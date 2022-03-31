Виды мошенничества при покупке загородной недвижимости: как себя обезопасить
Выясняем, как не попасться в руки мошенников, если вы решили купить загородный дом.
Одновременная продажа нескольким людям по поддельным документам
Это одна из самых часто встречающихся мошеннических схем. Аферисты арендуют дом на длительный срок, на основании договора аренды и копии паспорта собственника подделывают документ права собственности и размещают объявление о срочной продаже по низкой цене.
Обман, конечно, раскрывается, но мошенники успевают получить задаток сразу от нескольких потенциальных доверчивых покупателей, а затем бесследно исчезают.
❗️Как обезопасить себя: производите все денежные расчеты только после регистрации договора купли-продажи в Росреестре, а также получения выписки из ЕГРП, подтверждающей, что покупатель стал собственником недвижимости.
Не будучи экспертом, разобраться во всех нюансах покупки и продажи загородной недвижимости очень сложно. Поэтому первое правило, расплачивайтесь за такую дорогую покупку только после регистрации ДКП в Росреестре.
Вносите задаток не более 5-10% от стоимости и обязательно проверьте все документы и оформите предварительный договор купли-продажи, возьмите расписку. И настораживайтесь, если продавец использует манипуляцию «срочностью»: какие-то срочные обстоятельства, завтра будет поздно и т.д. А еще лучше привлечь к такому делу юриста
Феликс Альберт, эксперт по недвижимости
Продажа дома-однодневки
Еще один распространенный вариант мошенничества — продажа дома, построенного буквально за день из самых дешевых материалов и с нарушением всех строительных норм. Буквально через несколько дней дом начинает разваливаться и требовать сноса.
Бывает, что застройщиком выступает ООО, которое продает участки без домов и документов на них. Для того чтобы пустить пыль в глаза, несколько самых простых домов на территории застройки может быть возведено, а после продажи стройка быстро останавливается, а продавцы исчезают.
❗️Как обезопасить себя: перед покупкой необходимо проверить документы компании-застройщика: разрешение на строительство, проектную декларацию на объект, документы на земельный участок. Лучший вариант — покупать недвижимость у застройщика с хорошей репутацией и аккредитованного в крупных банках.
Ложные границы
Участки покупаются не каждый день и многие люди не умеют читать специфические кадастровые и межевые карты. Покупая загородную недвижимость, вы платите не только за дом, но и за участок, на котором он расположен. Соответственно и подписывать нужно два договора — на дом и на землю.
Мошенники могут на показе продемонстрировать один участок, а в договоре купли-продажи стоять другой, гораздо меньший по площади. Или неверно указать границы в договоре купли-продажи.
❗️Как обезопасить себя: узнайте, где хранится информация о границах земельного участка, закажите выписку из ЕГРН на земельный участок и недвижимость на нем.
Продажа участка с подземными коммуникациями
Купленный для индивидуально-жилищного строительства участок может оказаться непригодным для постройки частного дома из-за проведенных под землей инженерных коммуникаций, газопровода, водопровода — хотя в документах об этом не сказано ни слова, или же мошенники могут сфабриковать поддельные документы о геологической и топографической съемке участка. А цена при этом у него будет в полтора-два раза выше реальной.
А если на этом участке вы все-таки построите дом, власти могут обязать вас снести постройку, оплатить перенос коммуникаций или выписать приличный штраф.
❗️Как обезопасить себя: перед покупкой вы можете заказать геологоразведку участка — это недешево, но последствия могут обернуться гораздо дороже. Также вы можете запросить сведения в градостроительном департаменте о наличии подземных коммуникаций на участке, а также узнать в Росреестре, есть ли на участке обременения по использованию.