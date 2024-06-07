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Новостройки Москвы с самыми низкими ценами на квартиры: аналитика Домклик

Дата публикации: 07 июн 2024
Новостройки Москвы с самыми низкими ценами на квартиры: аналитика Домклик
Содержание

Аналитики Домклик составили рейтинг самых бюджетных новостроек Москвы на конец мая 2024 года, в которых можно купить квартиру или апартаменты стоимостью от 5 до 6,1 млн рублей*.

ЖК Цветочные поляны

Комплекс расположен в окружении парков, в тихом и экологически чистом районе Новой Москвы. Расстояние до МКАД составляет 16 км. С территории ЖК есть удобный выезд на основные транспортные магистрали: 5 км до Киевского и 7 км до Калужского шоссе.

До станции метро «Филатов луг» можно добраться за 10 минут на автомобиле, до метро «Прокшино» — за 15 минут. 

Срок сдачи: до 2 кв. 2026

Цены на квартиры: от 5 млн рублей

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ЖК Квартал Марьино

Жилой комплекс строится в Новой Москве, в 18 км от МКАД в юго-западном направлении. Ближайшая станция метро «Филатов луг» находится в 30 минутах пути на общественном транспорте.

Дорога до МКАД по Киевскому или Калужскому шоссе займет 25 минут на машине. 

Срок сдачи: до 4 кв. 2025

Цены на квартиры: от 5 млн рублей

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ЖК Апарт-комплекс CLEMENTINE 

Это камерный апарт-комплекс невысокой застройки. Расположен вблизи зеленых зон и окружен двумя природными парками: Этнографической деревней Бибирево, которая находится через дорогу от дом,а и природным парком реки Черемянки, который граничит с территорией апарт-комплекса.

До ближайших станций метро «Алтуфьево» и «Медведково» — 7 минут на машине.

Срок сдачи: сдан

Цены на апартаменты: от 5 млн рублей

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ЖК Новое Внуково

Строится в 24 км от МКАД в экологичном районе с крупными транспортными магистралями. В 5 минутах находится ж/д станция «Санино», в 16 минутах — метро «Рассказовка». Жители комплекса смогут оформить московскую прописку и получить доступ ко всем объектам инфраструктуры, необходимым для комфортной жизни.

Срок сдачи: до 3 кв. 2025

Цены на квартиры: от 5,4 млн рублей

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ЖК Родные кварталы 

Новый жилой комплекс строится в поселении Марушкинское, в Новой Москве. В ближайшем окружении — ухоженные малоэтажные посёлки и живописный Ульяновский лесопарк.

До ближайшей станции метро «Толстопальцево» можно доехать на авто за 9 минут.

Срок сдачи: до 2 кв. 2026

Цены на квартиры: от 5,7 млн рублей

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ЖК Остафьево

Возводится в Новой Москве, в 11 км от МКАД по Варшавскому шоссе. Добраться до него можно за 16 минут на автомобиле.

До ближайшей станции метро «Бунинская аллея» — 20 минут езды. Путь до станции МЦД-2 «Щербинка» займёт 30 минут пешком или 5 минут на автомобиле.

Срок сдачи: до 4 кв. 2025

Цены на квартиры: от 5,7 млн рублей

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ЖК Детали 

Комплекс также расположен в Новой Москве (поселок Марьино), в 15 км от МКАД, между Киевским и Калужским шоссе. До центра Москвы —  50 мин на автомобиле, до аэропорта Внуково — 20 мин.

Ближайшие станции метро —  «Филатов луг», «Ольховая» и «Прокшино».

Срок сдачи: до 4 кв. 2026

Цены на квартиры: от 5,8 млн рублей

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ЖК Апарт-комплекс Движение.Говорово

Комплекс располагается на границе Новой Москвы и престижного Юго-Запада столицы. 

Транспортная доступность — 25 минут пешком до метро «Говорово», в 5 минутах пешком есть автобусная остановка, откуда за 9 минут можно доехать до станций метро «Тропарево» или «Теплый стан».

Срок сдачи: до 2 кв. 2025

Цены на апартаменты: от 5,8 млн рублей

Выбрать квартиру в этом ЖК

ЖК Никольские луга

Проект представляет собой «город в городе». Комплекс расположен вблизи двух больших парков — Бутовский и парк Южное Бутово.

От ЖК можно пешком дойти до МЦД «Щербинка» за 17 минут. Дорога на автомобиле до МКАД занимает 15 минут.

Срок сдачи: до 3 кв. 2026

Цены на квартиры: от 5,9 млн рублей

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ЖК ЭкоБунино (Южное Бунино)

Жилой микрорайон находится в Новой Москве. Комплекс имеет хорошую транспортную доступность — 9 минут на машине до МКАД (6,5 км) и 20 минут пешком до станции метро «Коммунарка».

В 2025–2026 годах в 12 минутах ходьбы от комплекса откроется новая станция метро «Сосенки».

Срок сдачи: до 2 кв. 2026

Цены на квартиры: от 6,1 млн рублей

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*стоимость квадратного метра зависит от площади и комнатности квартиры, актуальные цены можно посмотреть в карточке каждого ЖК

Новостройки
Аналитика Домклик
Новости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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