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Дом и уют
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В доме постоянно не работает лифт. Что делать?

Дата публикации: 07 сен 2022
В доме постоянно не работает лифт. Что делать?
Содержание

Жителям высотных домов наверняка знакома проблема неработающих или регулярно ломающихся лифтов. Мы узнали, куда жаловаться, и что делать, если вы застряли в кабине.

Когда бить тревогу?

Распространенные показатели неисправности лифта, которые станут для вас сигналом к действию:

  • Кнопки западают или не срабатывают 
  • Лифт часто застревает или движется в обратном направлении 
  • Движение рывками, вибрация и необычные звуки
  • Двери не закрываются или не открываются до конца 
  • Отсутствие связи с диспетчером (актуально для лифтов, подключенных к диспетчерским пультам) 
  • Остановка ниже или выше этажа (допустимое отклонение не должно превышать 3,5 см)
  • Свет в лифте мигает или вовсе гаснет 

Заметили хотя бы одну из проблем? Начинайте действовать сейчас, чтобы не допустить опасных ситуаций в будущем.

Как действовать дальше?

Работоспособность и надлежащее состояние лифта — зона ответственности управляющей компании. Занимается этим она не напрямую, а через специализированную организацию, с которой заключает договор. Следовательно, при возникновении проблем с лифтом в первую очередь нужно обратиться в управляющую компанию. 

Когда должны решить проблему? 

24 часа с подачи заявки — столько времени есть у управляющей компании на устранение неисправностей, непосредственно не связанных с капитальным ремонтом.

Не более 30 мин — время, которое отведено на освобождение пассажира, застрявшего в лифте.

В отдельных случаях, когда неисправность очень серьезная или отсутствуют нужные детали, срок ремонта может увеличиться. Но об этом управляющая компания обязана уведомить жильцов, а также сделать им перерасчет за вынужденное время простоя лифта.

Куда обратиться, если управляющая компания бездействует?

1. Государственная жилищная инспекция. Она проверяет наличие договора между УК и ремонтно-обслуживающей организацией.

2. Ростехнадзор. Он контролирует безопасность и соблюдение техрегламентов, а также проводит внеплановые проверки. Если в ходе проверки он выявит нарушения в работе подъемного механизма, управляющая компания будет обязана их устранить. В противном случае представители Ростехнадзора могут обратиться в прокуратуру или администрацию района.

3. Администрация района и районная прокуратура. Сюда жильцы могут обратиться с жалобой.

Что предпринять, чтобы лифт заменили? 

25 лет — примерный период службы лифта. По его истечении проводится диагностика и определение дальнейшего срока эксплуатации. Периодичность техосвидетельствования подъемного механизма — раз в 2 года, осмотра — ежемесячно.

Лифты и лифтовые шахты — общее имущество, поэтому вопрос о их замене решается на собрании собственников. И здесь у вас есть два варианта:

1. Заменить лифт за счет собственников, собрав средства самостоятельно — около 1,5 млн руб. 

2. Подать документы об участии в федеральной или региональной программе по замене лифтов в подразделение Ростехнадзора. В таком случае до 90% расходов компенсирует государство. 

Что делать, если вы застряли в лифте?  

Такое может случиться с каждым: вы застряли в лифте. Как действовать? Прежде всего — не поддаваться панике. Также не нужно нажимать на все кнопки, прыгать, пытаться самостоятельно открыть двери или покинуть лифт, выбравшись через люк.

Ваши действия: 

1. Нажмите на кнопку вызова диспетчера и проинформируйте его о происшествии. Если кнопка не исправна, позвоните в диспетчерскую с мобильного телефона или родственникам. Нет связи? Громко позовите на помощь соседей.

2. Снимите верхнюю одежду, чтобы не было душно. Сядьте на пол и вытяните ноги. И еще раз — не паникуйте!

3. Следуйте указаниям прибывшей на место ремонтной бригады.

Что делать при падении лифта?

По статистике, лифт — самый безопасный вид транспорта. И мы уверены, что этого никогда не случится, но обязаны рассказать.

«Если лифт начинает стремительное движение вниз, нужно как можно быстрее нажать на кнопку "Стоп!" и принять безопасную позу: либо сесть спиной к стенке кабины на корточки, упершись руками в пол, или лечь на пол лицом вниз в центре кабины, уткнувшись головой в сумку. Эта поза считается наиболее безопасной, она поможет зафиксировать тело. Чем менее вы подвижны в момент остановки лифта, тем меньше вы пострадаете», — именно так рекомендуют действовать при падении кабины лифта сотрудники МЧС. 

Город-миллионник
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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