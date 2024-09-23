Дом в стиле барнхаус: особенности, проекты и цены
При выборе проекта для жилья, будь то дача или дом для постоянного проживания, всё чаще можно встретить ещё непривычный для россиян архитектурный стиль под названием барнхаус. Внешне такой дом выглядит так, как будто сошел со страниц фантастических романов о будущем — он представляет собой вытянутое прямоугольное строение с панорамным остеклением без свесов крыши.
Разбираемся вместе с экспертом, что такое барнхаус простыми словами, в чём его преимущества и недостатки, и кто чаще всего сегодня выбирает этот архитектурный стиль.
Что такое барнхаус
Барнхаус — это архитектурный стиль, который сочетает в себе элементы традиционного сельского дома и современных дизайнерских решений. Он часто вдохновлён формами и материалами фермерских построек, таких как амбары. И это не случайно — с английского barn переводится как «амбар» или «сарай».
Изначально такие строения использовались американскими или европейскими фермерами для хранения урожая, инвентаря, содержания домашнего скота. Но в начале 20-го века барны стали переоборудовать под жилые помещения, а позднее — и строить такие дома с нуля.
Простота конструкции, большие габариты и дешевизна — основные факторы, которые способствовали росту популярности домов–сараев. Так зародилось новое архитектурное направление, у которого сегодня есть почитатели по всему миру.
Основные особенности домов в стиле барнхаус
Простая архитектурная форма. Отличительная черта барнхауса — это минимализм. Он прослеживается и в простой прямоугольной форме строения, а также в планировочных и интерьерных решениях.
Открытая планировка. Пространства внутри часто имеют большую площадь без перегородок, что создаёт ощущение простора. Также для таких домов характерны высокие потолки с видимыми деревянными балками.
Использование натуральных материалов. Для отделки фасада обычно используют сайдинг, дерево или камень. Это основные материалы, которые придают дому естественный вид. Цветовая палитра обшивки и внутренней отделки, как правило, сдержанная, без разнообразия.
Большие окна. Часто присутствуют большие панорамные окна или целые стеклянные стены для максимального проникновения света и создания связи с природой.
С архитектурной точки зрения основными особенностями барнхаусов является прямоугольная вытянутая форма, большая площадь остекления фасадов, как правило, наличие открытой террасы под большим выносом кровли со стороны фасада, двускатная крыша, отсутствие свесов крыши по бокам строения.
В плане экономики дом в стиле барнхаус отличается потрясающей скоростью постройки и относительно малой стоимостью, при этом имеет функционал полноценного постоянного жилья. Современные технологии, такие, например, как структурно изолированные панели (СИП) позволяют недорого и быстро решать множество строительных задач.
Из чего делают дома в стиле барнхаус
Барнхаусы можно строить по совершенно разным технологиям. Помним, что барн — это прежде всего архитектурный стиль, а уже потом технология строительства.
По сути, при возведении барнхауса можно использовать те же строительные решения, что при постройке традиционных домов. Тип фундамента — как правило, свайный или свайно-винтовой. Это обусловлено лёгкостью и простотой конструкции.
Самые популярные технологии при строительстве барнов:
СИП-панели. Оптимальный вариант по соотношению цена/качество/скорость. СИП-панель состоит из двух ОСП (ориентированно-стружечная плита) или ЦСП (цементно-стружечных плит), между которыми под давлением вклеен утеплитель — как правило, пенополистерол или пенополиуретан. ЦСП-плиты из-за применения в них цемента отличаются высокой огнеупорностью (класс НГ-Г1), механической прочностью и устойчивостью к влиянию окружающей среды. Они гарантируют безопасность, и обладают высокой теплоизоляцией, защищая от холода зимой и обеспечивая прохладу в доме летом. Из таких плит и монтируются стены СИП-дома по силовому каркасу.
Каркасная технология. Часто используется при строительстве барнхаусов. Возводится каркас из досок, далее в него закладывают утеплитель и обшивают конструкцию с двух сторон. Срок строительства такого дома занимает не более 2–3 месяцев.
Модульные дома. Собираются по той же каркасной технологии на производстве. Далее готовую конструкцию доставляют на участок заказчика и устанавливают на заранее подготовленный фундамент. Модуль может представлять собой часть здания или весь дом целиком. За счёт такого подхода монтаж может занять всего несколько дней.
Газобетон, кирпич, керамические блоки используются при строительстве барнхаусов гораздо реже. Как правило, из кирпича и блоков строят более крупные дома.
Достоинства и недостатки барнхаусов
Если говорить об архитектуре, то дизайн барнхауса можно охарактеризовать как очень современный и подвижный, сочетающий футуристический стиль с проживанием на природе и позволяющий гибко организовать внутреннее пространство по своему вкусу, изменяя его конфигурацию с помощью лёгких перегородок. Благодаря большой площади остекления, в доме нет недостатка в дневном свете. Кроме того, панорамные окна дают ощущение близости с окружающим ландшафтом.
Однако всё в этом мире устроено так, что в определённых условиях, плюсы легко превращаются в минусы. При эксплуатации необходимо следить за состоянием окон и дверей. Большой вес остекления требует внимания к окнам, петлям и фурнитуре.
Поскольку большинство барнхаусов имеют открытую террасу, необходимо следить за состоянием досок настила и вовремя их ремонтировать.
Кому подойдёт такой дом
Иван Захурдаев отмечает, что в роли заказчиков на строительство барнхаусов чаще всего выступают молодые семьи, которые не хотят ждать несколько лет, пока можно будет пользоваться жильём. Ведь барнхаус можно возвести на участке всего за один сезон.
«Кроме того, если вы хотите сэкономить, то барн — оптимальное решение. Тем, же, кто привык подчеркивать свой высокий социальный статус, такой дом не подойдет. Барнхаус — это прежде всего бюджетный, рациональный вариант без излишеств», — подчёркивает эксперт.
Также барнхаусы популярны у людей творческих профессий, и у тех, кто много путешествует. Такие люди не стремятся к обладанию дворцами, которые в случае необходимости очень трудно быстро продать.
Сколько стоит построить барнхаус
Понятно, что стоимость барнхауса сильно зависит от конкретного проекта и технологии строительства. При прочих равных условиях большой дом будет стоить заведомо больше, чем маленький, однако стоимость квадратного метра в первом будет меньше.
Рассмотрим цены конкретных проектов на примере домов в стиле барнхаус из СИП-панелей.
Барнхаус, 96 кв. м, 1 этаж
Стоимость строительства такого дома из СИП-панелей с тремя спальнями и верандой начинается от 3 219 000 ₽. Фундамент — железобетонные сваи, материал кровли — фальцевая. Площадь застройки — 108 кв. м.
Фото и планировка проекта — в галерее⬇️
Барнхаус, 99 кв. м, 1 этаж
В проекте предусмотрены три спальни, два санузла, гардеробная, большая кухня-гостиная, крыльцо и крытая терраса площадью 24 кв. м.
Стоимость строительства из СИП-панелей — от 3 249 000 ₽. Фундамент — железобетонные сваи, материал кровли — фальцевая. Площадь застройки — 128,6 кв. м.
Фото и планировка проекта — в галерее⬇️
В статье по домам барнхаусам довольно развернутая информация
Олег Б.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.