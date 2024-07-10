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Ипотека
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Акция на новостройки со скидками на ипотеку Сбера: ответы на главные вопросы

Дата публикации: 10 июл 2024
Акция на новостройки со скидками на ипотеку Сбера: ответы на главные вопросы
Содержание

Собрали ответы на главные вопросы о покупке квартиры в новостройке со скидкой 0,5% на ставку по ипотеке.

Эта акция завершилась, но есть другие и будут новые

Акция на новостройки со скидкой 0,5% на ставку по ипотеке завершена. С 10 июля в ней поучаствовали свыше 3 тысяч ЖК по всей России.

Домклик продолжает запускать новые предложения для клиентов, которые хотят взять ипотеку. Например, ранее мы запустили опции «Сниженный платеж», «Ставка на снижение», а также новую скидку 0,3% по знакомым объектам банка. Все акции и услуги, позволяющие снизить ставку при оформлении ипотеки СберБанка на максимальные 12,2%, — собрали в этой статье.

Ждите новых акций и предложений по ипотеке Сбера. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы не пропустить новости и анонсы.

Суть акции

После сокращения льготных программ правительством России Сбер запустил новые предложения для клиентов, которые хотят приобрести квартиру в новостройке.

В рамках этой акции можно получить скидку 0,5% на ставку по ипотеке, покупая квартиру у застройщика с витрины Домклик. Раньше такая возможность была только при покупке вторичного жилья.

Каждые две недели Домклик отбирает ЖК — участников акции по всей России. В этих новостройках квартиры можно будет приобрести со скидкой на ставку.

Список будет обновляться каждые две недели. Дисконт будет действовать определенное время для каждого конкретного ЖК.

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На какие программы распространяется акция

Акция распространяется только на базовую программу «Ипотека на новостройку».

Как получить скидку 0,5% на ставку по ипотеке

  • Подайте заявку на ипотеку и получите одобрение банка. После одобрения в личном кабинете на Домклик появится чат с менеджером, где вы сможете отслеживать этапы сделки
  • Выберите нужный ЖК из списка или на витрине новостроек на Домклик: они будут помечены значком «Скидка на ипотеку 0,5%»
  • Перейдите на страницу ЖК или квартиры и нажмите «Получить скидку»
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  • Соберите документы для сделки. Чтобы узнать, какие документы нужны, пройдите короткий опрос. Также вас может проконсультировать менеджер в чате
  • Загрузите документы в личный кабинет
  • Когда банк проверит документы, квартира будет добавлена в сделку
  • Готово! Скидка применена

Смотреть список ЖК, где можно получить скидку 0,5%

Можно ли суммировать с другими скидками

Да! Скидку 0,5% можно суммировать:

Таким образом, ставку по программе можно снизить как минимум на 2,5%.

Также дополнительно снизить ставку по ипотеке — до 5% — можно, пользуясь услугой «Своя ставка».

Как долго продлится акция

Клиенты Сбербанка могут приобрести квартиру в новостройке со скидкой на Домклик до января 2025 года.

Инструкция
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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Комментарии64
А
Александр С.
12 окт 2024

Здравствуйте. В чем приемущество услуги "Своя ставка"? Что бы получить пониженной ставку - её нужно купить. Ставка будет ниже. Но если эти деньги на покупку ставки добавить к первоначальному взносу, то ежемесячный платёж становиться меньше - что является первоочередным выбором для заёмщика. И ставку, в будущем, при рефинансировании можно будет снизить.

Домклик
14 окт 2024

Александр С.здравствуйте! Об услуге "Своя ставка" рассказали в статье.

А
Александр С.
15 окт 2024

ДомкликЗдравствуйте. Ваш ответ не по существу. Я лишь довожу до людей информацию, что те деньги, которые нужно оплатить для понижения процентной ставки, лучше добавить к первоначальному взносу. Сумма платежа в месяц становиться меньше.

Если я пишу не правду, прошу вас меня поправить.

Домклик
16 окт 2024

Александр С.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

А
Анна М.
12 окт 2024

Здравствуйте! А скидка распространяется на дальневосточную ипотеку?

Домклик
14 окт 2024

Анна М.здравствуйте! Акция распространяется только на базовую программу «Ипотека на новостройку».

Г
Гульназ Г.
07 окт 2024

Добрый день, возобновился ли лимит по семейной ипотеке ?

Домклик
09 окт 2024

Гульназ Г.добрый день. На текущий момент нет. Мы будем держать в курсе новостей. Следите за обновлениями журнала Домклик и наших социальных сетей.

О
Олеся Ш.
04 окт 2024

Какие требования к семейной ипотеки сейчас?

Домклик
07 окт 2024

Олеся Ш.здравствуйте! Условия доступны на странице программы.

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