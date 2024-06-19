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Новости
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Объявления о продаже на Домклик поможет написать нейросеть GigaChat

Дата публикации: 19 июн 2024
Объявления о продаже на Домклик поможет написать нейросеть GigaChat

Клиенты Домклик всего за несколько секунд смогут составить привлекательное объявление о продаже недвижимости, используя нейросетевую модель GigaChat. Об этом сообщил Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка, на конференции Domclick Digital Day в Санкт-Петербурге.

Это стало возможным после интеграции Домклик с GigaChat API.

Сбер — признанный лидер в сфере собственной разработки решений в области искусственного интеллекта и внедрения их в банковские сервисы. Одно из них называется GigaChat. Наша команда активно использует GigaChat в процессах Домклик, связанных с недвижимостью, чтобы наши клиенты получали самый лучший, быстрый и инновационный сервис.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Как создать объявление вместе с нейросетью

Чтобы бесплатно создать описание с помощью искусственного интеллекта, в разделе размещения объявлений на Домклик нужно подробно заполнить все поля: указать цель, цену и условия сделки, тип, адрес и все параметры недвижимости, а также добавить фотографии.

После этого в поле «Описание» останется только выбрать опцию «Сгенерировать с помощью GigaChat». На основе всех этих данных искусственный интеллект сгенерирует описание, подсветив все преимущества предложения.

Нейросеть сэкономит время — описание будет готово через пару секунд. Текст будет грамотным и легко читаться, а ещё будет подробным за счёт анализа всех указанных вами параметров.

При желании можно сгенерировать новый текст, дополнить или исправить предложенный.

Новости
Domclick Digital Day
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии23
О
Ольга М.
13 авг 2024

Добрый день! И у меня нет значка сгенерировать. Обращение в поддержку - тот еще квест, куча вопросов, а про нейросеть ни слова.

Домклик
13 авг 2024

Ольга М.здравствуйте! Напишите нам, пожалуйста, на почту realty@domclick.ru

Потребуется описание ситуации, номер телефона, с которым регистрируетесь в кабинете и скриншот/запись экрана с ошибкой.

О
Ольга М.
13 авг 2024

Домкликнаписала в раздел поддержки, приложила скриншот

Л
Людмила О.
28 июн 2024

Идеальная квартира для тех,кто любит быть в центре города и в центре событий!

Квартира евро-двухкомнатная с высокими потолками, по два больших окна в каждой комнате. Кухня-Гостиная 25 метров, спальня 16 метров, есть просторная гардеробная. Окна в тихий,закрытый двор, в котором поют птички. Летом радует зеленый цветущий дворик. Коридор на четыре квартиры , закрывается на ключ. Холодильник, плита, горка, кровать, диван, встроенная кухня-входят в стоимость. Рядом три станции метро Садовая, Спасская, Сенная, театры, университеты, магазины, салоны, кафе, банки- все для комфортной жизни в большом городе.

Продажа прямая.

Собственности более 5 лет. План помещения соответствует фото, объект подойдёт под ипотеку. Локация очень удобная и для проживания, и для сдачи в аренду. Звоните, о просмотре договоримся.

Домклик
04 июл 2024

Людмила О.здравствуйте! Чтобы разместить объявление на Домклик вы должны:

1. Авторизуйтесь на Домклик domclick.ru

2. Нажмите «Разместить объявление»

3. Заполните форму объявления

Д
Данила К.
14 июл 2024

Людмила О.очень много повторяющейся информации и много воды. Никогда не понимал, зачем дублировать информацию про этажи высоту потолков и прочую информацию в описании объявления

И
Ирина Е.
27 июн 2024

Сегодня 27.06.24 подаю объявление и такой функции нет.

Домклик
04 июл 2024

Ирина Е.здравствуйте! Рекомендуем обновить приложение до последней версии. Приложение можно скачать по ссылке: https://domclick.ru/mobile_app/

И
Ирина К.
27 июн 2024

Не работает, дошла до описания объекта, ииии ничего!

Домклик
05 июл 2024

Ирина К.здравствуйте. Напишите нам на почту realty@domclick.ru

Потребуются описание ситуации, номер телефона, с которого размещаете объявление, и скриншот/запись экрана с ошибкой.

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