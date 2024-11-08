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Что такое приватизация жилья

Недвижимость
08 нояб 2024
746
Что такое приватизация жилья
Содержание

Приватизация жилья — это бесплатная передача государственной или муниципальной недвижимости в частную. Право на нее есть у всех, кто проживает в таких квартирах по договору социального найма.

Рассказываем, когда и как началась приватизация и что она представляет собой сейчас.

Как началась приватизация жилья

Приватизация — родом из СССР. В советское время частной собственности не было — все в стране принадлежало государству, в том числе и недвижимость. Но советские граждане могли получить ее в пожизненный социальный наем. То есть жили они там на правах арендаторов.

Эти бесплатные квартиры выдавали предприятия и районные исполнительные комитеты — чтобы обзавестись квартирой, нужно было встать в очередь и ждать, причем зачастую довольно долго — 10-15 лет. В первом случае в списке очередников состояли только работники того или иного предприятия либо ведомства. Во втором случае речь шла о нуждающихся в жилплощади. При этом в ней были льготные категории граждан, которые получали квартиры без очереди.

Переданная населению недвижимость оставалась во владении государства, но в 90-х все изменилось. Сначала — в 1990 году — в стране разрешили частную собственность. А в 1991-м председатель Верховного совета РСФСР Борис Ельцин подписал закон «О приватизации жилищного фонда в РСФСР», который установил правила бесплатной передачи жилья гражданам.

С тех пор у них появилось право приватизировать государственные квартиры, то есть оформить в собственность. Для этого требовался лишь ордер на заселение.

Как работает приватизация сейчас

Сейчас основанием для приватизации является договор социального найма. Его заключают с теми, кому выдают государственное и муниципальное жилье. Ниже расскажем, кто может его получить и затем приватизировать.

Кто имеет право на квартиру от государства

На бесплатное жилье могут рассчитывать только нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Категории граждан, которые таковыми признаются, прописаны в статье 51 Жилищного кодекса РФ:

  1. Те, у кого нет ни своего жилья, ни предоставленного государством.
  2. У кого есть свое жилье или государственное, но его площадь меньше учетной нормы.
  3. Живущие в непригодном для проживания помещении.
  4. Граждане, в чьей семье есть больной с тяжелой формой хронического заболевания, при которой проживание с ним в одной квартире невозможно, и при этом у граждан нет другой недвижимости.

То есть механизм получения государственной или муниципальной квартиры такой: сначала человек встает на учет как нуждающийся в жилом помещении, затем — в очередь на жилье. После того как очередь подошла, с ним подписывают договор социального найма.

Подробно о том, как получить квартиру от государства, читайте в статье ⬇️

Стоит отметить, что проживание в государственной квартире практически бесплатное. Наниматель должен лишь платить за коммуналку и вносить символическую сумму за аренду.

Кто может приватизировать квартиру

Оформить в собственность государственное и муниципальное жилье могут все проживающие в нем по договору соцнайма. Это возможно в любой момент со дня подписания договора.

Важно:

По закону граждане имеют право приватизировать жилье только один раз. Исключение — несовершеннолетние. То есть, если семья с ребенком однажды приватизировала квартиру, то после 18 лет он может сделать это еще раз — с другим объектом.

Для приватизации недвижимости требуется согласие всех зарегистрированных в квартире лиц — и совершеннолетних, и несовершеннолетних.

При этом от участия в приватизации можно отказаться. Тогда долю отказника поделят между собой остальные участники, а у него самого останется право жить в приватизированной квартире.

Для того чтобы оформить государственное жилье в собственность, нужно обратиться в МФЦ или муниципалитет — в зависимости от региона. О том, как приватизировать недвижимость, мы рассказали в отдельной статье:

Какое жилье нельзя приватизировать

Законом запрещено оформлять в собственность жилые помещения:

  • аварийные;
  • в общежитиях;
  • в домах закрытых военных городков;
  • служебные (исключение — жилые помещения совхозов и других подобных сельскохозяйственных предприятий);
  • в стационарных учреждениях соцзащиты населения в сельской местности (это, например, дома-интернаты и пансионаты).

Что дает приватизация жилья

Приватизировав квартиру, человек получает право распоряжаться ей по своему усмотрению: продать, сдать ее, подарить и так далее. Вместе с тем на него ложатся обязанности собственника, в том числе оплата имущественного налога, капремонта, текущего ремонта и так далее.

Когда в приватизации могут отказать

Закон не содержит каких-либо оснований для отказа в приватизации. Сделать это могут по формальной причине — если собраны не все документы, а также в том случае, если не соблюдены требования законодательства о приватизации, о которых мы писали выше.

К примеру, человек хочет приватизировать квартиру в аварийном доме; не получены согласия всех зарегистрированных в ней граждан и так далее.

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Недвижимость
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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