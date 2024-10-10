Как приватизировать квартиру: инструкция
- Что такое приватизация и зачем она нужна
- Какие условия должны быть соблюдены для приватизации
- Сколько квартир можно приватизировать
- Кто еще может приватизировать жилье больше одного раза
- Как приватизировать недвижимость
- Какие документы потребуются для приватизации
- Сколько времени потребуется на решение о приватизации
- Сколько стоит приватизация квартиры
- Плюсы и минусы приватизации
- В каких случаях можно получить отказ в приватизации
- Какое жилье нельзя приватизировать
Приватизация позволяет человеку оформить муниципальную недвижимость в собственность. Разбираемся, что такое приватизация, как ее осуществить, сколько времени и какие документы нужны для приватизации квартиры.
Что такое приватизация и зачем она нужна
Приватизация — это оформление в личную собственность недвижимости, предоставленной по найму от государства.
Приватизация нужна для того, чтобы получить недвижимость в собственность и распоряжаться ей на свое усмотрение: продавать, сдавать, прописывать в ней людей, оставить в наследство, взять кредит под залог.
Процесс приватизации регулируется законом РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» от июля 1991 года № 1541-1.
Процедура приватизации проводится бесплатно. Дополнительные расходы могут потребовать на сбор и оформление документов, уплату пошлины.
Какие условия должны быть соблюдены для приватизации
Приватизировать квартиру может гражданин РФ, который занимает помещение на условиях социального найма.
Человеку необходимо получить согласие на приватизацию недвижимости всех имеющих право на приватизацию этого жилого помещения совершеннолетних лиц и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.
Чтобы узнать, приватизирована ли квартира, можно посмотреть квитанцию на оплату коммунальных услуг — там указан тип жилья. Либо заказать выписку из ЕГРН — в графе «правообладатель» будет или имя собственника, или город.
Сколько квартир можно приватизировать
Один человек может приватизировать жилье один раз. Исключение есть только для несовершеннолетних.
Несовершеннолетние, ставшие собственниками занимаемого жилого помещения в порядке приватизации, сохраняют право на однократную приватизацию жилья после достижения ими 18 лет.
Кто еще может приватизировать жилье больше одного раза
Как было отмечено выше, принять участие в приватизации более одного раза можно, если в первый раз человек участвовал в процедуре до достижения 18 лет, например, с родителями. А второй раз уже самостоятельно — в качестве совершеннолетнего гражданина.
Также возможность более одного раза приватизировать квартиру есть у людей, которые:
- утратили жилье из-за чрезвычайных происшествий, техногенных катастроф, стихийных бедствий или террористических актов;
- являются переселенцами из районов Крайнего Севера и бывших республик СССР — возвратив предыдущее социальное жилье, они могут приватизировать новое.
Как приватизировать недвижимость
Приватизацию осуществляют органы местного самоуправления. Чтобы перевести недвижимость в собственность, надо обратиться в МФЦ или муниципалитет — в зависимости от региона.
Вопросы, которые нужно задать в МФЦ или муниципалитете:
- какие документы нужно предоставить, где их получить, сколько времени займет процесс их получения, в течение какого срока будут действительны документы;
- кому будет адресован запрос на приватизацию: например, департаменту имущественных отношений города;
- как возможно подавать заявление — лично или онлайн, например, в Москве это можно сделать через портал Госуслуг.
Следующие шаги — сбор документов и подача заявления.
Какие документы потребуются для приватизации
Перечень документов может отличаться в зависимости от конкректного случая и региона. Закон не дает универсального списка, поэтому лучше уточнить в МФЦ или муниципалитете заранее.
Точно понадобятся:
- паспорта всех, кто зарегистрирован на жилплощади, свидельства о рождении детей до 14 лет;
- договор социального найма, подтвеждающий право проживания в приватизируемом помещении;
- согласия на приватизацию всех зарегистрированных в квартире лиц — оформляются в письменном виде и заверяются у нотариуса;
- технический паспорт помещения и поэтажный план;
- выписка из лицевого счета, в которой указаны все жильцы квартиры.
С полным перечнем документов и порядком предоставления услуги можно ознакомиться на сайте Госуслуг.
Сколько времени потребуется на решение о приватизации
Решение вопроса о приватизации жилых помещений должно приниматься по заявлениям граждан в двухмесячный срок со дня подачи документов.
После этого срока вы получите:
- договор передачи с отметкой о государственной регистрации перехода права собственности на приватизируемое жилое помещение — выдается на бумажном носителе лично в МФЦ;
- или решение об отказе в предоставлении государственной услуги — выдается на бумажном носителе лично, отправляется по обычной или электронной почте.
При подаче документов в электронном виде и положительном решении о приватизаци во время подписания договора вам будет необходимо предоставить следующие документы:
- договор социального найма на приватизируемое жилое помещение;
- ордер или выписку из распоряжения органа исполнительной власти;
- нотариально удостоверенные документы, скан-копии которых были прикреплены к электронному запросу.
Сколько стоит приватизация квартиры
Сама приватизация проводится бесплатно. Потом нужно будет оплатить пошлину за регистрацию права собственности — в 2024 году эта сумма составляет 2 000 рублей.
Плюсы и минусы приватизации
Решение о приватизации стоит принимать, ориентируясь на потребности семьи. Переход жилья в собственность дает возможность полноправно распоряжаться квартирой — продавать ее, брать под ее залог кредит, дарить, сдавать в аренду, оставлять в наследство.
Собственник может принимать решения по общедомовым вопросам. В будущем можно улучшить условия жизни, выбрав квартиру побольше.
Из бытовых плюсов — приватизация позволяет сделать в квартире перепланировку, зарегистрировать других людей, а также не платить арендную плату по договору социального найма.
Переход квартиры в собственность несет за собой и полную ответственность за содержание недвижимости. Например, налог на недвижимость, расходы на капремонт, оплата коммунальных услуг.
Кроме того, муниципальную квартиру нельзя изъять за долги, а собственность — можно.
В каких случаях можно получить отказ в приватизации
Распространенные случаи отказа в приватизации — неподходящий статус помещения, например, дом признан аварийным, неполный комплект документов или их неактуальность, несоответствие требуемым критериям некоторых из них.
Бывает, что человек уже приватизировал недвижимость ранее или документально не подтвердил, что это его первая приватизация. Получить подтверждение о том, что ранее вы не приватизировали недвижимость, можно в Бюро технической инвентаризации (БТИ) или муниципалитете.
Также против приватизации могут выступить зарегистрированные в квартире люди.
Какое жилье нельзя приватизировать
Статус некоторой недвижимости не позволяет осуществить приватизацию:
- аварийное состояние здания;
- площади в общежитиях;
- расположение в домах закрытых военных городков;
- служебные жилые помещения, за исключением жилищного фонда совхозов и других сельскохозяйственных предприятий, к ним приравненных;
- находящийся в сельской местности жилищный фонд стационарных учреждений социальной защиты населения.
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