Почему в квартире не работает интернет
Интернет перестает работать в самый неподходящий момент. Но спокойно, без паники!
Вместе с экспертами мы разобрались в основных причинах сбоя и узнали, что делать в такой ситуации.
Партнерский материал
1. Завис роутер
Все гениальное просто: не работает интернет — первым делом перезагрузите роутер. В большинстве ситуаций этого будет достаточно, чтобы восстановить интернет-соединение. Вынимаем блок питания из розетки, условно считаем до 20, вставляем обратно. Готово.
2. Завис Wi-Fi адаптер или сетевая карта
Зависать свойственно не только роутеру. Возможно, зависла сетевая карта в компьютере и обычно достаточно его просто перезагрузить. Если для подключения используется внешний Wi-Fi адаптер (напоминает флешку) — необходимо извлечь его из USB-гнезда, а через 10-20 сек вставить обратно.
3. Не оплачен счет
Загляните в календарь. Какое сегодня число? Вчера был последний день для оплаты счета за услуги интернет-провайдера? Тогда все понятно. Пополните баланс и лучше поставьте себе ежемесячную напоминалку по внесению оплаты за интернет. Хотя обычно провайдеры и сами заблаговременно напоминают об этом клиентам.
4. Проблемы на стороне оператора
Это может быть обрыв кабеля или выход из строя сетевого оборудования, которое отвечает за работоспособность сети. Звоните провайдеру и уточняйте, все ли у них в норме.
5. Плохое покрытие сети
Актуально для пользователей 3G- и 4G-модемов, а также при использовании мобильного интернета на смартфоне или планшете. Если у вашего оператора проблемы с покрытием сети, готовьтесь: интернет стабильно будет отваливаться.
6. Вы зашли слишком далеко
Безрезультатно пытаетесь подключиться к сети через Wi-Fi роутер? Попробуйте подойти к нему ближе или переключить его на частоту 5ГГц. Сигнал появился? Значит интернет пропадал потому, что вы вышли за радиус действия сети или ваш роутер работал на перегруженной частоте.
7. Проблемы с настройками интернета
Причина номер 1 для тех, кто только что обновил Windows или другую операционную систему. Перенастраивайтесь — точнее, проверяйте и актуализируйте текущие настройки интернета (когда лень самостоятельно в этом разбираться, звоните в техподдержку провайдера — там помогут).
8. Повреждение сетевого кабеля
Причем кабель может быть поврежден как у вас в квартире (вы по незнанию поставили на него тумбу, например), так и в доме (к примеру, по неосторожности соседей). Повреждение ведет за собой ухудшение сигнала или вовсе его отсутствие.
9. Вирусы
Наконец, блокировать выход в интернет могут вирусы, которые мы цепляем в нем же. Включите антивирус и проверьте, не завелся ли кто-то нехороший у вас в компьютере.
Это основные причины неработающего интернета. Многие из них можно предотвратить, используя надежного провайдера.
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