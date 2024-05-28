Аналитики Домклик сравнили цены на аренду жилья в Москве и Подмосковье
На протяжении последних нескольких лет наблюдается активный рост интереса москвичей к аренде жилья в спальных районах столицы и в городах ближнего Подмосковья. Благодаря активному развитию транспортной инфраструктуры вкупе с относительной дешевизной предложения, периферийные районы продолжают привлекать все новых арендаторов. С одной стороны, тех, кто хочет сэкономить на аренде, с другой — тех, кто желает снять более просторное жилье.
Чтобы разобраться, насколько стоимость аренды жилья в Подмосковье дешевле, чем в столице, аналитики Домклик составили подробную карту стоимости аренды стандартной квартиры (35 кв. м) для районов Москвы и населенных пунктов Московской области. Эксперты также описали ситуацию на рынке съемного жилья Московского региона и выделили ключевые тренды.
Стоимость аренды квартиры в Москве и Подмосковье
Районы Москвы с минимальной стоимостью аренды
По данным на начало мая, наименьшая стоимость аренды отмечается в следующих административных округах:
Троицкий АО. Минимальные значения отмечаются в поселениях Михайлово-Ярцевское (19,4 тыс. руб.) и Вороновское (20,9 тыс. руб.), Троицк (24,2 тыс. руб.). Наибольшая стоимость аренды по округу отмечается в Кленовском поселении – около 33 тыс. руб. Стоит отметить, что в поселениях данного округа объем предложения достаточно скромный по сравнению с менее отдаленными районами.
Зеленоградский АО. К бюджетным также относятся районы Зеленоградского АО, расположенного почти в 20 км от МКАД. Лоты с наиболее низкими ценами предлагаются в районах Силино (26,4 тыс. руб.), Крюково (28,4 тыс. руб.), Матушкино (28,8 тыс. руб.).
Новомосковский АО. В силу того, что округ находится ближе к МКАД и обладает более развитой транспортной и социальной инфраструктурой, стоимость аренды здесь выше, чем в Троицком и Зеленоградском округах. Минимальная стоимость аренды отмечается в поселениях Воскресенском (28,1 тыс. руб.) и Марушкинском (32,8 тыс. руб.), а также в Щербинке (33,8 тыс. руб.). Однако в поселениях, граничащих с МКАД, стоимость аренды значительно выше: Сосенское (45,8 тыс. руб.), Московский (47,3 тыс. руб.), Мосрентген (56,9 тыс. руб.).
Восточный и Юго-Восточный АО. Относительно низкая стоимость аренды также характерна для эксклавов и пригородов к востоку от столицы. К таковым относятся районы Некрасовка (32,6 тыс. руб.), Новокосино (32,9 тыс. руб.), Восточный (33,3 тыс. руб).
Районы Москвы в пределах МКАД. Что касается районов в «старых» границах столицы внутри МКАД, то минимальная стоимость съемного жилья зафиксирована в районах Орехово-Борисово Северное (Южный АО), Братеево (Южный АО) и Лосиноостровский (Северо-Восточный АО). Цена аренды квартиры площадью 35 кв. м. составит 32-35 тыс. руб.
Стоимость долгосрочной аренды в Подмосковье
В отдаленных районах Подмосковья стоимость аренды жилья ожидаемо ниже, чем в Новой Москве и в спальных районах столицы. Так, например, в Луховицах, Орехово-Зуево, Ступино, Можайске, Воскресенске, которые находятся на расстоянии более 80 км от Москвы, стоимость аренды квартиры площадью 35 кв. м. составит 16-20 тыс. руб.
Однако даже в городах, которые находятся на расстоянии, сравнимом с отдаленными районами Москвы (20-80 км от МКАД), стоимость аренды существенно ниже. Так, например, в Лосино-Петровском, Наро-Фоминске, Серпухове, Клине, Чехове, Солнечногорске, Сергиевом Посаде, Раменском, Дмитрове средняя стоимость аренды составляет до 25 тыс. руб. В то время как в поселениях Троицкого и Зеленоградского ОА стоимость аренды достигает 33-35 тыс. руб.
Цены в городах Подмосковья, прилегающих к МКАД (менее 20 км от Москвы) также в среднем ниже, чем в поселениях Новомосковского округа. Например, аренда стандартной квартиры площадью 35 кв. м. в Королеве, Мытищах, Балашихе, Лобне обойдется в сумму до 30 тыс. руб.
И даже в относительно дорогих городах области – Подольске, Люберцах, Долгопрудном, Реутове, Химках, Красногорске, Котельниках, Одинцово – стоимость аренды не превышает 40 тыс. руб. При этом аренда в поселениях Новомосковского АО достигает 56 тыс. руб.
Несмотря на то, что сдаваемое жилье в Подмосковье практически не уступает по качеству квартирам в районах Новой Москвы и на периферии «старой» Москвы, разница в стоимости аренды остается значительной. Если стоимость аренды стандартной квартиры в ближайших к Москве областных городах (до 10 км от МКАД) составляет 25-40 тыс. руб., то цены на территории поселений НАО, прилегающих к МКАД, существенно выше – около 50 тыс. руб.
Общие тренды рынка съемного жилья Москвы и области
Эксперты Домклик выделяют следующие особенности рынка съемного жилья Московского региона:
1. И на столичном, и на подмосковном рынке съемного жилья за год количество предложений снизилось (на 47 и 23% соответственно).
2. Медианная стоимость выставленного жилья, напротив, увеличилась: рост стоимости аренды наблюдается практически во всех районах Москвы, за исключением отдельных поселений Новой Москвы. В Подмосковье рост цен также отмечается практически во всех населенных пунктах.
3. Рост стоимости аренды в Новой Москве опережает города ближнего Подмосковья. Так, в поселениях с наибольшим объемом предложения (Сосенское, Московский) за год стоимость аренды выросла на ~45%. В то время как в городах ближнего Подмосковья, лидирующих по количеству предложений, (Люберцы, Мытищи, Красногорск) рост ограничен 30%.
4. Самыми дорогими по стоимости аренды сегодня являются не только районы в западной части Центрального округа, такие как Пресненский и Хамовники. В топ-3 также вошел район Северного АО – Беговой. Стоимость аренды стандартной квартиры (35 кв. м.) в перечисленных районах составляет более 100 тыс. руб.
5. На рынке Подмосковья наиболее дорогостоящие лоты представлены в Одинцово, Дубне и Котельниках. Стоимость аренды – порядка 40 тыс. руб.
Методика расчета
Расчеты основаны на анализе объявлений о сдаче квартир на длительный срок (от одного месяца), актуальных на начало мая 2024 года (данные сайта Домклик). Для каждого района Москвы и населенного пункта Подмосковья была рассчитана медианная стоимость квадратного метра. Для определения стоимости аренды стандартной квартиры стоимость квадратного метра умножалась на 35 кв. м. (стандартное значение).
Да вы упали чтоли ? Сколько средняя з/п по москве ? Какие 120 тыс за аренду однухи ! Такие цены на 3-4 или более литные районы! В среднем 30-40 тыс. Руб . Однушки и 40-50 двушки
Илья К.добрый день. Расчеты основаны на анализе объявлений о сдаче квартир на длительный срок (от одного месяца), актуальных на начало мая 2024 года (данные сайта Домклик). Минимальная стоимость аренды, как видно из статьи, в 30-40 тысяч сейчас в новых районах столицы.
Илья К.ну вы чего. 70-80 т.р. адекватная цена для квартиры в районе ТТК, а 60-70 ближе к МКАД. При средних (повторюсь, средних) ЗП на уровне 120-140 т.р. вполне подъёмная цена для жизни в столице.
Пока, что рынок аренды Москвы сильно недооценен. Думаю в ближайшие годы ситуация выправится, однешка сейчас должна сдаваться в аренду от 120 тысяч около МКАД, т.к. город сильно вырос последние годы, стал одним из самых удобных, красивых и чистых городов мира.
Шикарная инфографика! Создателю - конфету! А по продажам жилья можно такую же?
Татьяна В.здравствуйте! Спасибо, рады, что вам нравится 💚
Ваше пожелание приняли, подумаем над его реализацией, спасибо за идею.