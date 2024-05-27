Где купить квартиру в Петербурге: лучшие районы и цены в 2024 году
В этом году Санкт-Петербургу исполняется 321 год. День города отмечают 27 мая, но мероприятия проходят в течение недели. Салюта в этом году не будет, зато в пятницу, 31 мая в 21:30, запланирован концерт под открытым небом «Классика на Дворцовой». Праздник завершится в полночь, когда зажгут Ростральные колонны.
Безусловно, Санкт-Петербург — уникальный город. И дело тут не только в географии, но и в истории, архитектуре и особой атмосфере. В статье расскажем, где купить квартиру в Северной столице, сколько стоит недвижимость в 2024 году в Петербурге и как изменились цены за последние четыре года.
Сколько стоят квартиры в Санкт-Петербурге в 2024 году и как меняются цены
По данным Домклик, средняя стоимость квадратного метра в петербургской новостройке на момент публикации статьи — 260 000 рублей за квадратный метр. На вторичном рынке — 203 000 рублей.
Таким образом, средняя цена «однушки» площадью 35 кв. м в новостройке составляет 9,1 млн рублей. На вторичном рынке — 7,1 млн рублей.
Сколько стоили квартиры в Петербурге 4 года назад
В начале 2020 года средняя стоимость квадратного метра в новостройке составляла 138 000 рублей за квадратный метр. Средняя цена «квадрата» во вторичке была 125 000 рублей.
За четыре года цены на квартиры в новостройках Петербурга выросли на 80%, а на квартиры на вторичном рынке — на 70%. Средний рост стоимости жилой недвижимости в городе за последние 4 года составил около 18% в год.
Что будет с ценами на недвижимость в будущем
Будет ли долгожданный спад цен на недвижимость — увидим, но аналитики и эксперты предупреждают, что сильного падения ждать не стоит. Максимум, что нас ждет в ближайшие год-два: цены перестанут расти такими темпами.
Драйвером для поддержания спроса на новостройки будет программа «Семейная ипотека», которую намерены продлить до 2030 года. Заемщикам без детей, не попадающим под семейные льготы, банки и застройщики также будут предлагать гибкие условия покупки квартир в новых ЖК. Это еще один фактор в пользу того, что цены не будут заметно снижаться.
Стоит ли покупать квартиру в Петербурге в 2024 году
Принимать решение о покупке недвижимости стоит исключительно исходя из приоритетов покупателя.
Если решение о покупке уже созрело, рекомендуем обратить внимание на уже сданные новостройки и ЖК со сроком сдачи в 2024 году. По программе «Господдержка» ставку по ипотеке в новостройке можно зафиксировать под 8% вне зависимости от семейного положения и наличия детей.
Таких ставок, судя по всему, скоро уже не будет — еще в прошлом году Минфин поддержал завершение льготной ипотеки с 1 июля 2024 года, в этом году с таким же мнением выступила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
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Где купить квартиру в Петербурге: лучшие районы города
На основе открытых данных рейтинговых агентств, СМИ, а также на базе собственных исследований Домклик, мы собрали список самых привлекательных районов Санкт-Петербурга в 2024 году.
- Адмиралтейский район
- Василеостровский район
- Московский район
- Петроградский район
- Приморский район
- Центральный район
Важно понимать, что в разных рейтингах районы Петербурга занимают разные места, в текущем списке очередность не играет важной роли. Другие районы, не попавшие в список, заслуживают отельного внимания — о них коротко расскажем чуть ниже.
Адмиралтейский район
Этот район включает в себя как центральную часть города (ст. метро «Сенная площадь», «Пушкинская», «Технологический институт»), так и территории чуть южнее центра (ст. метро «Балтийская» и «Фрунзенская»).
Центр Адмиралтейского района — это Исаакиевский собор, знаменитый памятник Петру I («Медный всадник»), Мариинский театр, гостиница «Астория», Английская набережная, здание Адмиралтейства и Адмиралтейские верфи, остров Новая Голландия с галереями и кафе.
Юг района более индустриальный и менее туристический. Тут находится Балтийский вокзал и территории нескольких заводов, где активно идет реновация — на месте фабрик создаются новые жилые и бизнес-кварталы с частичным сохранением архитектурного наследия. Яркие примеры реновации — территории заводов «Красный треугольник» и «Петмол».
Разбег цен на жилье в Адмиралтейском районе существенный. Многое зависит от состояния дома, самой квартиры и, конечно, локации. Цены на квартиры в Адмиралтейском районе стартуют от 7 млн рублей.
Найти нормальную квартиру дешевле вряд ли получится. Но, например, можно купить комнату в коммунальной квартире и сделать из нее студию. Это правило относится ко всем центральным районам Петербурга. Коммунальные квартиры — особая «фишка» города.
Выбрать квартиру в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга
Василеостровский район
Василеостровский район — легенда, которую одни боготворят, другие — ненавидят. Как видно из названия, район города находится на острове (на самом деле их 2, про остров Декабристов почему-то часто забывают).
Васильевский остров — это такой город в городе, как Ватикан в Риме. Он — самый большой из всех островов Санкт-Петербурга, которых в городе более 30 штук. Площадь острова почти 11 кв. км. Это в 4 раза больше, чем площадь Люксембурга и в 22 раза больше площади Ватикана.
На острове есть два морских порта, из которых регулярно ходят (ходили до пандемии) паромы в Хельсинки, Стокгольм и Таллин. Также в западной части острова находится гавань и одна из крупнейших морских верфей Европы: Балтийский завод.
Главные достопримечательности Василеостровского района: Стрелка, Ростральные колонны, Санкт-Петербургский государственный университет, Севкабель Порт (пример реновации, когда из заброшенного завода сделали арт-пространство с клубами, кафе, концертной площадкой, скейт-парком и набережной) и, конечно же, набережные.
Цены на недвижимость в Василеостровском районе примерно такие же, как в Адмиралтейском. Цены на «однушки» начинаются от 7 млн рублей. Дешевле — только комнаты или студии на намывных территориях.
Выбрать квартиру в Василеостровском районе Санкт-Петербурга
Петроградский район
Петроградский район — один из центральных районов города и тоже, как и Василеостровский, находится на островах, тут их 7.
Архитектурная целостность, местами нарушаемая редкими новостройками (свободной земли мало, поэтому новое тут строят редко), Петропавловская крепость, Центральный парк культуры и отдыха, новый стадион «Зенита», обновленная набережная Карповки, Ботанический сад, хорошие рестораны — ключевые вещи и краткое описание этого района города.
Квартира на Петроградке — прекрасный выбор и мечта многих. Центр города, хорошая инфраструктура, нормальная экология, атмосфера «старого города» — есть на что обратить внимание.
Цены на квартиры в Петроградском районе статусные. Бюджетная «однушка» обойдется примерно в 8-9 млн рублей. Чем больше площадь квартиры и лучше локация (рядом с парками на Крестовском острове, например), тем дороже.
Выбрать квартиру в Петроградском районе Санкт-Петербурга
Новостроек мало: в основном, это жилье бизнес-класса и выше. Поэтому квартиру, скорее всего, придется брать в «старом фонде» — если решите купить тут жилье, мысленно добавьте к стоимости квартиры еще примерно 15% на ремонт.
Приморский район
Приморский район Санкт-Петербурга считается самым молодым: тут активно стоят новые жилые дома, живет много молодых семей. Район граничит с лесным массивом — Юнтоловским заказником, что положительно влияет на экологию.
Тем не менее, в районе есть проблемы с транспортом. Население района растет, станций метро и транспортных развязок не хватает. Цены на недвижимость тоже растут, отчасти это связано со строительством Лахта-центра, который находится на западе Приморского района.
Цены на приличные квартиры Приморском районе начинаются от 8 млн рублей. Квартиры побольше и с хорошей локацией — значительно дороже. Например, двухкомнатная квартира в кирпичном доме у метро «Комендантский проспект» будет стоить примерно 16 млн рублей.
Выбрать квартиру в Приморском районе Санкт-Петербурга
Московский район
Еще один интересный район Санкт-Петербурга — Московский. Он действительно чем-то напоминает Москву (особенно район Сокола). Динамика широких проспектов, стремящиеся вверх «сталинские» дома со шпилями, Московский парк победы, близость к центру города.
Московский район отличается хорошей транспортной доступностью и неплохим соотношением цена-качество. Московское и Киевское шоссе, 6 станций метрополитена, аэропорт Пулково, 2 больших парка, хорошие школы и Российская национальная библиотека (первая общественная библиотека России) — локация хорошая, в этом районе стоит присмотреть квартиру.
Цены на однокомнатные квартиры в Московском районе начинаются от 6,5 млн рублей. Предложения есть как на вторичке, так и в новостройках. В отличие от исторического центра Петербурга, новостроек в Московском районе значительно больше. В то же время есть хорошие варианты в «старом фонде», в том числе в «сталинках».
Выбрать квартиру в Московском районе Санкт-Петербурга
Центральный район
Квартира в Центральном районе Санкт-Петербурга — надежная инвестиция, предмет гордости ее владельца и зависти того, у кого ее нет.
Ведь Центральный район — это Невский проспект, Эрмитаж, Летний сад, Михайловский замок, Спас на Крови, Смольный и Мозаичный дворик. А также выставки, бары, театры, рестораны, уютные дворы-колодцы и еще куча всего.
Тем не менее, для жизни район подойдет не всем. Недвижимость тут одна из самых дорогих в городе, много туристов, бывает шумно (особенно летом). В то же время тут есть парки, набережные, уютные дворики, видовые и не супердорогие рестораны, хорошие школы, хорошо развит общественный транспорт — в общем, баланс соблюден.
Купить приличную однокомнатную квартиру в Центральном районе можно по цене от 8 млн рублей. В плане цен этот район города не сильно отличается от Петроградского.
Новостроек в Центральном районе практически нет. Так что выбирать надо будет из домов, построенных примерно 100-150 лет назад. Придется потратиться на ремонт, зато можно найти интересные квартиры с высокими потолками, выходом на крышу или со старой печью-камином.
Выбрать квартиру в Центральном районе Санкт-Петербурга
Другие районы Санкт-Петербурга
Мы рассказали о некоторых районах города. Кроме них в Петербурге есть еще Выборгский, Калининский, Кировский, Колпинский, Красногвардейский, Красносельский, Кронштадтский, Курортный, Невский, Петродворцовый и Пушкинский районы.
Выборгский, Калининский, Кировский, Красногвардейский, Невский — типичные спально-промышленные районы. Цены на приемлемые квартиры тут начинаются от 6,5-7 млн рублей. Чем ближе к центру города или к метро, тем дороже.
Колпинский — пожалуй, самый промышленный и, как следствие, один из самых доступных районов для покупки жилья. Экология тут не самая лучшая, метро нет. Подумайте трижды, стоит ли покупать квартиру в этом районе.
Курортный район находится на северо-западе и вытянут вдоль Финского залива: тут много элитных дач и пляжей, есть лес и еще знаменитая деревня Комарово (из той самой песни: «На недельку до второго я уеду в Комарово»). Цены на жилье в сосновом лесу с видом на море могут кусаться.
Петродворцовый, Красносельский, Кронштадтский и Пушкинский районы стоят немного особняком. По сути, это пригороды, включенные в состав Петербурга. На почтовых адресах так и пишут: город Пушкин, Санкт-Петербург. Цены на квартиры тут сильно зависят от локации и качества дома. Но в среднем они примерно такие же: более-менее приличная однокомнатная квартира будет стоить в районе 6,5 млн рублей.
Выбрать и купить квартиру в Санкт-Петербурге
Кудрово и Мурино
Формально Кудрово — это отдельный город в Ленинградской обрасти, граничащий с Санкт-Петербургом. По факту Кудрово вплотную слился с Петербургом, поэтому воспринимается многими как еще один район.
Кудрово далеко от центра, ближайшее и пока единственное метро — «Улица Дыбенко». Есть проблемы с транспортом. Пробки — норма жизни. Дорог мало, машин много, общественный транспорт ходит редко.
Тем не менее, у расположения «за городом» есть и преимущества. Главное из которых — доступные цены на жилье. В Кудрово много новостроек, постепенно формируется своя городская среда, открываются кафе и магазины, живет много студентов и молодых семей.
Купить небольшую квартиру в Кудрово можно за 5-6 млн рублей. Скорее всего, это будет студия или «однушка» в новом доме.
У Кудрово есть аналог — Мурино. Город, сросшийся с Петербургом, но формально не входящий в его состав. За 9-10 млн рублей тут можно купить «двушку» в новостройке. Главная проблема у Мурино такая же, как у Кудрово — транспорт. Главное преимущество — доступные цены.
Статья совершенно оторвана от реалей рынка СПб. В рекомендованных районах города купить более-менее нормальную квартиру (с балконом/лоджией, кухней от 8 и комнатой от 17 и не крайние этажи) могут только состоятельные граждане или приезжие, которых не более 5 %. Для большинства покупателей 11 млн. - это высокая и недоступная стоимость квартиры.
Николай Т.здравствуйте! В статье указаны средняя цена за квадратный метр и средняя цена за однокомнатную квартиру на май 2024 года. Спасибо, что поделились своим мнением.
Это мог писать человек не знакомый с городом и плохо ориентирующийся в районах…
Юлия Д.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением. А какой у вас любимый район в Питере?
В Красносельском районе много объявлений о продаже 1-к кв на вторичке за 4 500 000 руб. Соответствует ли действительности, или мошенники размещают их, есть из местных кто-нибудь, какие там реальные цены?
Ирина Д.здравствуйте. Это диапазон рыночной цены в этом районе. Внутри объявлений есть шкала с диапазоном цен, которая показывает, занижена/завышена ли стоимость. Данные на основе прошедших в Сбере сделок, а значит за такие деньги люди продают/покупают недвижимость.
ДомкликАга…ага…Вы небось и занижение как за цену продажи посчитали
Странная статья. Для осмотра достопримечательностей можно приехать с любого района города в свободное от работы время, а вот для жизни нужно: тихий район, парковки, садики, школы, поликлиника, т.е. объекты соц.назначения. И очень важны парки. И больше всего их в северной части города.
Ирина Х.здравствуйте. Спасибо, что поделились своим мнением)
Почему не пишете, что Мурино рядом с КАД, есть станция метро, строят новую дорогу, активно строят и запускают социальные объекты? Пишите объективную информацию по всем районам, так будет справедливо.