Новостройки Москвы с самыми низкими ценами на квартиры: аналитика Домклик
Аналитики Домклик составили рейтинг самых бюджетных новостроек Москвы на конец мая 2024 года, в которых можно купить квартиру или апартаменты стоимостью от 5 до 6,1 млн рублей*.
ЖК Цветочные поляны
Комплекс расположен в окружении парков, в тихом и экологически чистом районе Новой Москвы. Расстояние до МКАД составляет 16 км. С территории ЖК есть удобный выезд на основные транспортные магистрали: 5 км до Киевского и 7 км до Калужского шоссе.
До станции метро «Филатов луг» можно добраться за 10 минут на автомобиле, до метро «Прокшино» — за 15 минут.
Срок сдачи: до 2 кв. 2026
Цены на квартиры: от 5 млн рублей
ЖК Квартал Марьино
Жилой комплекс строится в Новой Москве, в 18 км от МКАД в юго-западном направлении. Ближайшая станция метро «Филатов луг» находится в 30 минутах пути на общественном транспорте.
Дорога до МКАД по Киевскому или Калужскому шоссе займет 25 минут на машине.
Срок сдачи: до 4 кв. 2025
Цены на квартиры: от 5 млн рублей
ЖК Апарт-комплекс CLEMENTINE
Это камерный апарт-комплекс невысокой застройки. Расположен вблизи зеленых зон и окружен двумя природными парками: Этнографической деревней Бибирево, которая находится через дорогу от дом,а и природным парком реки Черемянки, который граничит с территорией апарт-комплекса.
До ближайших станций метро «Алтуфьево» и «Медведково» — 7 минут на машине.
Срок сдачи: сдан
Цены на апартаменты: от 5 млн рублей
ЖК Новое Внуково
Строится в 24 км от МКАД в экологичном районе с крупными транспортными магистралями. В 5 минутах находится ж/д станция «Санино», в 16 минутах — метро «Рассказовка». Жители комплекса смогут оформить московскую прописку и получить доступ ко всем объектам инфраструктуры, необходимым для комфортной жизни.
Срок сдачи: до 3 кв. 2025
Цены на квартиры: от 5,4 млн рублей
ЖК Родные кварталы
Новый жилой комплекс строится в поселении Марушкинское, в Новой Москве. В ближайшем окружении — ухоженные малоэтажные посёлки и живописный Ульяновский лесопарк.
До ближайшей станции метро «Толстопальцево» можно доехать на авто за 9 минут.
Срок сдачи: до 2 кв. 2026
Цены на квартиры: от 5,7 млн рублей
ЖК Остафьево
Возводится в Новой Москве, в 11 км от МКАД по Варшавскому шоссе. Добраться до него можно за 16 минут на автомобиле.
До ближайшей станции метро «Бунинская аллея» — 20 минут езды. Путь до станции МЦД-2 «Щербинка» займёт 30 минут пешком или 5 минут на автомобиле.
Срок сдачи: до 4 кв. 2025
Цены на квартиры: от 5,7 млн рублей
ЖК Детали
Комплекс также расположен в Новой Москве (поселок Марьино), в 15 км от МКАД, между Киевским и Калужским шоссе. До центра Москвы — 50 мин на автомобиле, до аэропорта Внуково — 20 мин.
Ближайшие станции метро — «Филатов луг», «Ольховая» и «Прокшино».
Срок сдачи: до 4 кв. 2026
Цены на квартиры: от 5,8 млн рублей
ЖК Апарт-комплекс Движение.Говорово
Комплекс располагается на границе Новой Москвы и престижного Юго-Запада столицы.
Транспортная доступность — 25 минут пешком до метро «Говорово», в 5 минутах пешком есть автобусная остановка, откуда за 9 минут можно доехать до станций метро «Тропарево» или «Теплый стан».
Срок сдачи: до 2 кв. 2025
Цены на апартаменты: от 5,8 млн рублей
ЖК Никольские луга
Проект представляет собой «город в городе». Комплекс расположен вблизи двух больших парков — Бутовский и парк Южное Бутово.
От ЖК можно пешком дойти до МЦД «Щербинка» за 17 минут. Дорога на автомобиле до МКАД занимает 15 минут.
Срок сдачи: до 3 кв. 2026
Цены на квартиры: от 5,9 млн рублей
ЖК ЭкоБунино (Южное Бунино)
Жилой микрорайон находится в Новой Москве. Комплекс имеет хорошую транспортную доступность — 9 минут на машине до МКАД (6,5 км) и 20 минут пешком до станции метро «Коммунарка».
В 2025–2026 годах в 12 минутах ходьбы от комплекса откроется новая станция метро «Сосенки».
Срок сдачи: до 2 кв. 2026
Цены на квартиры: от 6,1 млн рублей