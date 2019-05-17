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Дом и уют
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Почему в квартире не работает интернет

Дата публикации: 17 мая 2019
Почему в квартире не работает интернет

Интернет перестает работать в самый неподходящий момент. Но спокойно, без паники!

Вместе с экспертами мы разобрались в основных причинах сбоя и узнали, что делать в такой ситуации. 

Партнерский материал

1. Завис роутер

Все гениальное просто: не работает интернет — первым делом перезагрузите роутер. В большинстве ситуаций этого будет достаточно, чтобы восстановить интернет-соединение. Вынимаем блок питания из розетки, условно считаем до 20, вставляем обратно. Готово.

2. Завис Wi-Fi адаптер или сетевая карта

Зависать свойственно не только роутеру. Возможно, зависла сетевая карта в компьютере и обычно достаточно его просто перезагрузить. Если для подключения используется внешний Wi-Fi адаптер (напоминает флешку) — необходимо извлечь его из USB-гнезда, а через 10-20 сек вставить обратно.

3. Не оплачен счет

Загляните в календарь. Какое сегодня число? Вчера был последний день для оплаты счета за услуги интернет-провайдера? Тогда все понятно. Пополните баланс и лучше поставьте себе ежемесячную напоминалку по внесению оплаты за интернет. Хотя обычно провайдеры и сами заблаговременно напоминают об этом клиентам.

4. Проблемы на стороне оператора

Это может быть обрыв кабеля или выход из строя сетевого оборудования, которое отвечает за работоспособность сети. Звоните провайдеру и уточняйте, все ли у них в норме.

5. Плохое покрытие сети

Актуально для пользователей 3G- и 4G-модемов, а также при использовании мобильного интернета на смартфоне или планшете. Если у вашего оператора проблемы с покрытием сети, готовьтесь: интернет стабильно будет отваливаться.

6. Вы зашли слишком далеко

Безрезультатно пытаетесь подключиться к сети через Wi-Fi роутер? Попробуйте подойти к нему ближе или переключить его на частоту 5ГГц. Сигнал появился? Значит интернет пропадал потому, что вы вышли за радиус действия сети или ваш роутер работал на перегруженной частоте.

7. Проблемы с настройками интернета

Причина номер 1 для тех, кто только что обновил Windows или другую операционную систему. Перенастраивайтесь — точнее, проверяйте и актуализируйте текущие настройки интернета (когда лень самостоятельно в этом разбираться, звоните в техподдержку провайдера — там помогут).

8. Повреждение сетевого кабеля

Причем кабель может быть поврежден как у вас в квартире (вы по незнанию поставили на него тумбу, например), так и в доме (к примеру, по неосторожности соседей). Повреждение ведет за собой ухудшение сигнала или вовсе его отсутствие.

9. Вирусы

Наконец, блокировать выход в интернет могут вирусы, которые мы цепляем в нем же. Включите антивирус и проверьте, не завелся ли кто-то нехороший у вас в компьютере.

Это основные причины неработающего интернета. Многие из них можно предотвратить, используя надежного провайдера. 

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Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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