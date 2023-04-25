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Как быстро и безопасно провести сделку без ипотеки с помощью сервиса «Регистрация и расчёты»

Недвижимость
25 апр 2023
49K
Как быстро и безопасно провести сделку без ипотеки с помощью сервиса «Регистрация и расчёты»
Содержание

Два самых популярных сервиса Домклик — «Электронная регистрация» и «Безопасные расчёты» — теперь объединены в один. Новый сервис «Регистрация и расчёты» доступен при покупке и продаже недвижимости за свои средства, то есть без ипотеки. С его помощью можно безопасно зарегистрировать переход права собственности и провести денежные расчёты между сторонами.

Услуга подойдёт тем, кто покупает или продаёт вторичную недвижимость или дом с участком. В сделке могут участвовать только физлица — и со стороны покупателя, и со стороны продавца.

Как воспользоваться

Если вы готовы к проведению сделки, просто выберите удобные дату и время для визита в офис СберБанка. Это можно сделать в личном кабинете Домклик.

Сделка проводится в три этапа:

1. Выпуск электронной подписи. Для этого потребуется только один раз прийти в офис. Менеджер поможет выпустить электронную подпись перед подписанием документов.

2. Регистрация в Росреестре. Документы подаются онлайн.

3. Перечисление средств. Банк переведёт деньги продавцу после того, как переход права собственности будет зарегистрирован. До этого момента деньги будут находиться на специальном счёте в СберБанке.

Вот и всё. Мы уведомим участников сделки, когда переход права собственности будет зарегистрирован в Росреестре, а деньги поступят на счёт продавца.

Сервис 2 в 1: почему это удобно и выгодно

Минимум усилий. Вам не нужно оформлять каждый сервис по отдельности — достаточно подать заявку на одну услугу. Все документы будут сформированы и заполнены автоматически. От вас потребуется только проверить данные и отправить заявку на регистрацию.

Ощутимая выгода. Стоимость нового сервиса составляет 3 900 рублей плюс госпошлина, если объектом недвижимости выступает квартира, комната или земельный участок. Если вы покупаете дом с участком, услуга будет стоить 7 800 рублей плюс госпошлина.

Это почти в 3 раза дешевле, чем если бы вы оформляли две услуги по отдельности.

В зависимости от договорённостей между сторонами расходы можно разделить между покупателем и продавцом.

Доступ к актуальной информации. Домклик подключен к API Росреестра, чтобы все участники могли отслеживать статус готовности документов.

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