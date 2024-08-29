Как присвоить почтовый адрес дому и земельному участку
- Для чего нужен почтовый адрес
- Что будет, если не присвоить адрес
- Кто присваивает адрес
- Как узнать, есть ли адрес у земельного участка и дома
- Может ли дом стоять на безымянной улице
- Как присвоить адрес участку
- Кто может обращаться за услугой
- Какие документы нужны для получения адреса
- Сколько времени займет получение адреса
Адрес — привычный и неотъемлемый признак недвижимости. Его отсутствие может серьезно осложнить жизнь владельца дома, земельного участка и квартиры. Без адреса нельзя совершать сделки, встать на медицинский учет, воспользоваться муниципальными и государственными услугами, отправить детей в школу или детский сад, получить регистрацию по месту жительства, вести предпринимательскую деятельность на территории дома или участка.
В этой статье разбираемся, для чего нужен почтовый адрес дому или земельному участку и что нужно знать, чтобы его получить.
Для чего нужен почтовый адрес
Адрес прежде всего указывает на место, где расположена недвижимость. Обычно в адресе указаны улица и номер здания. Он должен быть уникальным и оформленным с соблюдением необходимых процедур. Одинаковым адрес может быть в следующих случаях:
- тот же адрес повторно присваивается новому объекту взамен аннулированного адреса;
- один и тот же адрес присваивается земельному участку и расположенному на нем зданию (строению), сооружению.
Адресом наделяют разные объекты:
- дома
- земельные участки
- здания (стоянка, склад, павильон, магазин)
- машино-места
- строящийся объект (кроме некапитальных строений/сооружений)
Что будет, если не присвоить адрес
- Нельзя совершать сделки. Если планируется строительство частного дома, сначала нужно получить адрес на земельный участок. Присвоение адреса дому произойдет позже. Только когда работы окончены, можно получить адрес для построенного дома. Если этого не сделать, то жилье не будет собственностью в полном смысле. То есть его нельзя будет продать, передать по наследству или сдать в аренду.
- Нельзя получать услуги. Проживающие в доме без адреса не смогут оформить государственные или муниципальные услуги, потому что для государства место жительства — один из способов идентификации граждан.
- Нельзя оформить регистрацию. Она нужна для того, чтобы, например, устроить ребенка в детский сад или в школу, прикрепиться к поликлинике. Если строительство дома ведется самостоятельно, то подключить жилье к коммуникациям, не присвоив адрес, не получится.
- Нельзя заниматься предпринимательской деятельностью. Если планируется занятие индивидуальным предпринимательством по месту жительства, то отсутствие адреса может стать проблемой.
- Нельзя участвовать в инфраструктурных проектах. Например, если хотите газифицировать участок или провести электричество к дому.
Кто присваивает адрес
Присваивать, изменять и аннулировать адрес — ответственность местных органов власти. Этим могут заниматься департаменты или комитеты архитектуры и градостроительства, городского хозяйства или имущества. В городах федерального значения — органы государственной власти субъекта или местный городской департамент.
Например, в Москве, включая территории Новой Москвы, адреса находятся в ведении Департамента городского имущества и Бюро технической инвентаризации, которое собирает документы у заявителей, передает их в департамент, потом вносит адреса в Федеральную информационную адресную систему (ФИАС). Аннулирование и изменение адресов оформляют там же.
В некоторых городах этим занимаются городские думы. Нередко в населенном пункте создается специальная комиссия, которая присваивает новые названия и меняет старые.
Как узнать, есть ли адрес у земельного участка и дома
Проверить наличие адреса у любого объекта можно на портале ФИАС. Чтобы получить результат, понадобится кадастровый номер участка или здания. Его можно посмотреть на Публичной кадастровой карте Росреестра.
Иногда возможна временная потеря адреса. Это происходит при перепланировке жилья (объединении нескольких квартир, например), переименовании улицы, изменении границ муниципалитета или снятии недвижимости с кадастрового учета.
Адрес строящегося многоквартирного дома после введения в эксплуатацию может измениться: в этом случае ответственность за присвоение адреса лежит на застройщике, жильцу нужно лишь убедиться в актуальности данных в документах на сданную недвижимость.
Может ли дом стоять на безымянной улице
Формально — да, дом может быть на безымянной улице. Иногда улица может отсутствовать в принципе: например, в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) нередко встречаются только номера участков.
Как правило, в этом случае в регистрации недвижимости не отказывают, а в записи в электронной базе может фигурировать адрес: территория СНТ, номер участка такой-то. Можно инициировать присвоение улице названия. В этом случае собственник дома и участка может обратиться в администрацию района сам или по решению общего собрания СНТ.
Еще так может быть, если дом построен там, где его быть не должно, потому что градостроительные власти его в этом месте не планировали. Получить почтовый адрес на дом, построенный таким образом, скорее всего, не получится, потому что нарушен порядок освоения территорий, а само сооружение могут признать самостроем.
Дело в том, что улицы и дома не появляются там, где кто-то захотел их построить. Наоборот, строить можно там, где власти предусмотрели для этого место и зафиксировали его в программе территориального планирования, которая систематически пересматривается.
Но даже в этом случае, считают юристы, собственник такого жилья может обратиться в орган муниципальной власти с просьбой присвоить улице имя, а постройку за городом, например, попытаться узаконить с помощью дачной амнистии.
Как присвоить адрес участку
Заявление о присвоении адреса и прилагаемые к нему документы нужно подать в уполномоченный орган по месту нахождения объекта недвижимости. Это можно сделать следующими способами:
- подать их лично в уполномоченный орган или через МФЦ;
- отправить по почте с описью вложения и с уведомлением о вручении;
- направить в электронном виде через Единый портал госуслуг (региональные порталы) или портал адресной системы.
Например, в Москве заявление о присвоении адреса можно подать через официальный портал московской мэрии mos.ru, в Подмосковье — портал государственных и муниципальных услуг Московской области (РПГУ).
Платить пошлину за присвоение адреса тоже не нужно — это бесплатная услуга.
Кто может обращаться за услугой
Право обращаться за присвоением адреса есть у всех — и юридических, и физических лиц. Нужно просто заранее узнать, как на участке получить адрес дома. Подать заявление могут собственники объектов адресации или лица с правом хозяйственного ведения, оперативного управления, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования.
Члены садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения тоже вправе получить адрес на дом в СНТ. За адресом может обратиться не сам собственник недвижимости, а другой человек, если на него нотариусом оформлена соответствующая доверенность.
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Какие документы нужны для получения адреса
Независимо от причины присвоения адреса вам понадобятся следующие документы:
- копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность
- копия документа, на основании которого выполняются кадастровые или комплексные кадастровые работы в отношении объекта, если заявление подает кадастровый инженер
- доверенность на представителя, заверенную электронной подписью доверителя или нотариуса (если получать адрес идет представитель)
Другие документы в обязательном порядке не требуются и могут быть представлены по вашей инициативе — по общему правилу, их должен запросить сам орган в порядке межведомственного взаимодействия. Так, могут дополнительно потребоваться правоустанавливающие документы на недвижимость, схема расположения земельного участка на кадастровом плане, разрешение на строительство или акт приемочной комиссии о перепланировке помещения, если из него образуются новые помещения.
Рекомендуем уточнить полный комплект документов в местном муниципальном органе — если по каким-то причинам документ или информация не будут получены, в присвоении адреса вам откажут.
Сколько времени займет получение адреса
Решение о присвоении адреса принимается в течение:
- 10 рабочих дней со дня поступления бумажного заявления;
- пяти рабочих дней со дня поступления электронного заявления.
В Москве присвоение адреса через mos.ru займет 5 рабочих дней. Для получения услуги нужно ввести кадастровый номер объекта, указать, нужна адресация или аннулирование адреса, заполнить личные данные и данные об объекте и согласиться с условиями. Когда адрес присвоят, документы появятся в личном кабинете.
Отказать в присвоении адреса могут, если:
- к заявлению приложены не все документы
- документы подает тот, кто не может быть заявителем
- не установлены границы участка
Полный перечень оснований для отказа содержат постановление правительства Москвы №58-ПП (2016) и постановление правительства России № 1221. В отказе о присвоении адреса будет указана причина. Устранив ее, можно обратиться за услугой снова.
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