Объявления о продаже на Домклик поможет написать нейросеть GigaChat
Клиенты Домклик всего за несколько секунд смогут составить привлекательное объявление о продаже недвижимости, используя нейросетевую модель GigaChat. Об этом сообщил Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка, на конференции Domclick Digital Day в Санкт-Петербурге.
Это стало возможным после интеграции Домклик с GigaChat API.
Сбер — признанный лидер в сфере собственной разработки решений в области искусственного интеллекта и внедрения их в банковские сервисы. Одно из них называется GigaChat. Наша команда активно использует GigaChat в процессах Домклик, связанных с недвижимостью, чтобы наши клиенты получали самый лучший, быстрый и инновационный сервис.
Как создать объявление вместе с нейросетью
Чтобы бесплатно создать описание с помощью искусственного интеллекта, в разделе размещения объявлений на Домклик нужно подробно заполнить все поля: указать цель, цену и условия сделки, тип, адрес и все параметры недвижимости, а также добавить фотографии.
После этого в поле «Описание» останется только выбрать опцию «Сгенерировать с помощью GigaChat». На основе всех этих данных искусственный интеллект сгенерирует описание, подсветив все преимущества предложения.
Нейросеть сэкономит время — описание будет готово через пару секунд. Текст будет грамотным и легко читаться, а ещё будет подробным за счёт анализа всех указанных вами параметров.
При желании можно сгенерировать новый текст, дополнить или исправить предложенный.
Добрый день! И у меня нет значка сгенерировать. Обращение в поддержку - тот еще квест, куча вопросов, а про нейросеть ни слова.
Ольга М.здравствуйте! Напишите нам, пожалуйста, на почту realty@domclick.ru
Потребуется описание ситуации, номер телефона, с которым регистрируетесь в кабинете и скриншот/запись экрана с ошибкой.
Домкликнаписала в раздел поддержки, приложила скриншот
Идеальная квартира для тех,кто любит быть в центре города и в центре событий!
Квартира евро-двухкомнатная с высокими потолками, по два больших окна в каждой комнате. Кухня-Гостиная 25 метров, спальня 16 метров, есть просторная гардеробная. Окна в тихий,закрытый двор, в котором поют птички. Летом радует зеленый цветущий дворик. Коридор на четыре квартиры , закрывается на ключ. Холодильник, плита, горка, кровать, диван, встроенная кухня-входят в стоимость. Рядом три станции метро Садовая, Спасская, Сенная, театры, университеты, магазины, салоны, кафе, банки- все для комфортной жизни в большом городе.
Продажа прямая.
Собственности более 5 лет. План помещения соответствует фото, объект подойдёт под ипотеку. Локация очень удобная и для проживания, и для сдачи в аренду. Звоните, о просмотре договоримся.
Людмила О.здравствуйте! Чтобы разместить объявление на Домклик вы должны:
1. Авторизуйтесь на Домклик domclick.ru
2. Нажмите «Разместить объявление»
3. Заполните форму объявления
Людмила О.очень много повторяющейся информации и много воды. Никогда не понимал, зачем дублировать информацию про этажи высоту потолков и прочую информацию в описании объявления
Сегодня 27.06.24 подаю объявление и такой функции нет.
Ирина Е.здравствуйте! Рекомендуем обновить приложение до последней версии. Приложение можно скачать по ссылке: https://domclick.ru/mobile_app/
Не работает, дошла до описания объекта, ииии ничего!
Ирина К.здравствуйте. Напишите нам на почту realty@domclick.ru
Потребуются описание ситуации, номер телефона, с которого размещаете объявление, и скриншот/запись экрана с ошибкой.