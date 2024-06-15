Как застраховать частный дом: ответы на популярные вопросы
В отличие от квартиры, где часть забот по обслуживанию общего имущества берёт на себя управляющая компания, в своём доме за всё отвечает его владелец. Град или ветер повредил кровлю, неизвестные оставили вмятину на заборе, прорвало трубу во дворе — это только малая часть возможных неприятностей, которые придётся устранять за свой счёт.
Страхование частного дома позволит обрести спокойствие и получить защиту от финансовых рисков, связанных с возможными убытками и повреждениями вашего имущества.
Рассказываем, как застраховать дом от пожара, кражи и других происшествий, сколько это стоит и почему могут отказать в выплате.
Какое имущество в частном доме можно застраховать
- Конструктивные элементы. Сюда относятся стены, перекрытия, крыша, фундамент, окна, входные двери и инженерные коммуникации.
- Внутренняя и внешняя отделка. Это покрытие фасада, ламинат, плитка, межкомнатные двери, встроенная мебель, потолочное покрытие.
- Оборудование — газовый или электрический котёл, сантехника, система вентиляции, бойлер, кондиционер, отопительная система.
- Движимое имущество — мебель, бытовая техника и электроника, предметы интерьера, ковры, картины и другие ценные вещи внутри дома. Также можно включить в страховку и личное имущество — одежду, обувь, украшения, посуду, музыкальные инструменты, спортивное снаряжение.
Нельзя застраховать ветхие или аварийные сооружения, а также незарегистрированные капитальные постройки.
Если на дом находится в залоге у банка, то в обязательном порядке страхуются конструктивные элементы. Сумма страхового покрытия в этом случае приравнивается к остатку задолженности по ипотеке.
Страхование внутренней отделки и другого имущества оформляется по желанию собственника.
Что страховать в первую очередь
Согласно статистическим данным, существует несколько главных рисков для частного дома.
Пожар. Наиболее распространенная причина порчи имущества и его полного уничтожения. Горят и старые дома, и новые, и загородные, и в черте мегаполиса. За исключением стихийных бедствий, когда выгорают целые поселки, чаще всего причиной возгорания является замыкание электропроводки или замыкание в электроцепях бытовой техники. Также пожары нередко случаются по причине удара молнии или взрыва бытового газа. Но какой бы ни была причина, ущерб в большинстве случаев исчисляется сотнями тысяч и миллионами рублей.
Кража. Это не только мелкое воровство инвентаря из бытовки или гаража на территории участка, но и вооруженное проникновение третьих лиц с совершением противоправных действий (разбой). В результате нападения можно лишиться не только ценностей, но и здоровья, которое потом придётся восстанавливать. Также под противоправными действиями понимается нанесение ущерба имуществу, например, разбитое окно или раскрашенный забор.
Потоп. Даже расположение на удалении от водоема не гарантирует, что поселок или товарищество никогда не окажется в зоне подтопления. Буквально этой зимой в Ростовской области затопило несколько населенных пунктов, которые раньше никогда не оказывались в таком бедственном положении.
Также можно застраховать дом от последствий других стихийных бедствий (бури, землетрясения, обвала, града, схода лавины) или от столкновения с посторонними предметами.
Некоторые компании предлагают включить в пакет дополнительные риски, например, защиту от действий животных или покрытие расходов на аренду жилья, если ваш дом станет непригодным для проживания.
Сколько стоит застраховать дом
Стоимость страхования загородного дома может существенно различаться в зависимости от нескольких факторов:
- Выбранное покрытие и страховая сумма. Чем шире набор рисков, тем дороже страховка. Различные виды покрытия (например, только от пожара или также от кражи, стихийных бедствий, падения предметов) могут иметь разные стоимости. Чтобы полис обошёлся дешевле, стоит включать в него только реальные риски. К примеру, если дом не газифицирован, от взрыва газа страховать его не нужно.
- Характеристики дома — площадь, материалы строительства, количество этажей, год строительства. Страхование каркасного или деревянного дома будет стоить дороже по сравнению с каменными постройками.
- Расположение объекта. Стоимость полиса может зависеть от местоположения дома, включая климатические условия, инфраструктуру, близость к водоёмам и пожарной станции.
- Наличие забора. Тариф будет ниже, если вокруг дома есть забор, а также имеются современные системы безопасности и противопожарной защиты.
- Источники открытого дня. Если в доме есть камин, печь, сауна, то цена полиса повысится.
В среднем стоимость страховки составляет 0,2–1% от суммы страхового покрытия. Но в кажем случае расчёт проводится индивидуально с учётом всех вышеперечисленных факторов.
Страхование двухэтажного дома из СИП-панелей площадью 180 кв. м без источников открытого огня и при условии наличия забора будет стоить около 30 000 рублей в год. Сумма покрытия — 5 млн рублей.
В защиту включены конструктивные элементы дома, внутренняя отделка, коммуникации и имеющиеся постройки (терраса, навес, забор). Набор рисков стандартный — кража и порча имущества, пожар, повреждение водой, падение посторонних предметов, столкновение, стихийные бедствия.
Почему могут отказать в выплате
Самые распространённые причины отказа страховой:
- Несоблюдение условий договора страхования. Например, если вы не уведомили страховую компанию о значительных изменениях в вашем имуществе или не выплатили страховой взнос.
- Недостоверные сведения. Если при оформлении страхового полиса стоимость дома и имущества была сильно завышена или была скрыта существенная информация.
- Происшествие входит в список исключений, которые не покрываются страховкой. Например, некоторые виды природных бедствий могут быть исключены из покрытия.
- Страховой случай не был зафиксирован соответствующей службой (полиция, пожарные, МЧС, газовики) либо собственник умышленно ничего не сделал для уменьшения ущерба.
- Если сумма убытков превышает лимиты покрытия, указанные в вашем страховом полисе, то страховая компания может отказать в выплате оставшейся суммы.
- Полис ещё мне вступил в силу.
- Происшествие произошло по вине хозяев — в дом врезалась машина, которая принадлежит собственнику, пожар произошёл из-за несоблюдения элементарных правил безопасности.
Какие бывают виды страховок
Стандартно страховые компании предлагают два пакета: традиционный и так называемый коробочный.
В первом случае предполагается осмотр недвижимости специалистами компании, полная опись имущества и наличие у владельца определенного набора документации. Также в этот пакет можно включить какие-то дополнительные риски и скомпоновать индивидуальную программу страхования. Такой пакет чаще выбирают владельцы элитной загородной недвижимости.
Для обычных же частников в садовых товариществах и поселениях больше подойдет «коробочный» пакет. Он включает базовый, наиболее востребованный набор рисков. Удобно, что часть мелких рисков может остаться в зоне ответственности владельца, тем самым, страховка удешевляется. Также есть возможность выбора стоимости страховки и суммы возмещения при наступлении страхового случая.
Какие нужны документы для оформления полиса
- Заявление на страхование
- Паспорт страхователя
- Выписка из ЕГРН на дом и землю
- Технический план дома, проекты подключения коммуникаций
Если в защиту включается дорогостоящее оборудование или другое имущество, нужно предоставить чеки, гарантийные талоны и другие подтверждающие документы.
Также могут потребоваться фотографии дома и двора. В некоторых компаниях обязательным условием является осмотр объекта специалистом.
Ответы на популярные вопросы
На какую сумму страховать дом
Стоимость дома можно определить либо по имеющимся документам (договор купли-продажи, договор подряда, чеки об оплате строительных материалов), либо на основании оценки страховой компании по результатам осмотра.
Необоснованное завышение покрытия ничего не даст — даже если полис будет оформлен на эту сумму, страховая выплатит только реальную стоимость.
Как оформить страховой случай
Если произошло страховое событие, нужно обратиться в профильную службу (пожарные, МЧС, полиция) и зафиксировать происшествие.
Страховую необходимо уведомить о случившемся в течение 72 часов. До момента приезда специалиста нельзя самостоятельно устранять последствия происшествия.
Далее страховая запросит подтверждающие документы и уведомит о сроках и сумме выплаты.
Кто получит выплату
Возмещение получает выгодоприобретатель. Как правило, это собственник, который сам страхует свой дом.
Если объект находится в залоге у банка, то при оформлении обязательного ипотечного страхования выгодоприобретателем является банк.
Можно ли застраховать недостроенный дом
Можно, но при условии, что уже готов тёплый контур (фундамент, стены, крыша, двери и окна).
Сколько будет стоить страхование кирпичного дома площадью 75 м2 от стихийных бедствий и пожара? И специалистов по страхованию на место нужно вызвать?
Дмитрий Д.здравствуйте! Для консультации вам лучше обратиться напрямую в страховую компанию)