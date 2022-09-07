В доме постоянно не работает лифт. Что делать?
Жителям высотных домов наверняка знакома проблема неработающих или регулярно ломающихся лифтов. Мы узнали, куда жаловаться, и что делать, если вы застряли в кабине.
Когда бить тревогу?
Распространенные показатели неисправности лифта, которые станут для вас сигналом к действию:
- Кнопки западают или не срабатывают
- Лифт часто застревает или движется в обратном направлении
- Движение рывками, вибрация и необычные звуки
- Двери не закрываются или не открываются до конца
- Отсутствие связи с диспетчером (актуально для лифтов, подключенных к диспетчерским пультам)
- Остановка ниже или выше этажа (допустимое отклонение не должно превышать 3,5 см)
- Свет в лифте мигает или вовсе гаснет
Заметили хотя бы одну из проблем? Начинайте действовать сейчас, чтобы не допустить опасных ситуаций в будущем.
Как действовать дальше?
Работоспособность и надлежащее состояние лифта — зона ответственности управляющей компании. Занимается этим она не напрямую, а через специализированную организацию, с которой заключает договор. Следовательно, при возникновении проблем с лифтом в первую очередь нужно обратиться в управляющую компанию.
Когда должны решить проблему?
24 часа с подачи заявки — столько времени есть у управляющей компании на устранение неисправностей, непосредственно не связанных с капитальным ремонтом.
Не более 30 мин — время, которое отведено на освобождение пассажира, застрявшего в лифте.
В отдельных случаях, когда неисправность очень серьезная или отсутствуют нужные детали, срок ремонта может увеличиться. Но об этом управляющая компания обязана уведомить жильцов, а также сделать им перерасчет за вынужденное время простоя лифта.
Куда обратиться, если управляющая компания бездействует?
1. Государственная жилищная инспекция. Она проверяет наличие договора между УК и ремонтно-обслуживающей организацией.
2. Ростехнадзор. Он контролирует безопасность и соблюдение техрегламентов, а также проводит внеплановые проверки. Если в ходе проверки он выявит нарушения в работе подъемного механизма, управляющая компания будет обязана их устранить. В противном случае представители Ростехнадзора могут обратиться в прокуратуру или администрацию района.
3. Администрация района и районная прокуратура. Сюда жильцы могут обратиться с жалобой.
Что предпринять, чтобы лифт заменили?
25 лет — примерный период службы лифта. По его истечении проводится диагностика и определение дальнейшего срока эксплуатации. Периодичность техосвидетельствования подъемного механизма — раз в 2 года, осмотра — ежемесячно.
Лифты и лифтовые шахты — общее имущество, поэтому вопрос о их замене решается на собрании собственников. И здесь у вас есть два варианта:
1. Заменить лифт за счет собственников, собрав средства самостоятельно — около 1,5 млн руб.
2. Подать документы об участии в федеральной или региональной программе по замене лифтов в подразделение Ростехнадзора. В таком случае до 90% расходов компенсирует государство.
Что делать, если вы застряли в лифте?
Такое может случиться с каждым: вы застряли в лифте. Как действовать? Прежде всего — не поддаваться панике. Также не нужно нажимать на все кнопки, прыгать, пытаться самостоятельно открыть двери или покинуть лифт, выбравшись через люк.
Ваши действия:
1. Нажмите на кнопку вызова диспетчера и проинформируйте его о происшествии. Если кнопка не исправна, позвоните в диспетчерскую с мобильного телефона или родственникам. Нет связи? Громко позовите на помощь соседей.
2. Снимите верхнюю одежду, чтобы не было душно. Сядьте на пол и вытяните ноги. И еще раз — не паникуйте!
3. Следуйте указаниям прибывшей на место ремонтной бригады.
Что делать при падении лифта?
По статистике, лифт — самый безопасный вид транспорта. И мы уверены, что этого никогда не случится, но обязаны рассказать.
«Если лифт начинает стремительное движение вниз, нужно как можно быстрее нажать на кнопку "Стоп!" и принять безопасную позу: либо сесть спиной к стенке кабины на корточки, упершись руками в пол, или лечь на пол лицом вниз в центре кабины, уткнувшись головой в сумку. Эта поза считается наиболее безопасной, она поможет зафиксировать тело. Чем менее вы подвижны в момент остановки лифта, тем меньше вы пострадаете», — именно так рекомендуют действовать при падении кабины лифта сотрудники МЧС.