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В Сбере выяснили, где самые высокие зарплаты в России

Дата публикации: 21 мар 2024
В Сбере выяснили, где самые высокие зарплаты в России

Чукотка, Москва и Магаданская область стали лидерами среди российских регионов по уровню средней зарплаты. К такому выводу пришли эксперты СберАналитики.

По их данным, заработные платы в РФ в 2023 году выросли на 13,3%, а средний оклад составил 73,6 тыс. руб.

При этом самые большие средние зарплаты получают жители Чукотского автономного округа (154,9 тыс. руб.), Москвы (134,8 тыс. руб.), Магаданской области (129 тыс. руб.), Ямало-Ненецкого автономного округа (122,1 тыс. руб.) и Камчатского края (119,3 тыс. руб.).

В пятерку регионов, где быстрее всего растет размер жалованья, вошли Кабардино-Балкария (+22,5%) со средней зарплатой в 48,2 тыс. руб., Курганская область (+20,5% и 53,8 тыс. руб.), Свердловская область (+19,7% и 65,7 тыс. руб.), Татарстан (+18,6% и 70 тыс. руб.) и Чувашия (+17,1% и 50,6 тыс. руб.).

У кого из россиян доходы растут быстрее

«Наше исследование показало: быстрее всего доходы растут у россиян, которые заняты в сфере гостеприимства. В 2023 году их зарплаты увеличились на 17,2%, а средний оклад достиг 59,9 тыс. руб.», — рассказал директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка Станислав Карташов.

По его словам, повышение интереса к внутреннему туризму у россиян отражается на повышении конкурентоспособности этой сферы по зарплатным ожиданиям.

Кроме этого, аналитики назвали сектора экономики, работники которых получают самые большие средние зарплаты. Максимальные доходы у сотрудников финансового сектора (125,3 тыс. руб.), добывающих компаний (112,9 тыс. руб.), IT и связи (110,4 тыс. руб.), а также специалистов, занимающихся профессиональной, научной и технической деятельностью (100,4 тыс. руб.).

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Новости
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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