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Россияне назвали лучшие города для жизни на пенсии

Дата публикации: 13 фев 2024
Россияне назвали лучшие города для жизни на пенсии

Треть россиян после выхода на пенсию хочет переехать в другой город, при этом самым желанным местом жительства является Сочи. Об этом говорят результаты опроса СберНПФ и Работа.ру.

Данные исследования показали, что переехать в другой город на пенсии хотят 34% респондентов, 35% пока об этом не думали, а 31% не планирует этого делать.

Первое место среди самых комфортных городов для жизни на пенсии занял Сочи (25%). В 2023 году он тоже был лидером рейтинга, но с 22%. За ним следуют Краснодар (19%), Анапа (18%), Минеральные Воды (15%) и Санкт-Петербург (14%).

Во второй половине рейтинга оказались Пятигорск и Ессентуки (по 13%), Москва (12%), Кисловодск (10%) и Калининград (9%).

Чем руководствовались россияне при выборе города

Главным при выборе города для жизни на пенсии для россиян остается благоприятный климат (66%). Вторым по значимости критерием стала благоустроенность населенного пункта (50%), третьим ― близость к морю (46%). Кроме этого, респондентам важны размеренный темп жизни (40%) и развитая инфраструктура (39%).

По словам управляющего директора дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка Владимира Стеканова, почти половина (48%) россиян, которые собираются переехать на пенсии в другой город, направят на это собственные сбережения.

«Сформировать их можно в том числе с программой долгосрочных сбережений. За первые три года можно получить от государства до 108 тыс. руб. А еще человек может перевести в программу пенсионные накопления и самостоятельно решать, когда и как получить эти деньги, а также использовать их, например, на оплату дорогостоящего лечения», ― рассказал он.

Между тем 37% опрошенных готовы продать недвижимость в городе проживания ради переезда в другой. По 6% хотят потратить на переезд в том числе пенсию и прибыль от инвестиций, 4% ― доход от бизнеса.

Исследование проводилось в январе 2024 года во всех федеральных округах России. В нем участвовали 3,5 тыс. работающих граждан старше 18 лет.

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Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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