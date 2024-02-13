Россияне назвали лучшие города для жизни на пенсии
Треть россиян после выхода на пенсию хочет переехать в другой город, при этом самым желанным местом жительства является Сочи. Об этом говорят результаты опроса СберНПФ и Работа.ру.
Данные исследования показали, что переехать в другой город на пенсии хотят 34% респондентов, 35% пока об этом не думали, а 31% не планирует этого делать.
Первое место среди самых комфортных городов для жизни на пенсии занял Сочи (25%). В 2023 году он тоже был лидером рейтинга, но с 22%. За ним следуют Краснодар (19%), Анапа (18%), Минеральные Воды (15%) и Санкт-Петербург (14%).
Во второй половине рейтинга оказались Пятигорск и Ессентуки (по 13%), Москва (12%), Кисловодск (10%) и Калининград (9%).
Чем руководствовались россияне при выборе города
Главным при выборе города для жизни на пенсии для россиян остается благоприятный климат (66%). Вторым по значимости критерием стала благоустроенность населенного пункта (50%), третьим ― близость к морю (46%). Кроме этого, респондентам важны размеренный темп жизни (40%) и развитая инфраструктура (39%).
По словам управляющего директора дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка Владимира Стеканова, почти половина (48%) россиян, которые собираются переехать на пенсии в другой город, направят на это собственные сбережения.
«Сформировать их можно в том числе с программой долгосрочных сбережений. За первые три года можно получить от государства до 108 тыс. руб. А еще человек может перевести в программу пенсионные накопления и самостоятельно решать, когда и как получить эти деньги, а также использовать их, например, на оплату дорогостоящего лечения», ― рассказал он.
Между тем 37% опрошенных готовы продать недвижимость в городе проживания ради переезда в другой. По 6% хотят потратить на переезд в том числе пенсию и прибыль от инвестиций, 4% ― доход от бизнеса.
Исследование проводилось в январе 2024 года во всех федеральных округах России. В нем участвовали 3,5 тыс. работающих граждан старше 18 лет.