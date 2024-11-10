«А-фрейм»: выбираем уютный дом-шалаш
Сегодня очень популярны дома нестандартной формы: стильные, привлекающие внимание, отвечающие современным тенденциям. Один из таких вариантов — «A-frame» дома. Своё название они получили из-за схожести с буквой А: строение с двускатной крышей, которая начинается от линии фундамента. Часто их называют треугольными, шалашами или домами-палатками. Они настолько органично и естественно вписываются в загородные пейзажи, что многие выбирают треугольные дома не только в качестве дачных, но и для круглогодичного проживания.
В статье расскажем, об их особенностях и преимуществах, а также о нюансах строительства.
Что такое «А-фрейм» дом
Идея конструкции появилась еще в 30-е годы прошлого века. Американский архитектор Рудольф Шиндлер в целях экономии предложил строить жильё без стен, с двускатной крышей до земли. Оригинальные постройки быстро вошли в моду и распространились по всему миру. Сегодня дома-шалаши переживают новый этап популярности. Благодаря трендам на экологичность и минимализм многие выбирают эти причудливые домики в качестве полноценных жилых построек.
Все треугольные дома имеют свои выигрышные конструктивные особенности:
- каркасные — простота сборки, экономия на стенах и монолитном фундаменте;
- быстрое возведение — в среднем, занимает менее одного сезона, часто строятся самостоятельно;
- необычный дизайн — несмотря на простоту конструкции, открываются большие возможности для интерьера и экстерьера дома: стеклянные фасады и витражи, веранда и второй свет, пристройки.
Плюсы и минусы треугольных домов
Дом-шалаш имеет множество преимуществ по сравнению с другими моделями загородной недвижимости. Но есть и минусы, которые стоит учесть при заказе проекта «А-фрейм» дома.
Если говорить об архитектуре строений с двускатной крышей, то их дизайн за счёт своей лёгкости и простоты выигрышно гармонирует с окружающей средой, позволяет грамотно организовать пространство вокруг дома. Конструкция здания надёжная и обладает высокой устойчивостью к ветровой и снеговой нагрузке, а если вы сделаете фасад панорамным или полностью стеклянным, то благодаря большой площади остекления в помещении не будет темно. При дневном свете дом будет казаться воздушным, единым с природой, а тёплое освещение в панорамных окнах в ночное время создаст неповторимую атмосферу уюта и комфорта.
Однако плюсы могут переходить и в минусы. Например, в жаркую погоду происходит сильный нагрев кровли, поэтому необходимо продумать системы вентиляции и кондиционирования внутри помещения. Скаты крыши, выполняющие функцию стен, не обладают высокой теплозащитой, при строительстве также необходимо решить вопрос дополнительного утепления для сохранения комфортного микроклимата в доме в холодное время года.
Из-за маленькой площади мансардного этажа тяжело построить полноценный второй этаж в доме и смонтировать чердачную лестницу под нужным углом. Наклонные внутренние стены не только забирают часть жилой площади, но и вынуждают нестандартно подходить к организации интерьера в доме. К примеру, часть мебели придётся делать под заказ, а углы использовать как места для хранения.
С маленькими детьми жить в таком доме не всегда комфортно: скошенные углы и крутые лестницы представляют опасность для ребёнка.
Особенности строительства «А-фрейм» домов
Перед началом строительства необходимо определить количество проживающих. К примеру, треугольные дома 6х6 и 6х9 подходят для комфортного размещения 1-2 человек. Общая площадь дома может достигать 150 м². В нём получится обустроить два полноценных этажа и чердак. Если этой площади вам будет недостаточно, обратите внимание на варианты треугольных домов с пристройкой. Небольшая терраса — отличное место для совместного отдыха.
Чаще всего на первом этаже располагается кухня-гостиная и санузел, на втором — спальня и кабинет. Верхний этаж заполняется светом от панорамных окон. Для постоянного проживания необходимо продумать систему отопления: для сохранения полезной площади печную трубу придётся вынести за пределы дома. Соответственно, её тепло уже не будет согревать помещение зимой. Поэтому отдельное внимание стоит уделить теплоизоляционным материалам.
Материалы для строительства треугольных домов
Фундамент. Если вы строите летний домик, то подойдёт фундамент столбчатого или свайного типа. Для постоянного проживания лучше использовать бетонный, ленточный или плитный. Плитный фундамент значительно увеличивает расходы на проект, но в этом случае вы сможете провести тёплый пол.
Каркас. Для сборки треугольного каркаса используют стандартные шестиметровые балки. Если планируется большой дом, то длину увеличивают за счёт сращения этих балок. Материалы должны быть изготовлены из хорошо просушенной древесины, лучше всего клееной.
Кровля и окна. Стоит помнить, что необычная конструкция дома-шалаша подразумевает окна нестандартных размеров и форм. И если кровельное покрытие подойдет любое, то качественные энергосберегающие стеклопакеты придётся делать под заказ, чтобы помещение максимально наполнилось светом и при этом не потеряло в тепле.
Популярные проекты «А-фрейм» домов
«А-фрейм» дом — нестандартный способ загородного строительства. Выбирая подрядчика, стоит обратить внимание на технологии производства: строительные материалы, их обработку, подготовку и технологические свойства. Если учесть все нюансы, то в доме можно будет жить с комфортом и круглогодично.
Проект А-Фрейм
Двухэтажный дом с двумя спальнями, общая площадь 94,8 м². Стоимость — от 6,1 млн руб.
Проект А-фрейм №1
Двухэтажный дом с двумя спальнями, общая площадь 64 м². Стоимость — от 2,2 млн руб.
Проект А-ФРЕЙМ МИДИ
Двухэтажный дом с двумя спальнями, общая площадь 70 м². Стоимость — от 2,5 млн руб.
не вздумайте, он по теплотехнике не пройдет, будете зимой 30 000 тратить на отопление в месяц и всё равно будет холодно. эта поделка не для русской зимы. p.s картинки красивые.
Сергей Ч.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.