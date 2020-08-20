Личный кабинет и мобильное приложение Домклик: правила безопасности
Безопасность информационного пространства — дело важное. В материале расскажем о главных правилах безопасности при использовании личного кабинета Домклик и мобильного приложения.
Безопасность в личном кабинете Домклик
Личный кабинет Домклик — онлайн сервис, который позволяет управлять всеми этапами сделки с недвижимостью. В личном кабинете можно:
- Получить консультацию менеджера банка (по телефону или в чате)
- Подать заявку на ипотеку и оформить ее
- Получать дополнительные услуги (застраховать жизнь и имущество, оформить налоговый вычет и т.д.)
- Разместить объявление о продаже или аренде недвижимости
- Пожаловаться на объявление, информация в котором не соответствует действительности
Безопасность личного кабинета на Домклик — первое, на что необходимо обратить внимание каждому пользователю. Именно поэтому стоит ответственно подходить к выбору и сохранности вашего логина и пароля. Важно, чтобы никто не знал ваш пароль, а также не мог его подобрать. При этом желательно, чтобы вы сами не забыли и не потеряли его.
Логин в Домклик — ваш номер телефона. Если у вас несколько номеров, подумайте и выберите тот, который оформлен на вас и по которому можно с вами связаться. Если номер будет потерян — зайти можно через Сбербанк Онлайн.
Обратите внимание, что если вы измените номер телефона в Сбербанк Онлайн и авторизуетесь на Домклик по SberID, старый личный кабинет будет удалён. Восстановить доступ к личному кабинету при утере номера телефона можно только через службу поддержки.
В выбранном вами пароле должно быть много символов — хотя бы десять. Это должны быть разные символы — цифры, большие и маленькие буквы, знаки препинания. Можно использовать в качестве пароля какую-нибудь длинную фразу или словосочетание. Лучше всего запомнить ее и нигде не записывать.
Также можно авторизироваться в личном кабинете через Сбербанк Онлайн. Это просто — зайти можно с помощью QR-кода или введя логин и пароль от вашего кабинета в Сбербанк Онлайн.
Для избежания финансовых потерь и прочих неприятных ситуаций необходимо хранить в секрете свой логин и пароль от личного кабинета и привязать к мобильному банку свой номер.
Сообщать свои пароли от аккаунтов крайне небезопасно
Сотрудники Домклик никогда не попросят вас сообщить пароль. А к просьбам незнакомых людей, требующих сообщить им код авторизации на Домклик, следует относиться крайне осторожно. Никому и никогда не сообщайте коды авторизации, пароли и прочие ключи доступа к вашим личным данным.
Что делать, если вы забыли пароль от личного кабинета
Если вы забыли пароль, воспользуйтесь процедурой восстановления пароля.
После входа на сайт Домклик нажмите «Войти в личный кабинет», далее введите номер телефона, нажмите «Не помню пароль» и «Отправить СМС».
На указанный номер телефона будет отправлено СМС с временным паролем. В открывшемся окне введите временный пароль, а после создайте новый.
Если вы уверены, что вводите пароль правильно, но войти всё равно не получается или сайт отображается некорректно:
- Почистите кеш браузера — используйте сочетание клавиш Ctrl+H, чтобы перейти в историю, нажмите «Очистить историю», а после «Удалить данные».
- Попробуйте войти на сайт через последнюю версию браузера Google Chrome или проверьте наличие обновлений для своего браузера.
- Воспользуйтесь функцией восстановления пароля.
Безопасность в мобильном приложении Домклик
Мобильное приложение Домклик — удобный инструмент, чтобы отслеживать статус сделки, задавать по ней вопросы и управлять своим ипотечным кредитом.
Вот простые правила безопасности при использовании мобильного приложения Домклик:
- При установке на смартфон любых приложений обращайте внимание на полномочия, которые они запрашивают. Будьте особенно осторожны, если приложение просит права на чтение адресной книги, отправку смс и доступ к интернету.
- Отключите в настройках вашего iPhone возможность использовать голосовое управление Siri при заблокированном экране (Настройки — Siri — Доступ с блокировкой экрана).
- Не устанавливайте приложения по подозрительным ссылкам из смс или электронной почты.
- Не модифицируйте операционную систему телефона (например, с помощью джейлбрейка). Несанкционированная модификация отключает защитные механизмы, заложенные производителем, и ваш телефон становится уязвимым к заражению вирусными программами.
Приложение не требует введения логина и пароля каждый раз, и мы делаем все, чтобы пользоваться им было безопасно.