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Недвижимость
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Что делать, если затопило дом и участок

Дата публикации: 11 апр 2024
Что делать, если затопило дом и участок
Содержание

Весна может принести не только тепло и начало нового дачного сезона, но и проблемы, связанные с подтоплением, а то и затоплением частного дома. Такие случаи нередки во многих регионах России.

Вместе с экспертами рассказываем, что делать, если затопило участок.

Какие дома в зоне риска

Паводок — это резкий, но кратковременный подъём воды, связанный с таянием снежных масс весной, а летом — с ливневыми дождями.

В зоне риска — дома и участки, расположенные рядом с водоёмами. Чаще всего из берегов выходят реки, но и пруды после снежной зимы могут разлиться и подтопить прибрежную зону.

Также усугубить ситуацию может уровень грунтовых вод — чем он выше, тем больше риск. Когда грунтовые воды стоят практически под поверхностью, талым водам некуда впитываться и они начинают накапливаться и подниматься.

Кроме паводков, участкам, расположенным рядом с реками и дамбами, в весеннее и осеннее время грозят наводнения. И если при самом сильном паводке участок и улицы затапливает некритично, то при наводнении территорию может затопить полностью. Справиться с таким явлением своими силами практически невозможно.

Лучший способ обезопасить себя от затопления дома — не приобретать участок под строительство дома или готовый дом в потенциально опасных зонах.

Эксперты рекомендуют ещё до осмотра недвижимости обратиться в местное отделение ЕГРН и узнать, находится ли участок в границах официальной зоны затопления или подтопления.

В ЕГРН могут содержаться данные об особенностях или ограничениях. Вдруг окажется, что строительство жилого дома на этой территории запрещено или из-за возможных рисков проект окажется дороже в несколько раз.

Также не лишне изучить карту глубин грунтовых вод, особенности почвы на территории и климат. Если уровень уровень грунтовых вод высокий, почвы глинистые или торфяные, климат влажный, а зимы снежные, то вероятность, что участок затопит полностью или частично с наступлением весны — 99%.

Кроме того, должно насторожить расположение участка в низине и отсутствие в посёлке ухоженных дренажных канав. Когда участок в «чистом поле», вся инфраструктура только в проекте, и соседей ещё нет, не стоит покупать участок зимой или летом. Посмотрите, как будет развиваться ситуация осенью и весной.

Фото эксперта
Портал о строительстве и загородной жизни FORUMHOUSE

Как обезопасить себя от покупки дома и участка с высоким риском паводка

Понять, что весной участок с большой вероятностью подтопит, можно и по другим косвенным признакам:

  • Сырость в некоторых местах даже в сухую, солнечную погоду.
  • Ощущение при ходьбе, что земля пружинит под ногами.
  • Если на участке или поблизости растут камыш, багульник, аир, или расположены чахлые и приземистые сосны, мощные и раскидистые ивы и ольхи.

Чтобы понять, будет ли паводок и застой воды на участке, можно провести эксперимент. Нужно выкопать лунку 30×30 см и наполнить её водой. Затем дать этой воде впитаться, наполнить снова и засечь время, за которое впитается вторая порция. Если вода будет уходить несколько часов — риск потопа очень высокий.

Чтобы узнать уровень грунтовых вод, нужно выкопать ямку на штык лопаты: если земля влажная или, что ещё хуже, в углублении есть вода, такой участок без веских причин покупать не стоит. Также можно пробурить землю на пару метров в нескольких местах. Если спустя сутки в лунках появилась вода на глубине уже двух метров, придётся приложить усилия и осушить участок.

Что делать, чтобы участок не затопило

Если ваш участок в зоне риска, без осушения и водоотведения не обойтись. Эксперты приводят несколько способов.

Подъем уровня земли

На глинистых почвах уровень земли поднимают, чтобы усилить проницаемость и снизить уровень грунтовых вод.

Если грунт торфяной, его рекомендуется заменить привозным планировочным грунтом. Там, где запланирован сад или огород, кроме планировочного грунта, понадобится подсыпка плодородного слоя. Альтернатива — высокие стационарные грядки с насыпным чернозёмом. Его же можно засыпать в посадочные ямы для деревьев и кустарников.  

Ливневая канализация

Чтобы не повышать нагрузку на грунт, обязательно нужно обустроить отведение дождевых, ливневых и талых стоков с участка.

Ливневая канализация включает водосточную систему и систему сбора стоков на участке. Вся собранная вода отводится за пределы территории, в общую дренажную сеть или водоем. Или аккумулируется в непроницаемых дренажных колодцах и по мере наполнения откачивается за пределы участка или в ассенизаторскую машину.

Стоки по участку собираются в смонтированные вровень с уровнем земли дождеприемные лотки с решетками или в открытые канавы — французский дренаж.

Дренаж участка

Дренаж участка включает прифундаментный дренаж, который защищает основание дома от воды, и лучевой для осушения территории участка.

Дренажные трубы (дрены) с перфорацией укладываются в глубокие траншеи (от 120 см) с уклоном в сторону стока. Главная траншея проходит по центру участка, а от неё лучами идут боковые. Дно траншей засыпают фильтрующим слоем песка толщиной 10-15 см, трамбуют, укладывают дрены, засыпают слоем крупного щебня, а поверх насыпают ещё слой песка (20-30 см) для лучшей проницаемости, а также слой плодородного грунта, снятый при выкапывании.

Для проверки и обслуживания дренажной системы на каждом повороте рекомендуется установить смотровые колодцы, а в конце сети — дренажный колодец или вывод в посёлковую дренажную канаву. Ни при каких условиях стоки, собранные ливневой канализацией, не должны попадать в дренажные трубы, это разные системы, предупреждают эксперты.

Даже наличие ливневой канализации существенно облегчает паводковый подъём воды, так как талые стоки отводятся с участка, а не собираются на нём. А подъем уровня грунта в сочетании с ливневой канализацией и дренажной системой позволит предотвратить затопление в паводок. Но всё перечисленное будет бессильно перед наводнением.

Что делать при затоплении участка и дома, как согнать воду с участка

Если случился паводок, понадобятся несколько дренажных насосов. Их применяют как для откачки воды из помещений в доме, так и для осушения участка.

Если ситуация доходит до критической, например, при наводнении, эксперты советуют придерживаться следующего алгоритма действий.

  • Нужно обесточить дом, отключив подачу электроэнергии в щитке. Перекрыть подачу газа. Если в доме локальный или централизованный водопровод, перекрыть вентили.
  • Поднять мебель и ценное имущество на верхний этаж или на чердак. Если вода продолжит подниматься, на крышу.
  • Закрыть окна. По возможности зафиксировать снаружи деревянные щиты или заколотить их досками, чтобы предотвратить повреждения. Аналогично с дверями в дом. Металлопластиковые оконные и дверные блоки лучше сопротивляются затоплению, чем деревянные, и для них меньше негативных последствий.
  • Если в доме есть питомцы или собака на привязи во дворе, отпустите её и держите их рядом с собой.
  • Инструменты и любые другие важные вещи занесите в хозяйственные строения или в дом.
  • Если есть подвал, важно успеть убрать оттуда всё, что может испортиться в воде.
  • Следите за новостями от местных властей и спасательных служб.

При наводнении население эвакуируют, и к эвакуации тоже нужно подготовиться.

  • Сложите в непромокаемый пакет или герметичную тару важные документы: паспорта, свидетельства о рождении, браке, медицинские полисы, страховые свидетельства и другие ценные документы и бумаги.
  • Не забудьте взять собой средства первой помощи и лекарства, а также туалетные принадлежности, полотенца и постельное белье.
  • Соберите запас продуктов питания на несколько дней.
  • Оденьтесь практично. По возможности возьмите с собой запас теплой одежды для себя и детей.
  • Соберите верёвки, фонарики и всё, что может послужить в качестве плавательного средства. Если есть лодка, она точно пригодится. Вместо неё можно использовать широкие доски, надувные матрасы, плавательные круги. Если спасатели задержатся, а уровень воды будет подниматься на глазах, у вас будет возможность переждать на них помощь.

Как восстановить участок и дом после паводка

По мере оттока воды территорию желательно обработать специальными антисептиками. Дом после затопления также нуждается в просушке и обеззараживании. Что именно нужно делать, зависит от стеновых и отделочных материалов.

Но первое, что нужно сделать в любом доме, это открыть все окна и двери для проветривания. Затем вынести всю разбухшую мебель, снять и вынести декоративные элементы из дерева или композитных материалов, убрать весь текстиль, чтобы в доме не осталось источников сырости. Также придётся демонтировать напольное и потолочное покрытие до чернового основания,  чтобы просушить и провести санитарную обработку.

Каменные дома с бетонными перекрытиями и цементной штукатуркой восстановить проще всего. Нужно снять чистовую отделку до оснований и обработать все поверхности антисептиком. Гипсовую штукатурку придётся удалять, основания обеззараживать, сушить и штукатурить стены или выравнивать их сухим способом.

Чтобы ускорить просушку конструкций, можно использовать тепловые пушки. Высохшие стены, полы и потолки нужно будет заново отделать, но получится гораздо быстрее и дешевле, чем в ситуации с каркасными домами.

Затопленные частично или полностью каркасные дома придётся разбирать до состояния «скелета». То есть снимать наружную и внутреннюю отделку, пленки, демонтировать утеплитель. Минеральная вата, в большинстве случаев применяемая для теплоизоляции каркаса, для повторного применения непригодна, её тоже придётся менять.

Сам каркас после просушки обязательно нужно обеззаразить при помощи готовых антисептиков. Для этого можно подготовить и самодельный раствор. Его нужно наносить обильно, кистью или через распылитель, не пропуская ни единого участка. И с покупными антисептиками, и с самодельными нужно работать в перчатках и маске.

Сколько можно получить пострадавшему от паводка

Паводок, который не относится к наводнению из-за разлива рек или прорыва дамбы — не стихийное бедствие, поэтому компенсации за это не получить.

Решение о включении жителей в списки пострадавших, которым положена компенсация, принимает местная администрация.

Эксперты отмечают, что компенсация при наводнении далеко не всегда способна покрыть затраты на восстановление дома и имущества. Поэтому важно страховать свой дом.

Полис можно приобрести в разделе «Моя недвижимость» на Домклик. Страховка поможет восстановить ремонт в квартире или доме в случае происшествия, и вам не придётся платить крупную сумму из своего кармана.

Если произошло страховое событие, в течение 72 часов нужно обратиться в профильную службу (пожарные, МЧС, полиция) и зафиксировать происшествие. До момента приезда специалиста самостоятельно устранять последствия потопа нельзя.

Узнать подробнее о том, как застраховать частный дом и сколько это стоит>>

Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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