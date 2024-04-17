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Недвижимость
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Приёмка квартиры: как лучше — самостоятельно или со специалистом

Дата публикации: 17 апр 2024
Приёмка квартиры: как лучше — самостоятельно или со специалистом
Содержание

Приёмка квартиры — обязательный этап передачи жилья от застройщика дольщику. После этого подписывается акт приёма-передачи, и покупатель получает ключи от долгожданной квартиры.

Для тщательной проверки жилья многие пользуются услугами приёмщиков, а кто-то предпочитает осматривать квартиру самостоятельно. Но, не обладая нужными знаниями и оборудованием, можно пропустить неочевидные недостатки квартиры, которые в будущем повлекут за собой неудобства, дополнительные расходы, а иногда могут навредить здоровью.

В этой статье разберёмся, что нужно для тщательного осмотра и как лучше принимать квартиру — самостоятельно или со специалистом.

Как проходит приёмка квартиры

После ввода новостройки в эксплуатацию застройщик уведомляет дольщиков о сдаче дома и начале процедуры выдачи ключей. Как правило, принять квартиру нужно в течение двух месяцев с момента получения уведомления.

В назначенный день необходимо прийти на осмотр квартиры для выявления строительных дефектов или несоответствий договору с застройщиком. Важно проверить работу электрики, счётчиков, водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, качество оконных блоков, входной и межкомнатных дверей, стен, пола, потолка и отделки.

Если строительных дефектов не выявлено, покупатель и застройщик подписывают акт приёма-передачи квартиры. Если они есть, составляется акт осмотра, где фиксируются найденные недостатки. У застройщика есть 60 дней на их исправление, после чего покупателей приглашают осмотреть квартиру ещё раз.

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Что важно для тщательной приёмки квартиры

Опыт и специальные знания

Приёмка новой квартиры — ответственное дело, для которого нужны определённые знания и опыт. Кроме того, покупка своего жилья — волнительное событие, и в порыве эмоций и желания поскорее переехать можно растеряться, разнервничаться и что-то упустить.

Приёмщики — это профессионалы, которые проверяют по несколько квартир в день, имеют в этом большой опыт, знают, на что обращать внимание в первую очередь, понимают особенности приёмки у каждого застройщика и какие могут быть скрытые дефекты, а также их последствия. Что самое важное, они знают, как формулировать найденные дефекты в соответствии с законодательством, чтобы их принял застройщик.

Наличие профессионального оборудования

Для проведения тщательной диагностики недостаточно только осмотреться вокруг — нужно профессиональное оборудование. Например, лазерный нивелир, тестер напряжения, анемометр и другие приборы, причем на всех должны быть поверки и калибровки, чтобы застройщик принял результаты измерений.

К сожалению, при проведении самостоятельной приёмки у большинства покупателей таких приборов нет, как и знаний в подготовке документов, которые бы подтверждали корректность измерений.

Простота процедуры

При самостоятельной приёмке будущим собственникам приходится самим осматривать помещение, в том числе обследовать коммуникации под ванной, в сантехнических коробах и других труднодоступных местах. При этом далеко не всегда люди понимают, на что ещё важно обратить внимание.

При приёме квартиры со специалистом может понадобиться согласование приёмщика с застройщиком, но зато осмотр помещений и составление списка дефектов выполнит профессионал.

Безопасность жилья и отсутствие скрытых дефектов

При самостоятельной проверке помещения можно пропустить скрытые дефекты. Приёмщики благодаря своему опыту и специальному оборудованию проверят всё и найдут проблемы, которые дольщик может не заметить.

Воспользовавшись помощью специалиста, можно быть уверенным в качестве и безопасности жилья.

Дополнительные расходы

Если дефекты всё же вскроются после заселения в квартиру, собственнику придётся устранять их самому, в том числе искать бригаду для ремонта. Это повлечёт дополнительные расходы.

При обращении к приёмщикам будущим владельцам квартиры нужно только оплатить услуги специалиста.

Так в чём преимущества профессиональной помощи при приёмке квартиры? Подведём итоги в сравнительной таблице:

Заказать помощь в приёмке квартиры можно на Домклик. Специалисты проверят жильё на соответствие строительным нормам и вашему договору, составят список найденных нарушений и проконсультируют по выявленным дефектам.

Список городов, где оказывается услуга, постоянно расширяется. Узнать, доступна ли она в вашем городе, можно на странице сервиса: нажмите «Заказать приёмку» и укажите адрес жилья.

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Приёмка жилья
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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