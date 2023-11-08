Бесплатные квартиры и риелторы вне закона: как был устроен рынок жилья в СССР
Сегодня любой человек может купить квартиру и стать её полноправным собственником. Мы можем практически без ограничений сдавать, продавать, снимать жильё, приобретать сразу несколько объектов недвижимости, оформлять ипотеку, пользоваться услугами риелторов. Были бы деньги и желание.
Трудно представить, но ещё не так давно — в советское время — рынок недвижимости в нашей стране был организован совершенно иначе.
Рассказываем, как это было.
Правда ли, что квартиры в СССР раздавали бесплатно
Этот вопрос по сей день вызывает жаркие споры среди старшего поколения. Квартиры предоставлялись гражданам, но можно ли считать их бесплатными — вот это истинный предмет для дискуссии.
Одни говорят, что ничего бесплатного в СССР не было, а источником всех благ, включая жильё, медицину и образование, были сами трудящиеся, которые получали лишь малую часть от реально заработанных денег. То есть, если гражданам и предоставлялась жилплощадь, то, учитывая многолетний труд на благо государства, это был неравноценный обмен.
Другие уверяют, что, несмотря на сложности, в советское время можно было бесплатно обзавестись квартирой после нескольких лет работы на предприятии, что давало советским людям уверенность в завтрашнем дне.
Действительно, в то время государство играло важную роль в распределении жилых помещений и контролировало процесс получения квартир.
Основным способом, который позволял обзавестись жильём в СССР, была очередь на улучшение жилищных условий. Приоритеты в очереди устанавливались на основе различных факторов, таких как состав семьи, наличие детей, условия проживания, должность и место работы заявителя.
Выбор района или самой квартиры гражданам не предоставлялся.
Чтобы встать на учёт, на одного человека в семье должно было приходиться в среднем не более 6–9 кв. метров жилой площади. По словам очевидцев, в Москве и в Ленинграде этот показатель был и того меньше — около 5 квадратов на одного члена семьи.
Люди могли ждать своей очереди по 10–15 и более лет. Ожидая ордер на отдельную квартиру, многие граждане, уже имея свои собственные семьи, проживали с родителями, в коммунальных квартирах или в общежитиях.
Быстрее удавалось получить жильё, устроившись на работу в организацию, которая строила дома для своих сотрудников. Также практиковались стройки так называемым хозспособом, когда сами работники предприятий привлекались к строительным работам и потом могли претендовать на жилплощадь в построенном доме.
Сергей, 62 года, в 1988 году получил квартиру в рекордно короткий срок:
«Когда я собрался построить семью, моя будущая супруга была прописана у своей матери в двухкомнатной квартире. Я сам был зарегистрирован в общежитии, работал шахтёром. Когда я обратился в шахтоуправление, чтобы встать в очередь за квартирой, мне сказали, что жилплощадь нам не положена. Сейчас это смешно, но тогда, по закону, у меня был только один выход — переехать к жене и жить с тёщей. И только потом после рождения детей, возможно, мы смогли бы претендовать на отдельное жильё.
Пришлось пойти на хитрость — мы прописали супругу в общежитии и только после этого смогли встать в очередь на квартиру. Ждали недолго, всего год. Но это скорее исключение, чем правило. Тогда люди ехали в наш шахтёрский край со всего Союза, потому что именно здесь можно было быстро получить жильё — рабочих рук требовалось много, а сам труд шахтёра, как вы понимаете, очень тяжёлый и опасный. Вот и привлекали молодёжь.
Плюс сам городок был небольшой, а строили много. В больших городах, областных центрах получить квартиру было гораздо сложнее. Я лично знаю людей, которые ждали своей очереди более 15 лет, но по известным причинам так и не дождались».
Как в СССР можно было купить квартиру
В советское время не было частной собственности. Те самые бесплатные квартиры сдавались гражданам в пожизненный социальный наём. Даже термин такой был — ответственный квартиросъёмщик.
В случае смерти нанимателя регистрация жилплощади оформлялась на члена семьи или возвращалась государству.
Владелец ордера должен был прописаться в квартире, мог зарегистрировать в ней других жильцов, но не имел права продать, подарить или сдавать её в аренду.
В июле 1991 гражданам разрешили приватизировать жилплощадь, которая была предоставлена в соцнайм. Только после завершения процесса приватизации жильцы таких квартир получили право в полной мере распоряжаться этим имуществом, в том числе продавать.
Как же тогда продавали и покупали квартиры в советское время? Официально никак. Но можно было обменять своё жильё на другое. Люди обменивались квартирами не только в рамках одного города или района, но и целой страны. Объявления об обмене размещали в газетах или на специальных стендах. Нередко выстраивались цепочки квартирных обменов, в которых участвовало несколько семей.
Если обмен был неравноценным, то сделка проводилась с доплатой. Разумеется, в документах это не отражалось, так как подобные спекуляции считались незаконными.
Все обменные сделки проводились только с одобрения исполкома. Если какие-то детали обмена вызывали подозрение, заявителям могли отказать.
Риелторство в СССР
В советское время профессии риелтор не существовало, но были квартирные маклеры. Маклеры занимались неофициальным посредничеством при обмене квартир, предлагая свои услуги другим гражданам за определённое вознаграждение. Они помогали выстраивать цепочки квартирных обменов — отслеживали объявления, связывались с потенциальными клиентами, подбирали варианты.
В большинстве случаев такие посредники работали на основе личных контактов и рекомендаций, поскольку реклама и публичная деятельность в этой сфере, как и сама работа маклеров, были запрещены.
Жилищно-строительные кооперативы
В 1958 году в СССР разрешили создавать жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) для предоставления гражданам возможности самостоятельно участвовать в строительстве и приобретении жилья.
Члены кооперативов должны были оплатить первый взнос в размере 20–30% от стоимости квартиры. Остаток суммы граждане выплачивали в рассрочку. Кооперативы получали поддержку от государства, включая выделение земли, материалов и техники.
Позволить себе такие траты могли немногие семьи. Кроме того, при вступлении в ЖСК человек терял место в очереди на получение бесплатного жилья, поэтому большой популярностью этот способ решения квартирного вопроса не пользовался.
Можно ли было снять жильё в СССР
Квартиры, полученные от государства, нельзя было сдавать в аренду. Получение нетрудовых доходов от сдачи жилья приравнивалось к мелкой спекуляции, за которую было предусмотрено наказание в виде штрафа или исправительных работ.
И всё же некоторые шли на такой риск. Вездесущим соседям жильцы зачастую представлялись как дальние родственники, хотя все всё понимали, а самые ответственные — докладывали куда следует.
Светлана, 54 года, в 1990 году снимала квартиру в доме с «сознательными» соседями:
«Снимали мы как-то квартиру у знакомых. Им пришлось уехать из города, квартира пустовала. У нас как раз родился ребёнок, мы ждали очереди на своё жильё. Жить у родственников было неудобно, а тут подвернулся хороший вариант с этой квартирой.
Жили тихо, никого не трогали, вечеринок не устраивали. Даже ребёнок у нас был на удивление спокойный. Не прожили мы там и трёх месяцев, как «уполномоченные лица», разумеется, по наводке соседей пришли к нам с расспросами — кто такие, на каком основании здесь живём.
Легенда у нас была не продумана. Пришлось съехать. Причём нам повезло, что обошлось без последствий — у мужа не было проблем на работе и арендодателя нашего это не коснулось никак».
Исключение составляли только жители частных домовладений. Граждане СССР имели право построить для себя жилой дом высотой до двух этажей с числом комнат от одной до пяти. Такие постройки оформлялись в личную собственность, поэтому хозяева могли законно сдавать одну или несколько комнат жильцам.
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