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Недвижимость
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Личный кабинет и мобильное приложение Домклик: правила безопасности

Дата публикации: 20 авг 2020
Личный кабинет и мобильное приложение Домклик: правила безопасности
Содержание

Безопасность информационного пространства — дело важное. В материале расскажем о главных правилах безопасности при использовании личного кабинета Домклик и мобильного приложения.

Безопасность в личном кабинете Домклик

Личный кабинет Домклик — онлайн сервис, который позволяет управлять всеми этапами сделки с недвижимостью. В личном кабинете можно:

  • Получить консультацию менеджера банка (по телефону или в чате)
  • Подать заявку на ипотеку и оформить ее
  • Получать дополнительные услуги (застраховать жизнь и имущество, оформить налоговый вычет и т.д.)
  • Разместить объявление о продаже или аренде недвижимости
  • Пожаловаться на объявление, информация в котором не соответствует действительности

Безопасность личного кабинета на Домклик — первое, на что необходимо обратить внимание каждому пользователю. Именно поэтому стоит ответственно подходить к выбору и сохранности вашего логина и пароля. Важно, чтобы никто не знал ваш пароль, а также не мог его подобрать. При этом желательно, чтобы вы сами не забыли и не потеряли его.

Логин в Домклик — ваш номер телефона. Если у вас несколько номеров, подумайте и выберите тот, который оформлен на вас и по которому можно с вами связаться. Если номер будет потерян — зайти можно через Сбербанк Онлайн.

Обратите внимание, что если вы измените номер телефона в Сбербанк Онлайн и авторизуетесь на Домклик по SberID, старый личный кабинет будет удалён. Восстановить доступ к личному кабинету при утере номера телефона можно только через службу поддержки.

Личный кабинет и мобильное приложение Домклик: правила безопасности №1

В выбранном вами пароле должно быть много символов — хотя бы десять. Это должны быть разные символы — цифры, большие и маленькие буквы, знаки препинания. Можно использовать в качестве пароля какую-нибудь длинную фразу или словосочетание. Лучше всего запомнить ее и нигде не записывать.

Также можно авторизироваться в личном кабинете через Сбербанк Онлайн. Это просто — зайти можно с помощью QR-кода или введя логин и пароль от вашего кабинета в Сбербанк Онлайн.

Для избежания финансовых потерь и прочих неприятных ситуаций необходимо хранить в секрете свой логин и пароль от личного кабинета и привязать к мобильному банку свой номер.

Сообщать свои пароли от аккаунтов крайне небезопасно

Сотрудники Домклик никогда не попросят вас сообщить пароль. А к просьбам незнакомых людей, требующих сообщить им код авторизации на Домклик, следует относиться крайне осторожно. Никому и никогда не сообщайте коды авторизации, пароли и прочие ключи доступа к вашим личным данным.

Что делать, если вы забыли пароль от личного кабинета

Если вы забыли пароль, воспользуйтесь процедурой восстановления пароля.

После входа на сайт Домклик нажмите «Войти в личный кабинет», далее введите номер телефона, нажмите «Не помню пароль» и «Отправить СМС».

Личный кабинет и мобильное приложение Домклик: правила безопасности №2

На указанный номер телефона будет отправлено СМС с временным паролем. В открывшемся окне введите временный пароль, а после создайте новый.

Если вы уверены, что вводите пароль правильно, но войти всё равно не получается или сайт отображается некорректно:

  • Почистите кеш браузера — используйте сочетание клавиш Ctrl+H, чтобы перейти в историю, нажмите «Очистить историю», а после «Удалить данные».
  • Попробуйте войти на сайт через последнюю версию браузера Google Chrome или проверьте наличие обновлений для своего браузера.
  • Воспользуйтесь функцией восстановления пароля. 

Безопасность в мобильном приложении Домклик

Мобильное приложение Домклик —  удобный инструмент, чтобы отслеживать статус сделки, задавать по ней вопросы и управлять своим ипотечным кредитом. 

Вот простые правила безопасности при использовании мобильного приложения Домклик: 

  • При установке на смартфон любых приложений обращайте внимание на полномочия, которые они запрашивают. Будьте особенно осторожны, если приложение просит права на чтение адресной книги, отправку смс и доступ к интернету.
  • Отключите в настройках вашего iPhone возможность использовать голосовое управление Siri при заблокированном экране (Настройки — Siri — Доступ с блокировкой экрана).
  • Не устанавливайте приложения по подозрительным ссылкам из смс или электронной почты.
  • Не модифицируйте операционную систему телефона (например, с помощью джейлбрейка). Несанкционированная модификация отключает защитные механизмы, заложенные производителем, и ваш телефон становится уязвимым к заражению вирусными программами. 

Приложение не требует введения логина и пароля каждый раз, и мы делаем все, чтобы пользоваться им было безопасно. 

Безопасность
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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