок и реальных цен пользователи смогут более четко оценить недвижимость и принять верное решение о покупке или продаже жилья. История сделок показывает общую информацию о сделках купли-продажи квартир, оформленных через СберБанк.

Как найти историю сделок в конкретном доме

1. Зайдите в поиск, выберите нужный вам дом и нажмите «Подробнее о доме».

История сделок: как продавцы, покупатели и агенты могут узнать реальные цены купли-продажи жилья №1

2. В открывшемся окне нажмите «История сделок».

История сделок: как продавцы, покупатели и агенты могут узнать реальные цены купли-продажи жилья №1

3. После нажатия на значок «История сделок» вы увидите все сделки в доме, оформленные через СберБанк, с реальными ценами.

История сделок: как продавцы, покупатели и агенты могут узнать реальные цены купли-продажи жилья №1

Найти дом и узнать историю цен

Также найти историю сделок в доме можно из объявления о продаже конкретной квартиры. Для этого в карточке объявления нажмите «Подробнее о доме», вы перейдете на станицу дома, где нужно нажать на значок «История сделок».

1 из 2

Что делать, если в интересующем вас доме нет истории сделок

Если в доме, который вы выбрали, еще нет истории сделок, значит, сделок купли-продажи квартир, оформленных через СберБанк, в доме пока не было. Как в этом случае узнать реальные цены на недвижимость? Поможет бесплатный сервис Домклик по оценке жилья. Умный алгоритм использует при расчете настоящие сделки купли-продажи недвижимости Сбера.

При расчете учитывается более 40 параметров — данные о квартире, доме, районе, инфраструктуре, а также ситуация на рынке недвижимости. Информация полезна как продавцам, так и покупателям недвижимости — обоснованная оценка может быть использована при покупке и продаже жилья.

Найти дом и узнать историю цен

Инструкция
Изменение цен на недвижимость
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
Рекомендуем
Как правильно торговаться с продавцом
353K
Правила безопасности при покупке квартиры
587K
Стоит ли скрывать недостатки квартиры при продаже
2K
Как бесплатно оценить и узнать рыночную стоимость квартиры: инструкция и советы
98K
Актуальное
Что будет, если не использовать маткапитал
12 дек 2024
1K
Класс энергоэффективности дома: что это значит
11 дек 2024
797
Налоговые вычеты для ИП
11 дек 2024
1K
Как переоформить коммунальные платежи на нового собственника
11 дек 2024
146K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал