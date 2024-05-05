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Новости
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Москвичам рассказали, какую перепланировку можно согласовать в упрощенном порядке

Дата публикации: 05 мая 2024
Москвичам рассказали, какую перепланировку можно согласовать в упрощенном порядке

Некоторые изменения в планировке квартиры можно согласовать по эскизу, в их числе, например, разбор и установка встроенных шкафов. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

Там напомнили, что переустройство и перепланировку помещения необходимо согласовывать с Мосжилинспекцией. А еще, по новым правилам, она считается завершенной с момента внесения сведений в ЕГРН.

В большинстве случаев для получения такого разрешения нужно заказать проект перепланировки в специализированной компании. Но некоторые изменения, как рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы, можно согласовать по эскизу. В список таких работ входят:

  • демонтаж или устройство встроенных шкафов;
  • устройство или перенос ненесущих перегородок;
  • перенос проемов, включая дверные;
  • установка, перестановка или демонтаж сантехнического оборудования (плиты, унитаза, раковины, мойки, ванной, душевой кабины) в границах существующих кухонь и санузлов.

В этих случаях не нужно оформлять проект перепланировки или техническое заключение, а достаточно самому подготовить эскиз сделанных работ. Затем необходимо подать заявление на получение акта о завершенной перепланировке.

Согласовывать более сложные работы нужно в обычном порядке.

Подробнее о том, как согласовать перепланировку>>

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии2
И
Инна Ю.
14 мая 2024

Самый любимый журнал!!!

Домклик
14 мая 2024

Инна Ю.здравствуйте! Спасибо большое, и мы вас любим 💚

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