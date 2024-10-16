Как передать показания счётчиков за электроэнергию
- Передаём показания за свет правильно
- Какие данные нужно передавать
- А если в доме умные счётчики?
- Где передать показания счётчиков
- На сайте энергосбыта
- Через управляющую компанию
- По телефону или с помощью СМС
- По электронной почте
- Через мессенджер и соцсети
- Через личный кабинет ГИС ЖКХ
- Через сайт мэрии
- В мобильном приложении Сбера
- Через терминалы СберБанка
- Через оператора в отделении Почты России
- В расчётно-кассовом центре РСО
- В МФЦ
- Передать показания через голосового помощника
Ежемесячно с передачей показаний счётчиков за электроэнергию возникает немало хлопот. Ошибки в цифрах могут привести к незапланированным расходам. Кроме того, показания необходимо снимать в определённые сроки. Как правильно снять, кому, куда и когда их передать, разбираемся в статье.
Передаём показания за свет правильно
Количество потребляемой энергии измеряется в киловатт-часах (кВт), именно их число показывает счётчик. Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании обязаны принимать от потребителей показания до 25-го числа расчётного периода ежемесячно.
Если не передать показания за свет вовремя, то платёж рассчитают сначала по среднему потреблению, а через три месяца — уже будут начислять по нормативу.
Снятие показаний зависит от типа прибора учёта:
Дисковые — считают киловатт-часы при помощи оборотов диска. Для снятия показаний необходимо записать все цифры на чёрном фоне.
Электронные — выводят показания на цифровое табло. Для снятия показаний необходимо записать все цифры до точки/ запятой.
Многотарифные с электронным табло – учитывают электричество по разным тарифным зонам. Различают двухтарифные (Т1 — показания за дневной период и Т2 — показания за ночной период) и трёхтарифные с временными показателями (Т1 — с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00, Т3 — с 10:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00, Т2 — с 23:00 до 07:00). Необходимо снимать только значения до точки/ запятой. Если на дисплее отображается несколько данных под символом Т1, Т2 или Т3, то для передачи показаний учитываются цифры на дисплее вместе с символами "kWh".
Какие данные нужно передавать
После того как ежемесячные показания сняты, необходимо их сдать. Чаще всего для передачи показаний (онлайн или через оператора) потребуются следующие данные:
- номер лицевого счёта
- адрес и ФИО плательщика
- номер счётчика
- и текущие показания счётчика (зависит от типа прибора учёта)
Уточним, передавать необходимо текущие данные счётчиков электроэнергии или ваш месячный расход электроэнергии (текущие значения за минусом показаний за предыдущий месяц). Какой вид данных необходимо передавать, рекомендуем уточнить в вашей РСО или УК.
А если в доме умные счётчики?
Если в доме установлены такие приборы учёта, то потребителям не нужно больше беспокоиться о показаниях, передавать их, а ошибки исключены. Умные счётчики, или интеллектуальные приборы учёта самостоятельно передают показания в энергосбыт. Все данные об электропотреблении указаны в квитанциях и в личном кабинете пользователя энергосбыта.
Где передать показания счётчиков
На сегодняшний день существует множество способов сдачи показаний за свет. Расскажем о самых популярных из них. Передать данные можно как лично через ресурсоснабжающую организацию или в банке, так и с помощью банковских терминалов и онлайн.
На сайте энергосбыта
В каждом регионе существует свой поставщик электроэнергии. Например, жители столицы могут передать показания счётчиков через сайт Мосэнергосбыта. В личном кабинете необходимо внести данные в разделе «Передать показания» и отправить их поставщику. Система автоматически оповестит вас об успешной передаче показаний счётчиков. Уточним, количество передаваемых значений будет зависеть от типа прибора учёта.
Показания можно корректировать после отправки, но только с 15-го по 25-е число каждого месяца. В остальное время самостоятельно исправить данные не получится, для этого необходимо составить обращение и приложить фото счётчиков через форму на сайте Мосэнергосбыта или из личного кабинета.
Также пользователям доступна статистика своего энергопотребления: ежемесячный расход электричества за любой год или выбранный период.
Жителям регионов доступны свои сервисы для передачи показаний. Так петербуржцы пользуются приложением и сайтом Единого информационно-расчётного центра (ЕИРЦ СПб), жители Красноярска передают данные через сайт «Красноярскэнергосбыт».
Через управляющую компанию
Многие сбытовые компании принимают показания через управляющие компании. Один из способов — передача показаний за свет на специальном отрывном корешке счёта на оплату напрямую в свою УК. Затем управляющая компания ежемесячно сдаёт показания жителей в энергосбыт.
Также у некоторых УК есть собственный сайт или приложение, через которое жители передают показания счётчиков. Эту возможность подачи данных электроэнергии рекомендуем уточнять лично у своей управляющей компании.
По телефону или с помощью СМС
Передать показания в Мосэнергосбыт можно по телефону +7 (499) 550-88-99, звонок платный. Для передачи показаний за свет необходимо сообщить номер лицевого счёта, подтвердить адрес и передать последние данные. После первого обращения ваш номер телефона автоматически привяжется к лицевому счёту. В дальнейшем, передавая показания, необходимо будет продиктовать только их.
В других регионах страны тоже есть свои колл-центры для передачи данных за свет. Можно не только позвонить на горячую линию, но и отправить показания с помощью СМС. Например, «Сахалинэнергосбыт» принимает сообщения с показаниями счётчиков на номер +7(914) 750-05-00 по шаблону: № лицевого счета # № прибора учёта # показание.
На сайте своей сбытовой компании вы можете уточнить доступные способы сдачи показаний электроэнергии.
По электронной почте
В некоторых регионах еще сохранилась такая возможность передачи показаний за свет. В письме необходимо указать номер лицевого счёта и актуальные данные счётчиков. Требования к оформлению писем указаны на сайте ресурсоснабжающей компании: при обработке писем в автоматическом режиме – необходимо передавать показания согласно инструкции.
Через мессенджер и соцсети
Передачу показаний счётчиков электроэнергии через соцсети и мессенджеры предлагают большинство поставщиков услуг. Чаще всего используют ВКонтакте, Telegram и Viber, реже WhatsApp. Например, Мосэнергосбыт предлагает передать показания за свет через официальную группу ВКонтакте или с помощью Telegram-бота mosenergosbyt_bot.
Через личный кабинет ГИС ЖКХ
Для передачи показаний счётчиков через ГИС ЖКХ необходимо пройти идентификацию через Госуслуги и привязать лицевой счёт к личному кабинету: ввести адрес квартиры и номер лицевого счёта. Передать показания можно через кнопку «Внести показания приборов учёта» на главной странице сервиса.
Через сайт мэрии
Подать показания счётчиков электроэнергии можно через городские онлайн-порталы. В Москве это сайт городской администрации. Зарегистрированным пользователям предлагают передать данные через раздел «Услуги»: укажите точный адрес, код плательщика, номер лицевого счёта и приборов учёта электроэнергии, а затем внесите последние показания.
В мобильном приложении Сбера
В мобильном приложении выберите: «Платежи» — «Дом» — «Электроэнергия», далее найдите в списке свою энергосбытовую компанию. Затем необходимо выбрать регион, ввести номер лицевого счёта и внести текущие показания.
Через терминалы СберБанка
Клиенты СберБанка могут передать показания счётчиков как в приложении, так и с помощью терминалов. При оплате счетов за электроэнергию на экране терминала необходимо выбрать «Переводы и платежи», «Оплата ЖКУ», «Электроэнергия». Затем нужно отметить вашу РСО, ввести номер лицевого счёта, показания и сумму к оплате.
Через оператора в отделении Почты России
При оплате электроэнергии можно одновременно передать показания счётчиков за свет. Заранее сообщите оператору, что хотите сдать показания. Сотрудник примет оплату за электроэнергию и внесёт новые данные ваших счётчиков.
В расчётно-кассовом центре РСО
В любом клиентском офисе вашей ресурсоснабжающей организации независимо от района проживания можно оплатить квитанцию и передать показания счётчика электроэнергии через оператора или с помощью терминалов оплаты.
В МФЦ
С помощью специальных терминалов в отделениях МФЦ можно только передать показания за свет. Произвести оплату не получится. Уточним, операторы не производят оплату за коммунальные услуги и не принимают показания.
На экране терминала выберите «Передать показания», введите номер лицевого счёта и внесите данные за текущий период.
Передать показания через голосового помощника
Услуга доступна при условии, что ресурсоснабжающая организация настроила данный способ получения информации. Передать показания счётчиков можно с разных устройств: мобильного телефона, компьютера, умной колонки.
Для передачи данных электроэнергии необходимо установить «Яндекс-браузер» с голосовым помощником «Алиса», а затем необходимо сказать: «Слушай, «Алиса»! Запусти навык "НАЗВАНИЕ РСО"». Сообщите по цифрам номер лицевого счёта, указанный в квитанции, подтвердите адрес регистрации и чётко произнесите текущие показания электроэнергии.
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