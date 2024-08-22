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Журнал Домклик

Дальневосточная

Домклик: доля первичного рынка в общем количестве ипотечных выдач в ДФО выросла до 35,5%
22 авг 2024
475
Арктический гектар: как бесплатно получить землю
14 авг 2024
19K
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