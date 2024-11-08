Что такое приватизация жилья
Приватизация жилья — это бесплатная передача государственной или муниципальной недвижимости в частную. Право на нее есть у всех, кто проживает в таких квартирах по договору социального найма.
Рассказываем, когда и как началась приватизация и что она представляет собой сейчас.
Как началась приватизация жилья
Приватизация — родом из СССР. В советское время частной собственности не было — все в стране принадлежало государству, в том числе и недвижимость. Но советские граждане могли получить ее в пожизненный социальный наем. То есть жили они там на правах арендаторов.
Эти бесплатные квартиры выдавали предприятия и районные исполнительные комитеты — чтобы обзавестись квартирой, нужно было встать в очередь и ждать, причем зачастую довольно долго — 10-15 лет. В первом случае в списке очередников состояли только работники того или иного предприятия либо ведомства. Во втором случае речь шла о нуждающихся в жилплощади. При этом в ней были льготные категории граждан, которые получали квартиры без очереди.
Переданная населению недвижимость оставалась во владении государства, но в 90-х все изменилось. Сначала — в 1990 году — в стране разрешили частную собственность. А в 1991-м председатель Верховного совета РСФСР Борис Ельцин подписал закон «О приватизации жилищного фонда в РСФСР», который установил правила бесплатной передачи жилья гражданам.
С тех пор у них появилось право приватизировать государственные квартиры, то есть оформить в собственность. Для этого требовался лишь ордер на заселение.
Как работает приватизация сейчас
Сейчас основанием для приватизации является договор социального найма. Его заключают с теми, кому выдают государственное и муниципальное жилье. Ниже расскажем, кто может его получить и затем приватизировать.
Кто имеет право на квартиру от государства
На бесплатное жилье могут рассчитывать только нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Категории граждан, которые таковыми признаются, прописаны в статье 51 Жилищного кодекса РФ:
- Те, у кого нет ни своего жилья, ни предоставленного государством.
- У кого есть свое жилье или государственное, но его площадь меньше учетной нормы.
- Живущие в непригодном для проживания помещении.
- Граждане, в чьей семье есть больной с тяжелой формой хронического заболевания, при которой проживание с ним в одной квартире невозможно, и при этом у граждан нет другой недвижимости.
То есть механизм получения государственной или муниципальной квартиры такой: сначала человек встает на учет как нуждающийся в жилом помещении, затем — в очередь на жилье. После того как очередь подошла, с ним подписывают договор социального найма.
Подробно о том, как получить квартиру от государства, читайте в статье ⬇️
Стоит отметить, что проживание в государственной квартире практически бесплатное. Наниматель должен лишь платить за коммуналку и вносить символическую сумму за аренду.
Кто может приватизировать квартиру
Оформить в собственность государственное и муниципальное жилье могут все проживающие в нем по договору соцнайма. Это возможно в любой момент со дня подписания договора.
По закону граждане имеют право приватизировать жилье только один раз. Исключение — несовершеннолетние. То есть, если семья с ребенком однажды приватизировала квартиру, то после 18 лет он может сделать это еще раз — с другим объектом.
Для приватизации недвижимости требуется согласие всех зарегистрированных в квартире лиц — и совершеннолетних, и несовершеннолетних.
При этом от участия в приватизации можно отказаться. Тогда долю отказника поделят между собой остальные участники, а у него самого останется право жить в приватизированной квартире.
Для того чтобы оформить государственное жилье в собственность, нужно обратиться в МФЦ или муниципалитет — в зависимости от региона. О том, как приватизировать недвижимость, мы рассказали в отдельной статье:
Какое жилье нельзя приватизировать
Законом запрещено оформлять в собственность жилые помещения:
- аварийные;
- в общежитиях;
- в домах закрытых военных городков;
- служебные (исключение — жилые помещения совхозов и других подобных сельскохозяйственных предприятий);
- в стационарных учреждениях соцзащиты населения в сельской местности (это, например, дома-интернаты и пансионаты).
Что дает приватизация жилья
Приватизировав квартиру, человек получает право распоряжаться ей по своему усмотрению: продать, сдать ее, подарить и так далее. Вместе с тем на него ложатся обязанности собственника, в том числе оплата имущественного налога, капремонта, текущего ремонта и так далее.
Когда в приватизации могут отказать
Закон не содержит каких-либо оснований для отказа в приватизации. Сделать это могут по формальной причине — если собраны не все документы, а также в том случае, если не соблюдены требования законодательства о приватизации, о которых мы писали выше.
К примеру, человек хочет приватизировать квартиру в аварийном доме; не получены согласия всех зарегистрированных в ней граждан и так далее.
Как продать приватизированную квартиру: инструкция
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