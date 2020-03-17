Как зарегистрировать право собственности с помощью электронной регистрации
- Для сделок с какой недвижимостью подходит услуга
- Преимущества сервиса
- Как воспользоваться услугой
- Сколько это стоит
- Условия использования электронной регистрации
- Какие документы вы получите после регистрации
- Как посмотреть документы
- Как использовать полученные документы
- Что делать, если документы не принимают
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Электронная регистрация права собственности — это услуга, которая позволяет зарегистрировать право собственности удаленно, без посещения МФЦ или Росреестра.
Если вы еще сомневаетесь в том, подходит ли электронная регистрация вам, или не знаете о сервисе, читайте нашу статью. Рассказываем все подробно и по порядку.
Для сделок с какой недвижимостью подходит услуга
- Квартира на первичном или вторичном рынках за собственные средства или в ипотеку
- Комната на вторичном рынке за собственные средства или в ипотеку
- Земельный участок с постройками и без на вторичном рынке за собственные средства или в ипотеку
Преимущества сервиса
Регистрация за один визит вместо четырех
При покупке недвижимости без использования сервиса электронной регистрации весь процесс ложится на плечи покупателя и проходит в несколько этапов:
- Подписание договора на сделке — в офисе банка, риелтора или в другом месте сделки, в зависимости от типа сделки и вашей договоренности с остальными ее участниками
- Подача документов на регистрацию в Росреестр или МФЦ
- Получение зарегистрированных документов в Росреестре или МФЦ
- Передача документов в банк — в случае, если сделка проходила с привлечением кредитных средств.
С услугой электронной регистрации вне зависимости от типа сделки (с ипотекой или без), а также вашей роли в сделке, вам необходимо будет только подписать документы, а остальное мы возьмем на себя.
Возможность проведения межрегиональной сделки
Электронная регистрация — пожалуй, самый удобный способ провести сделку, если продавец и покупатель находятся в разных городах. Или, например, вы покупаете квартиру на стадии строительства в другом городе. Позволяет сэкономить не только время, но и деньги. Что в нынешних условиях, уверены, лишним не будет.
Важно: советуем при межрегиональной сделке также воспользоваться сервисом безопасных расчетов. Это позволит произвести расчеты по сделке удаленно, без посещения банка, за максимально короткое время. Никаких наличных расчетов, рисков хищения и споров сторон о моменте оплаты. Средства хранятся на специальном защищенном счете в Сбербанке, пока переход права собственности не будет зарегистрирован. После деньги будут направлены на выплату и поступят на счет — если в реквизитах нет ошибок — в этот же или на следующий рабочий день. Узнать больше о сервисе безопасных расчетов можно у нас в статье «Сервис безопасных расчетов: что это и для кого?».
Сроки регистрации
Мы постоянно улучшаем сервис, а регистрация проходит все быстрее. В среднем процедура занимает до 3 рабочих дней.
Сопровождение процесса регистрации менеджером
Менеджер банка проверит, все ли документы в порядке. Он проконтролирует и сопроводит процесс выпуска электронных подписей для участников сделки, после — направит документы на регистрацию. А при необходимости или возникновении каких-либо вопросов свяжется с представителями Росреестра и поможет их решить.
Как воспользоваться услугой
Шаг 1. Вы выбираете офис Сбербанка для проведения сделки и приносите с собой пакет документов.
Шаг 2. Домклик проверяет пакет документов и подает их на регистрацию в Росреестр в электронном виде.
Шаг 3. Домклик контролирует процесс регистрации и при необходимости ведет коммуникацию с Росреестром
Шаг 4. Домклик присылает зарегистрированные документы на электронные адреса почты всех участников сделки.
Беспокоитесь о выпуске электронной подписи и безопасности сделок с ней? Читайте нашу статью «Электронная регистрация: возможно ли подделать цифровую подпись и украсть квартиру» и не беспокойтесь!
Сколько это стоит
Стоимость услуги зависит от региона и типа объекта. Она варьируется от 8 600 до 11 900 рублей. Узнать точную стоимость вы сможете у менеджера банка.
Условия использования электронной регистрации
- Прямые и альтернативные сделки
- В качестве участников могут выступать только физические лица — граждане РФ
- Интересы участников могут представлять доверенные лица при наличии доверенности с тождественностью подписи нотариуса (по сделкам на вторичном рынке)
- Объект недвижимости целиком продается из личной, совместной собственности супругов или из долевой собственности
- Объект приобретается одним будущим собственником или супругами в совместную собственность или целиком покупается в долевую собственность
- Не применяется при оформлении кредита по программе «Военная ипотека»
- В сделке не должно быть поручителей
- Недвижимость не находится в залоге другого банка
- В сделках по предварительному договору купли-продажи не используется
- В сделке может быть не более шести созаемщиков, пяти продавцов, шести покупателей
Какие документы вы получите после регистрации
После регистрации всем участникам сделки документы на электронную почту приходит архив в формате *.zip.
При сделке с недвижимостью на вторичном рынке клиентам направляются документы
- Выписка из ЕГРН в формате pdf
- Выписка в формате xml
- Электронные подписи к выпискам — файлы «Выписка.sig»
- Договор купли-продажи в формате pdf
- Электронные подписи к договору в формате «Договор.sig»
При сделке с недвижимостью на первичном рынке клиент получает
- Договор долевого участия в формате pdf
- Электронные подписи к договору — файлы «Договор.sig»
- Выписка из ЕГРН в формате pdf
- Выписка в формате xml
- Электронные подписи к выпискам — файлы «Выписка.sig»
Число полученных электронных подписей зависит от количества участников сделки + подпись регистратора.
Как посмотреть документы
Все документы, направленные вам в формате pdf, легко открыть как на компьютере, так и на телефоне, и распечатать при необходимости.
Усиленная квалифицированная электронная подпись — цифровой аналог «живой» подписи на бумаге, созданный с использованием криптографических средств, подтвержденных ФСБ РФ.
Электронная подпись имеет ту же юридическую силу, что и подпись, поставленная лично на бумажном носителе. Выпущенная Сбербанком и полученная клиентами усиленная квалифицированная электронная подпись будет иметь вид файла с расширением *.sig. Открыть ее привыным способом вы не сможете. Почему? Потому что это машинный шифр, который не предназначен для просмотра.
Важно: участникам сделки электронная подпись выпускается на сделке. После она действительна в течение года. Это значит, что ею вы можете подписать документы и при других сделках с недвижимостью.
А вот подпись регистратора может быть выдана раньше и потерять актуальность через какое-то время. Однако это не повод для беспокойства: даже если вы видите надпись о том, что срок действия подписи истек, это означает только то, что ею нельзя подписать новые документы. Однако ее действительность по отношению к ранее подписанным документам это не отменяет.
Как использовать полученные документы
То, что регистрация была электронной, вовсе не означает, что вы не сможете получить в дальнейшем какие-либо услуги или у вас возникнут трудности при продаже этой недвижимости.
Оформление права собственности после электронной регистрации договора участия в долевом строительстве
Для регистрации права собственности необходимо обратиться в МФЦ с документами, полный список которых можно найти на сайте Росреестра — он зависит от нюансов сделки. Однако обратите внимание: договор долевого участия в бумажной форме для оформления права собственности не нужен.
Регистрация по месту жительства
Для того, чтобы зарегистрироваться по месту жительства, а проще говоря — прописаться, вам понадобятся следующие документы:
- Заявление, заполненное на специальном бланке
- Паспорт собственника квартиры
- Паспорт гражданина, которого нужно прописать (в случае, если он не является собственником)
- Документ, подтверждающий право собственности, на основании которого проходит регистрация
После электронной регистрации вы предоставляете в качестве документа-основания выписку из ЕГРН, полученную вами на электронную почту. Согласно 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» это единственный документ, удостоверяющий право собственности на недвижимость.
При подаче заявления о регистрации по месту жительства необязательно предъявлять и ее — достаточно указать дату и номер государственной регистрации права из выписки.
Более подробно о процессе и других способах регистрации читайте в нашей статье: «Как прописаться к квартире».
Важно: если вы делаете всё так, как мы написали выше, значит действуете по закону. Если возникают проблемы, ссылайтесь на официальное разъяснение МВД России и требуйте официальный отказ с указанием ФИО и должности ответственного сотрудника. Копию отказа необходимо приложить к жалобе на незаконные действия сотрудника, которую вы подадите по месту отказа или в вышестоящую инстанцию.
Получение налогового вычета
Налоговый вычет составляет 13% от стоимости недвижимости и выплаченных процентов по ипотеке. Если работаете официально и платите подоходный налог, в общей сложности можете вернуть до 650 000 рублей — до 260 000 рублей за покупку квартиры и до 390 000 рублей за выплаченные проценты по ипотеке.
Документы на возврат можно подать самостоятельно через налоговую, а можно — через сервис Сбербанка. И здесь аналогичная с пропиской ситуация: для подтверждения права собственности предоставляйте выписку, полученную после регистрации.
Подробно о процессе получения налогового вычета рассказали в статье «Как получить налоговый вычет».
Распоряжение средствами материнского капитала
Получить сертификат на материнский капитал можно на сайте Госуслуг. Для того, чтобы направить эти средства на погашение кредита потребуются документы:
- Документы, удостоверяющие личность получателя сертификата и супруга
- Свидетельство о браке
- Копия кредитного договора
- Справка из банка об остатке долга
- Копия договора об участии в долевом строительстве, если купили квартиру на первичном рынке
- Документ, подтверждающий получение займа
Полный список документов для вашей ситуации вы можете найти на сайте Социального фонда. Выписку из ЕГРН, при необходимости, Социальный фонд запрашивает самостоятельно в Росреестре.
А скоро подать документы на распоряжение средствами материнского капитала можно будет прямо в банке, без визитов в Социальный фонд.
Что делать, если документы не принимают
Если все описанные выше меры не помогли, вы можете направить копию отказа и ответ на жалобу нам в обращении. Мы поможем вам разрешить эту ситуацию.