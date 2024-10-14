Как разделить недвижимость без завещания: нормы, правила, распространенные ошибки
- Кто имеет право на недвижимость, если владелец не оставил завещания
- Основные этапы вступления в наследство по закону
- В какой срок необходимо вступить в наследство
- Что такое недостойный наследник
- Как восстановить сроки вступления в наследство
- Как вступить в наследство фактически
- Что делать, если в наследство входит не только квартира, но и долги
Принятие наследства — довольно неочевидный вопрос для тех, кто не является профессиональным юристом. В этой сфере есть свои тонкости, не зная которых можно лишиться наследства или принять на себя нежелательные обязательства. Вместе с юристами разбираемся, как делится квартира без завещания после смерти собственника.
Кто имеет право на недвижимость, если владелец не оставил завещания
Хорошо, если собственник имущества заранее позаботился о близких и составил завещание. Это самая простая процедура, при которой упомянутым в завещании людям даже не надо доказывать свои права, а достаточно просто предъявить паспорт. Завещание позволяет наследодателю распределить имущество между наследниками по своей воле, без учета родственных или семейных связей — за исключением супружеской доли и долей обязательных наследников.
Если же завещания не было, вступление в наследство происходит по другому алгоритму, прописанному в законодательстве. В этом случае имущество в равных долях переходит к наследникам одной очереди, говорит юрист BGP Litigation София Имамутдинова. Гражданским кодексом РФ сейчас установлены 8 очередей. При отсутствии наследников первой очереди права переходят ко второй и далее, если в предшествующей очереди нет правопреемников.
К первой очереди (ст. 1142 ГК РФ) относится муж или жена, дети (включая усыновленных, рожденных вне брака, прошедших процедуру признания отцовства и рожденных не позже 10 месяцев с даты открытия наследства), родители (в том числе усыновившие наследодателя). А как же внуки? Теоретически они могут относиться к первой очереди, но только при условии, что их родители — прямые наследники — уже умерли. То есть внуки считаются наследниками, но по так называемому праву представления. Свое наследство они получат от своих родителей.
Остальные очереди распределяются так:
2-я — братья, сестры, дедушки, бабушки. Племянники считаются наследниками по праву представления, как и в случае с внуками;
3-я — дяди и тети, по праву представления — двоюродные братья и сестры;
4-я — прабабушки и прадедушки;
5-я — двоюродные бабушки или дедушки, двоюродные внуки и внучки;
6-я — двоюродные дяди и тети, двоюродные племянники и племянницы, двоюродные правнуки и правнучки;
7-я — отчимы и мачехи (не ставшие усыновителями), не усыновленные наследодателем приемные дети (падчерицы и пасынки);
8-я — эта очередь касается нетрудоспособных лиц, находящихся на иждивении наследодателя. Это могут быть родители-пенсионеры, несовершеннолетние дети, родственники-инвалиды. Если эти лица не менее года находились на иждивении наследодателя, то они считаются наследниками наравне с призываемой очередью. Если же семи очередей перед иждивенцем нет, то он становится наследником.
Если наследники первой очереди не вступили в наследство в течение положенного срока, право на имущество получает вторая очередь. Если и эти наследники не вступили в наследство в срок — третья очередь и так далее.
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Основные этапы вступления в наследство по закону
- Наследники подают заявление о признании наследства по закону. Нотариус должен проверить в базе данных, не оставил ли наследодатель завещание, и открыть наследственное дело.
- Нотариус заверяет заявление о принятии наследства. Для этого ему требуется пакет документов: свидетельство о смерти, паспорта наследников, документы, подтверждающие родство с наследодателем.
- Оплата госпошлины — ее размер для наследников первой очереди составляет 0,3% стоимости наследства, но не больше 100 тыс. рублей. Наследники остальных очередей платят 0,6%, максимальный предел по сумме в этом случае — 1 млн рублей.
В какой срок необходимо вступить в наследство
Чтобы оформить право на наследство, наследники должны принять его. Это делается у нотариуса по месту жительства наследодателя. Законом установлен четкий срок, в течение которого надо принять наследство, — шесть месяцев, начиная с даты, следующей за датой смерти наследодателя. С этим сроком связано одно из самых распространенных заблуждений по поводу наследства: многие ошибочно считают, что получают право наследования только спустя полгода после смерти наследодателя. На самом деле обращаться к нотариусу нужно именно в течение шести месяцев.
«Если никто из наследников первой очереди не обратился вовремя, не восстановил срок на принятие наследства или не принял наследство фактически, имущество смогут унаследовать наследники другой очереди», — подчеркивает София Имамутдинова.
Всем очередям, кроме первой, дается меньше времени на принятие наследства — три месяца. Если же наследники первой очереди не просто пропустили срок, а отказались от наследства (написали официальное заявление — так делается, например, когда в наследстве остались долги), наследникам второй очереди на вступление дается полгода. Такой же срок дадут второй очереди, если наследники первой признаны судом недостойными.
Что такое недостойный наследник
«Недостойным наследником суд может признать гражданина, который получил наследство или увеличил наследственную массу, совершив при этом умышленные противоправные действия против наследодателя или других правопреемников, — разъясняет София Имамутдинова. — Конфликты по поводу признания наследника недостойным случаются часто. Обстоятельства, по которым человека отстраняют от наследования, должны быть подтверждены в судебном порядке — приговором суда по уголовному делу или решением суда по гражданскому делу».
Недостойными могут признать наследников, которые подделали какие-либо документы или умышленно вводили в заблуждение других наследников, имеющих право на недвижимость, что помешало тем получить ее. В числе оснований также лишение родительских прав и уклонение от содержания наследодателя (например, невыплата алиментов).
Как восстановить сроки вступления в наследство
Восстановление срока делается через суд, и для этого требуются веские основания (такие как болезнь наследника), говорит адвокат юридической группы «Яковлев и Партнеры» Евгения Рыжкова.
«На практике могут произойти события, препятствующие своевременной подаче заявления нотариусу. Например, наследники могли просто не знать о том, что их родственник скончался. В этом случае они могут обратиться в суд с заявлением о восстановлении пропущенного срока на принятие наследства. Суд, в свою очередь, будет разбираться, были ли причины такого пропуска срока уважительными», — добавляет София Имамутдинова.
Подать заявление можно лично или по специальной доверенности в нотариальном округе, где умер наследодатель.
«Можно обратиться к любому нотариусу, он откроет наследственное дело или передаст ваше заявление нотариусу, к которому кто-то из наследников обратился раньше», — рассказывает Евгения Рыжкова.
«На практике мы встречались со случаями, когда лицо обращалось в суд лишь по истечении 13 лет с момента смерти наследодателя, после получения требования о выселении из квартиры, признанной как выморочное имущество (на которое никто не претендует по завещанию и праву наследования. — ред.) государственной собственностью», — говорит руководитель практики международного арбитража и трансграничных споров КА «Регионсервис» Мария Любимова. Это исключительный случай, подчеркивает эксперт, но в целом граждане часто пропускают полугодовой срок.
Помимо продления срока, по суду есть еще один вариант получения наследства, если срок пропущен, — фактическое принятие.
Как вступить в наследство фактически
Для этого наследникам надо доказать, что они уже владеют и пользуются наследством. Как доказательство этого подойдут квитанции об оплате коммунальных услуг или справка банка о платежах по ипотеке, а также регистрация в квартире, которую наследуешь. «Такой наследник может обратиться в суд или к нотариусу с соответствующим заявлением и подтверждением фактического принятия», — поясняет София Имамутдинова.
«Если вы не вступали в права наследования, но в течение 6 месяцев со дня смерти приняли на себя все обязательства покойного, пользовались и содержали его имущество либо подали нотариусу заявление о выдаче свидетельства о праве, то это считается фактическим вступлением в наследство», — объясняет юрист Дмитрий Михайлов.
О фактическом принятии наследства могут свидетельствовать такие действия наследника:
- Он вступил во владение или в управление недвижимостью;
- Принял меры по сохранению недвижимости, защите ее от посягательств третьих лиц;
- Потратился на содержание недвижимости, оплатил долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.
«Если не подать заявление нотариусу и не принять наследство фактически, что, например, становится проблемой для лиц, выезжающих из страны, можно остаться без наследства», — заключает Евгения Рыжкова.
Еще один вариант принятия наследства, когда вышел установленный законом срок, — по соглашению с другими наследниками. Согласие в письменной форме нужно получить от всех вступивших в наследство. Тогда выданные ранее свидетельства аннулируются, и нотариус выдает наследникам новые.
Что делать, если в наследство входит не только квартира, но и долги
Принять наследство частично закон не позволяет. Долги, если они есть, распределяются между наследниками по закону в равных долях.
«Кредиторы наследодателя будут иметь право обратиться с иском к одному или всем наследникам, принявшим наследство. Наследник, погасивший эти долги полностью, будет иметь право предъявить требование к остальным наследникам в равных долях — за вычетом своей доли», — отметила София Имамутдинова.
Гарантированно избежать требований по оплате унаследованных долгов можно только одним способом — отказавшись от наследства. Бывает и так: кредиторы проявляются спустя несколько месяцев, когда наследство уже принято. Чтобы не попасть в такую ситуацию, Евгения Рыжкова рекомендует самостоятельно проверить, не досталось ли в наследство задолженностей. О долгах за ЖКУ можно узнать в управляющей компании либо в ТСЖ, а также у поставщиков коммунальных ресурсов, о банковских кредитах и микрозаймах — в кредитных организациях. Запросы в банки можно направить через нотариуса.
«Сложнее всего установить наличие задолженности перед физическими лицами, например на основании расписки», — говорит Евгения Рыжкова. Но если после вступления в наследство выяснится, что такие долги у наследодателя были, то выплачивать их придется наследникам.
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