Как снять обременение после выплаты ипотеки
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Если недвижимость куплена в ипотеку, то пока долг не будет выплачен, продавать и совершать другие сделки с этой недвижимостью просто так нельзя. Это называется обременением. Информация о том, что недвижимость с обременением, записана в Едином государственном реестре недвижимости — ЕГРН.
Мы собрали 5 главных вопросов об обременении и с удовольствием на них ответили.
1. Как снять обременение с недвижимости?
Если ипотека оформлена в Сбербанке, процесс начнется автоматически после того, как вы полностью погасите кредит. То есть самому больше ничего делать не нужно.
Такой порядок введен с 1 июля 2018 года, когда вышли поправки в закон об ипотеке. Изменения разрешают банкам снимать обременение в одностороннем порядке во всех случаях. Раньше для этого владельцу недвижимости нужно было идти в МФЦ или Росреестр, причем иногда вместе с представителем банка.
2. Как понять, что с моей недвижимости снимают обременение?
Если вы оформили ипотеку в Сбербанке, то на следующий день после внесения последнего платежа банк пришлет смс о том, что процесс снятия обременения начался. В смс будет ссылка на личный кабинет, в котором можно отслеживать статус снятия обременения, а также задать вопрос специалисту — в чате или заказать звонок.
Для входа в личный кабинет нужно будет ввести свой номер телефона и пароль. Если пароль утерян, нажмите «Забыли пароль?» и следуйте инструкциям по восстановлению. Если вы заходите в первый раз, дополнительно нужно будет указать свои ФИО и номер кредитного договора.
Снятие занимает до 30 календарных дней. Когда обременение будет снято, вы также получите смс об этом.
Перед тем, как вносить последний платеж, вспомните, не меняли ли вы номер телефона? Если да, нужно будет прийти заранее в любой офис Сбербанка и сообщить действующий телефон.
3. Мне не пришло смс. Что делать?
Не переживайте, возможно вы поменяли номер и смс пришло на старый телефон. Тогда просто ждите. Через 30 дней проверьте, снято ли обременение. Об этом — ниже.
Если же вы уверены, что номер верный — оформите заявление на ДомКлик. Специалисты все проверят и сообщат, когда обременение будет снято.
4. Как проверить, что обременение снято?
После снятия обременения информация обновляется на сайте Росреестра примерно в течение недели. Проверить, снято ли обременение, можно тремя способами:
- Бесплатно на странице справочного сервиса Росреестра. Нужно указать кадастровый, условный номер или адрес. Внизу в разделе «Права и ограничения» должно быть пусто.
- Бесплатно в разделе «Мои объекты» в личном кабинете на сайте Росреестра. Сделать это можно, если у вас есть аккаунт на сайте Госуслуг. В разделе отображается ваша недвижимость. В карточке будет информация об обременении. Если обременение снято, в графе «Сведения об ограничениях/обременениях прав» будет стоять прочерк.
- Закажите выписку из ЕГРН — в ней тоже есть графа об ограничении прав и обременении. Там должно быть написано: «Не зарегистрировано». Заказать выписку можно на сайте Росреестра. Учтите, это платная услуга.
5. Можно ли продать недвижимость с обременением?
Можно, но банк должен дать согласие на сделку. Такие ситуации рассматриваются в индивидуальном порядке. Здесь есть несколько варианов:
- Вы продаете квартиру человеку, который будет оформлять ипотеку в Сбербанке. В этом случае деньги после продажи будут направлены на полное погашение вашего кредита. Вы получите разницу между стоимостью квартиры при продаже и остатком по кредиту. Ваши обязательства будут выполнены. Обременение будет переоформлено на нового владельца квартиры.
- Можно договориться с покупателем. Деньгами от продажи погасить ипотеку досрочно и снять обременение. А потом оформить саму продажу.
- Можно отдать в залог банку что-то другое. Тогда обременение снимут и недвижимость можно будет продать.