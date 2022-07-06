Что такое ключевая ставка Центробанка
Стабильно низкий рост цен (или низкая инфляция) является важным условием для подъема экономики. Когда цены растут предсказуемо и небольшими темпами, компании могут строить долгосрочные планы и инвестировать в свое развитие. В свою очередь, обычные граждане с уверенностью могут откладывать деньги, не боясь их обесценивания в будущем. Все это способствует экономическому росту страны.
Банк России (он же Центробанк, он же регулятор) поставил себе задачу добиться темпов инфляции в районе 4% в год. Такая инфляция считается оптимальной для страны.
Основным оружием ЦБ в этом нелегком деле является ключевая ставка. Повышая или понижая ее, регулятор не только может корректировать рост цен, но и определять стоимость кредитов, даже контролировать экономику. Давайте разбираться, каким образом.
Что такое ключевая ставка и для чего она нужна
Ключевая процентная ставка позволяет определять минимальную стоимость денег для обычных банков. Это минимальный процент, под который ЦБ выдает им кредиты или берет их средства на хранение. С населением Банк России напрямую не работает — то есть взять кредит по ключевой ставке обычный человек не может, он должен обратиться в коммерческий банк, где ставка обычно немного выше.
Если ключевая ставка снижается, то деньги для банков дешевеют, и они могут снизить ставки по кредитам и депозитам. Это помогает взбодрить рынок — хранить деньги на депозитах становится менее выгодно, и люди более охотно берут кредиты и больше тратят. Как следствие, спрос на товары и услуги растет быстрее, а следом поднимаются и цены. То есть инфляция разгоняется.
Обратная ситуация происходит, когда ключевую ставку поднимают. Деньги для банков дорожают, соответственно, они повышают ставки по кредитам и депозитам для граждан. Те, в свою очередь, менее охотно берут кредиты, меньше тратят и больше сберегают. И хотя это снижает потребительский спрос, цены перестают расти слишком быстро, а то и вовсе начинают опускаться. Таким образом, инфляция замедляется.
Когда ЦБ меняет ключевую ставку
Размер ключевой ставки объявляют по итогам заседания совета директоров Банка России, которые проводят восемь раз в год. График известен заранее и доступен на сайте ЦБ.
Правда, бывают и внеочередные заседания: например, 26 мая 2022 года на внеочередном заседании ЦБ опустил ставку до 11% годовых, а на следующем плановом — уже до 9,5%.
Регулятор принимает решение об изменении ставки, оценивая множество параметров экономики. Обычно ЦБ понижает ставку, когда инфляция уменьшается от намеченных 4% или если курс рубля укрепляется, а экономика начинает замедляться. Повышение же ставки обычно связывают с необходимостью укрепить национальную валюту.
Многие могут спросить, почему не сделать ставку 1% и забыть обо всех бедах. Ведь кажется, что это моментально поднимет уровень жизни, а экономика расцветет. Но опыт говорит об обратном: дешевые деньги начнут увеличивать потребительский спрос сильнее, чем будет развиваться производство. А это приведет к росту цен. В итоге выгода от дешевых кредитов будет утрачена.
Как ключевая ставка влияет на курсы валют
Изменение ключевой ставки может влиять на курс рубля. При низкой ключевой ставке банкам становится выгодно избавляться от рублей и скупать на них иностранную валюту. Таким образом, курс рубля, которого на рынке становится много, снижается.
В ответ ЦБ может повысить ключевую ставку. Это решение хоть и замедляет экономику, зато торговать иностранной валютой становится менее выгодно, и спекулянты, готовые положить деньги на депозит под высокий процент, выкупают рубли с рынка и таким образом стабилизируют курс национальной валюты.
Как ставка ЦБ влияет на налоги
Главный инструмент российского финансового регулятора участвует и в налогообложении. Ключевую ставку ЦБ применяют при расчете:
- пеней за просроченные налоговые платежи;
- НДФЛ при получении материальной выгоды от экономии на процентах за пользование заемными средствами;
- процентов на сумму излишне взысканного государством налога;
- дохода в виде процентов, полученных по вкладам в банках.
Кроме того, с 2021 года налогом облагаются проценты по вкладам выше 1 миллиона рублей. Необлагаемая сумма рассчитывается как 1 миллион рублей, умноженный как раз на ключевую ставку, которая была в начале года.
Как ключевая ставка влияет на облигации
Прежде всего ставка ЦБ оказывает влияние на рынок облигаций. Это ценные бумаги, по которым покупатель одалживает деньги продавцу под процент, который отталкивается от ключевой ставки. По сути, облигация — это тот же кредит, только кредитором становится человек, а не банк или государство. Люди охотно торгуют облигациями на фондовом рынке.
Если, например, ЦБ снижает ключевую ставку, то процент по еще не выпущенным облигациям снижается вместе с ней. В то же время растет стоимость облигаций, которые уже курсируют на рынке. Ведь их цена рассчитывалась на основе предыдущей ставки, которая была выше. Если же ставка ЦБ поднимается, то растет и процент по новым облигациям и их становится выгодно покупать — старые облигации тем временем дешевеют, потому что не могут конкурировать с новыми по процентам.
Как ключевая ставка влияет на ипотеку
Как и на любой кредит, ключевая ставка оказывает прямое воздействие на ипотечные ставки в банках. Если ЦБ повышает ставку, то брать ипотеку становится менее выгодно. И наоборот, если регулятор ставку понижает, ипотека становится доступнее.
Бывает, что рынок ждет очередного понижения ставки и какие-то банки, желая привлечь новых клиентов, заранее опускают ставки по ипотеке или предлагают специальные условия. Подробности — на странице с ипотечными программами Домклик.