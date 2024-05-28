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Аналитики Домклик сравнили цены на аренду жилья в Москве и Подмосковье

Дата публикации: 28 мая 2024
Аналитики Домклик сравнили цены на аренду жилья в Москве и Подмосковье
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На протяжении последних нескольких лет наблюдается активный рост интереса москвичей к аренде жилья в спальных районах столицы и в городах ближнего Подмосковья. Благодаря активному развитию транспортной инфраструктуры вкупе с относительной дешевизной предложения, периферийные районы продолжают привлекать все новых арендаторов. С одной стороны, тех, кто хочет сэкономить на аренде, с другой — тех, кто желает снять более просторное жилье.

Чтобы разобраться, насколько стоимость аренды жилья в Подмосковье дешевле, чем в столице, аналитики Домклик составили подробную карту стоимости аренды стандартной квартиры (35 кв. м) для районов Москвы и населенных пунктов Московской области. Эксперты также описали ситуацию на рынке съемного жилья Московского региона и выделили ключевые тренды.

Стоимость аренды квартиры в Москве и Подмосковье

Районы Москвы с минимальной стоимостью аренды

По данным на начало мая, наименьшая стоимость аренды отмечается в следующих административных округах:

Троицкий АО. Минимальные значения отмечаются в поселениях Михайлово-Ярцевское (19,4 тыс. руб.) и Вороновское (20,9 тыс. руб.), Троицк (24,2 тыс. руб.). Наибольшая стоимость аренды по округу отмечается в Кленовском поселении – около 33 тыс. руб. Стоит отметить, что в поселениях данного округа объем предложения достаточно скромный по сравнению с менее отдаленными районами.

Зеленоградский АО. К бюджетным также относятся районы Зеленоградского АО, расположенного почти в 20 км от МКАД. Лоты с наиболее низкими ценами предлагаются в районах Силино (26,4 тыс. руб.), Крюково (28,4 тыс. руб.), Матушкино (28,8 тыс. руб.).

Новомосковский АО. В силу того, что округ находится ближе к МКАД и обладает более развитой транспортной и социальной инфраструктурой, стоимость аренды здесь выше, чем в Троицком и Зеленоградском округах. Минимальная стоимость аренды отмечается в поселениях Воскресенском (28,1 тыс. руб.) и Марушкинском (32,8 тыс. руб.), а также в Щербинке (33,8 тыс. руб.). Однако в поселениях, граничащих с МКАД, стоимость аренды значительно выше: Сосенское (45,8 тыс. руб.), Московский (47,3 тыс. руб.), Мосрентген (56,9 тыс. руб.).

Восточный и Юго-Восточный АО. Относительно низкая стоимость аренды также характерна для эксклавов и пригородов к востоку от столицы. К таковым относятся районы Некрасовка (32,6 тыс. руб.), Новокосино (32,9 тыс. руб.), Восточный (33,3 тыс. руб).

Районы Москвы в пределах МКАД. Что касается районов в «старых» границах столицы внутри МКАД, то минимальная стоимость съемного жилья зафиксирована в районах Орехово-Борисово Северное (Южный АО), Братеево (Южный АО) и Лосиноостровский (Северо-Восточный АО). Цена аренды квартиры площадью 35 кв. м. составит 32-35 тыс. руб.

Стоимость долгосрочной аренды в Подмосковье

В отдаленных районах Подмосковья стоимость аренды жилья ожидаемо ниже, чем в Новой Москве и в спальных районах столицы. Так, например, в Луховицах, Орехово-Зуево, Ступино, Можайске, Воскресенске, которые находятся на расстоянии более 80 км от Москвы, стоимость аренды квартиры площадью 35 кв. м. составит 16-20 тыс. руб.

Однако даже в городах, которые находятся на расстоянии, сравнимом с отдаленными районами Москвы (20-80 км от МКАД), стоимость аренды существенно ниже. Так, например, в Лосино-Петровском, Наро-Фоминске, Серпухове, Клине, Чехове, Солнечногорске, Сергиевом Посаде, Раменском, Дмитрове средняя стоимость аренды составляет до 25 тыс. руб. В то время как в поселениях Троицкого и Зеленоградского ОА стоимость аренды достигает 33-35 тыс. руб.

Цены в городах Подмосковья, прилегающих к МКАД (менее 20 км от Москвы) также в среднем ниже, чем в поселениях Новомосковского округа. Например, аренда стандартной квартиры площадью 35 кв. м. в Королеве, Мытищах, Балашихе, Лобне обойдется в сумму до 30 тыс. руб.

И даже в относительно дорогих городах области – Подольске, Люберцах, Долгопрудном, Реутове, Химках, Красногорске, Котельниках, Одинцово – стоимость аренды не превышает 40 тыс. руб. При этом аренда в поселениях Новомосковского АО достигает 56 тыс. руб.

Несмотря на то, что сдаваемое жилье в Подмосковье практически не уступает по качеству квартирам в районах Новой Москвы и на периферии «старой» Москвы, разница в стоимости аренды остается значительной. Если стоимость аренды стандартной квартиры в ближайших к Москве областных городах (до 10 км от МКАД) составляет 25-40 тыс. руб., то цены на территории поселений НАО, прилегающих к МКАД, существенно выше – около 50 тыс. руб.

Общие тренды рынка съемного жилья Москвы и области

Эксперты Домклик выделяют следующие особенности рынка съемного жилья Московского региона:

1. И на столичном, и на подмосковном рынке съемного жилья за год количество предложений снизилось (на 47 и 23% соответственно).

2. Медианная стоимость выставленного жилья, напротив, увеличилась: рост стоимости аренды наблюдается практически во всех районах Москвы, за исключением отдельных поселений Новой Москвы. В Подмосковье рост цен также отмечается практически во всех населенных пунктах.

3. Рост стоимости аренды в Новой Москве опережает города ближнего Подмосковья. Так, в поселениях с наибольшим объемом предложения (Сосенское, Московский) за год стоимость аренды выросла на ~45%. В то время как в городах ближнего Подмосковья, лидирующих по количеству предложений, (Люберцы, Мытищи, Красногорск) рост ограничен 30%.

 4. Самыми дорогими по стоимости аренды сегодня являются не только районы в западной части Центрального округа, такие как Пресненский и Хамовники. В топ-3 также вошел район Северного АО – Беговой. Стоимость аренды стандартной квартиры (35 кв. м.) в перечисленных районах составляет более 100 тыс. руб.

5. На рынке Подмосковья наиболее дорогостоящие лоты представлены в Одинцово, Дубне и Котельниках. Стоимость аренды – порядка 40 тыс. руб.

Методика расчета

Расчеты основаны на анализе объявлений о сдаче квартир на длительный срок (от одного месяца), актуальных на начало мая 2024 года (данные сайта Домклик). Для каждого района Москвы и населенного пункта Подмосковья была рассчитана медианная стоимость квадратного метра. Для определения стоимости аренды стандартной квартиры стоимость квадратного метра умножалась на 35 кв. м. (стандартное значение).

Москва
Аренда недвижимости
Аналитика Домклик
Новости
Курс недвижимости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
Комментарии6
И
Илья К.
29 мая 2024

Да вы упали чтоли ? Сколько средняя з/п по москве ? Какие 120 тыс за аренду однухи ! Такие цены на 3-4 или более литные районы! В среднем 30-40 тыс. Руб . Однушки и 40-50 двушки

Домклик
30 мая 2024

Илья К.добрый день. Расчеты основаны на анализе объявлений о сдаче квартир на длительный срок (от одного месяца), актуальных на начало мая 2024 года (данные сайта Домклик). Минимальная стоимость аренды, как видно из статьи, в 30-40 тысяч сейчас в новых районах столицы.

С
Сергей М.
06 июн 2024

Илья К.ну вы чего. 70-80 т.р. адекватная цена для квартиры в районе ТТК, а 60-70 ближе к МКАД. При средних (повторюсь, средних) ЗП на уровне 120-140 т.р. вполне подъёмная цена для жизни в столице.

П
Пользователь
29 мая 2024

Пока, что рынок аренды Москвы сильно недооценен. Думаю в ближайшие годы ситуация выправится, однешка сейчас должна сдаваться в аренду от 120 тысяч около МКАД, т.к. город сильно вырос последние годы, стал одним из самых удобных, красивых и чистых городов мира.

Т
Татьяна В.
28 мая 2024

Шикарная инфографика! Создателю - конфету! А по продажам жилья можно такую же?

Домклик
29 мая 2024

Татьяна В.здравствуйте! Спасибо, рады, что вам нравится 💚

Ваше пожелание приняли, подумаем над его реализацией, спасибо за идею.

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