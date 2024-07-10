Акция на новостройки со скидками на ипотеку Сбера: ответы на главные вопросы
Собрали ответы на главные вопросы о покупке квартиры в новостройке со скидкой 0,5% на ставку по ипотеке.
Акция на новостройки со скидкой 0,5% на ставку по ипотеке завершена. С 10 июля в ней поучаствовали свыше 3 тысяч ЖК по всей России.
Домклик продолжает запускать новые предложения для клиентов, которые хотят взять ипотеку. Например, ранее мы запустили опции «Сниженный платеж», «Ставка на снижение», а также новую скидку 0,3% по знакомым объектам банка. Все акции и услуги, позволяющие снизить ставку при оформлении ипотеки СберБанка на максимальные 12,2%, — собрали в этой статье.
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Суть акции
После сокращения льготных программ правительством России Сбер запустил новые предложения для клиентов, которые хотят приобрести квартиру в новостройке.
В рамках этой акции можно получить скидку 0,5% на ставку по ипотеке, покупая квартиру у застройщика с витрины Домклик. Раньше такая возможность была только при покупке вторичного жилья.
Каждые две недели Домклик отбирает ЖК — участников акции по всей России. В этих новостройках квартиры можно будет приобрести со скидкой на ставку.
Список будет обновляться каждые две недели. Дисконт будет действовать определенное время для каждого конкретного ЖК.
На какие программы распространяется акция
Акция распространяется только на базовую программу «Ипотека на новостройку».
Как получить скидку 0,5% на ставку по ипотеке
- Подайте заявку на ипотеку и получите одобрение банка. После одобрения в личном кабинете на Домклик появится чат с менеджером, где вы сможете отслеживать этапы сделки
- Выберите нужный ЖК из списка или на витрине новостроек на Домклик: они будут помечены значком «Скидка на ипотеку 0,5%»
- Перейдите на страницу ЖК или квартиры и нажмите «Получить скидку»
- Соберите документы для сделки. Чтобы узнать, какие документы нужны, пройдите короткий опрос. Также вас может проконсультировать менеджер в чате
- Загрузите документы в личный кабинет
- Когда банк проверит документы, квартира будет добавлена в сделку
- Готово! Скидка применена
Смотреть список ЖК, где можно получить скидку 0,5%
Можно ли суммировать с другими скидками
Да! Скидку 0,5% можно суммировать:
- со скидкой 1% для зарплатных клиентов Сбербанка
- со скидкой 1% при покупке пакета Домклик Плюс (в него входят: страхование жизни и здоровья, подписка СберПрайм)
Таким образом, ставку по программе можно снизить как минимум на 2,5%.
Также дополнительно снизить ставку по ипотеке — до 5% — можно, пользуясь услугой «Своя ставка».
Как долго продлится акция
Клиенты Сбербанка могут приобрести квартиру в новостройке со скидкой на Домклик до января 2025 года.
Здравствуйте. В чем приемущество услуги "Своя ставка"? Что бы получить пониженной ставку - её нужно купить. Ставка будет ниже. Но если эти деньги на покупку ставки добавить к первоначальному взносу, то ежемесячный платёж становиться меньше - что является первоочередным выбором для заёмщика. И ставку, в будущем, при рефинансировании можно будет снизить.
Александр С.здравствуйте! Об услуге "Своя ставка" рассказали в статье.
ДомкликЗдравствуйте. Ваш ответ не по существу. Я лишь довожу до людей информацию, что те деньги, которые нужно оплатить для понижения процентной ставки, лучше добавить к первоначальному взносу. Сумма платежа в месяц становиться меньше.
Если я пишу не правду, прошу вас меня поправить.
Александр С.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Здравствуйте! А скидка распространяется на дальневосточную ипотеку?
Анна М.здравствуйте! Акция распространяется только на базовую программу «Ипотека на новостройку».
Добрый день, возобновился ли лимит по семейной ипотеке ?
Гульназ Г.добрый день. На текущий момент нет. Мы будем держать в курсе новостей. Следите за обновлениями журнала Домклик и наших социальных сетей.
Какие требования к семейной ипотеки сейчас?
Олеся Ш.здравствуйте! Условия доступны на странице программы.