Проверка газового оборудования: график, что проверяют и надо ли платить
Закон, вступивший в силу осенью 2023 года, обязывает использовать в жилых домах проверенное газовое оборудование, в противном случае его могут отключить как опасное.
Кто проверяет газовое оборудование в квартире, нужно ли платить за его проверку и как не стать жертвой мошенников, рассказываем в статье.
Зачем нужна проверка газового оборудования
С 1 сентября 2023 года компании, управляющие многоквартирными домами, обязаны заключать со специализированной организацией договор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования. Соответственно, газоснабжение возможно, только если прошла плановая проверка газового оборудования в квартире. Если оно не проверено, газ могут отключить.
Газовое оборудование должно проверяться не реже одного раза в год. Делать это может только специализированная организация.
Что дает проверка газового оборудования? Она нужна, чтобы осмотреть и при необходимости отремонтировать газовое оборудование в многоквартирных и частных домах. Проверка нужна для безопасности, потому что утечка газа — это серьезный риск.
Проверка:
- Предупреждает возможные утечки газа.
- Выявляет неправильное подключение газового оборудования (колонки, плиты), устаревшее оборудование, которое нельзя использовать из-за высокого риска для безопасности жильцов.
- Просвещает пользователей в части правильного и безопасного использования газового оборудования.
Что будет, если отказаться от проверки
Если проверку газового оборудования не провести, будут последствия. Так, если отказываться от заключения договора с проверяющей организацией, не пускать проверяющих специалистов и не следовать рекомендациям по замене устаревшего оборудования, придется платить штраф. В апреле 2024 года был принят закон о повышении размера штрафов за недопуск газовщиков в дом. Для обычных граждан он составляет 5-10 тыс. руб., для должностных — до 100 тыс. руб., для юридических лиц — до 500 тыс. руб.
Если же будет доказано, что по вине нерадивого пользователя случилась авария или возникла угроза ее появления, штраф для физических, должностных и юридических лиц составит 50-150 тыс. руб., 200-500 тыс. руб. (или дисквалификация на срок до 3 лет) и от 500 тыс. до 2 млн руб. соответственно.
График проверки газового оборудования
График проверки газового оборудования по адресам составляют местные органы власти. Проверки необходимо проводить раз в год. А управляющие компании должны оповещать жильцов о предстоящей проверке за 20 дней до ее проведения. Обычно УК размещает объявление в холле подъезда, сообщая день и дату, когда придут проверяющие.
Узнать, когда по плану будет проверка газового оборудования в собственном доме, можно на сайте поставщика газа. График проверки газового оборудования в Москве, например, размещен на сайте «Мосгаза».
Специалисты обычно приходят так, чтобы жильцам было удобно, в том числе в выходные. Для правильной проверки важно, чтобы газовое оборудование было негорячим. Поэтому, как правило, в вечернее время, когда все возвращаются с работы, принимают душ и готовят ужин, не очень удобно ни проверяющим, ни жильцам.
Есть ситуации, когда проверка может понадобиться вне графика. Основные признаки, когда стоит обратиться за помощью, следующие:
- В квартире есть запах газа.
- Снижение качества работы оборудования. Например, колонка медленно нагревает воду, духовка слабо греется.
- Оранжевые языки пламени из конфорок.
- Шипение конфорок, пламя стало меньше.
- Испорченная посуда — если на ней образуется копоть, это может быть признаком неисправности плиты.
- Окончание срока эксплуатации. Газовое оборудование служит до 15 лет, потом его нужно менять или проверять гораздо чаще.
Заметив дома один из таких признаков, нужно обратиться в управляющую компанию, где подскажут проверяющую организацию. Или стоит позвонить непосредственно поставщику газа либо в аварийную службу. Если кто-то из соседей обнаружит запах газа в подъезде, то они могут сами вызвать соответствующие службы, а те, в свою очередь, имеют право вскрыть квартиру, если хозяева недоступны.
Кто проверяет газовое оборудование
Проверять газовое оборудование могут только те компании, у которых есть соответствующая лицензия. Государственные или частные — неважно. Сертифицированные мастера будут и там, и там.
Для проверяющих обязательна аттестация для подтверждения знаний (не реже чем раз в пять лет). Отправляясь на вызов, специалист берет необходимое оборудование. Также у него должно быть удостоверение с фото и логотипом компании, которую он представляет. На нем должны быть голограмма, печать, личный номер, а также указан срок действия документа.
Пользователь может сам заключить договор с проверяющими, но бывает, что управляющая компания заключает договор на проверку. Это удобно, чтобы централизованно проверять внутриквартирное газовое оборудование. Кроме того, согласно последним изменениям в законодательстве, на каждый дом должна быть одна проверяющая организация.
Как проходит проверка газового оборудования
В назначенный день мастера службы контроля газового оборудования обходят квартиры. Список того, что проверяют, закреплен в специальном постановлении. Газовое оборудование бывает двух категорий — внутридомовое и внутриквартирное.
Внутридомовое — это то, что находится за пределами квартиры, но в самом здании: датчики контроля давления, контроля концентрации газа в воздухе, трубы, по которым газ подается в квартиры. За оборудование этой категории отвечают управляющая компания или сами жильцы, если они решили управлять домом самостоятельно.
Внутриквартирное газовое оборудование — это то, чем пользуются потребители. Плиты, колонки и отопительные котлы — все, что находится в квартире. Их исправность обязан контролировать пользователь.
Проверяющий же должен подтвердить, что все исправно и безопасно для дальнейшей эксплуатации. Он оценивает внешний вид приборов и магистралей подключения к ним, смотрит, чтобы не было перепланировок и нарушений техники безопасности эксплуатации. Проверяет давление газа, работу крана его подачи и отключения, герметичность всех соединений. Если она нарушена, специалист поменяет уплотнитель.
Чтобы посмотреть, как подается и горит газ, приборы включают в разных режимах работы. Также оценивается состояние конфорок: они должны быть очищены от нагара и оставшейся во время приготовления еды.
Обязательная часть проверки — инструкция потребителя о том, как правильно использовать оборудование. Проверяющий также посоветует, где купить запчасти или новые конфорки, если их требуется заменить. Закончив проверку и инструктаж, специалист подписывает в двух экземплярах акт о выполненных работах.
Сколько стоит проверка газового оборудования
Федеральная служба по тарифам составила и утвердила в соответствующем приказе расчет стоимости проверки внутридомового и внутриквартирного оборудования. Для расчетов есть общие рекомендации, а конечная сумма зависит от нескольких факторов.
Так, стоимость проверки определяется исходя из выручки, которую планирует получить проверяющая организация. Но сумма появляется не «с потолка»: в расчет берутся экономически обоснованные расходы на техническое обслуживание, необходимая для развития организации прибыль и сумма налогов, которые ей нужно заплатить. Федеральная служба по тарифам рекомендует утверждать расценки на один календарный год.
Оплата проверки газового оборудования для жильцов включается в квитанцию. Юристы говорят, что годовая сумма распределяется равномерно, то есть ежемесячный платеж составит двенадцатую часть от годового платежа.
Если в квартире установлены две плиты, заплатить нужно будет в два раза больше, чем тем соседям, кто пользуется одной. В остальном оплачивать услуги проверки просто, потому что их включают в общую квитанцию (если заключен соответствующий договор с проверяющей организацией).
Как не стать жертвой мошенников
Проверка газа или поверка счетчиков воды — часто используемый мошенниками предлог, чтобы получить легкие деньги. Разочарования можно избежать, если точно знать, когда по графику запланирована проверка оборудования в вашем доме. Правда, мошенники тоже отслеживают графики и пользуются этим, чтобы запутать жильцов.
Несколько правил помогут защитить свои интересы и не попасться на удочку обманщиков. Во-первых, график. УК должна повесить соответствующее объявление в подъезде, разослать жильцам уведомление по электронной почте или СМС в зависимости от выбранного способа оповещения. Для спокойствия можно позвонить в управляющую компанию и уточнить, достоверно ли объявление.
Мошенники стараются произвести впечатление солидных людей и могут носить форменные куртки с логотипом и вымышленным названием компании, в котором есть слово «газ». Отличить их от настоящего мастера можно, узнав название проверяющей компании, с которой заключила договор УК дома. Еще один признак, чтобы насторожиться, — число проверяющих. Так, «Мосгаз», например, не отправляет сотрудников на проверку по двое.
Если проверяющий предлагает что-то купить непосредственно у него, скорее всего, это мошенник. Официальные специалисты могут рекомендовать приобрести оборудование или запчасти к нему на замену, но не настаивают на оформлении покупки «прямо сейчас».
Датчики газа, контроллер давления, новый клапан и «запугивания» утечкой, которая может начаться без них, — это не повод совершать срочную покупку. Наоборот, можно смело и жестко прекращать разговор и настаивать, чтобы «проверяющие» ушли из квартиры, если вдруг они уже внутри.
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